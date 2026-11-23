Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, a dezvăluit ce specialitate și-a ales, după ce a susținut examenul de rezidențiat.

Descoperă ce fel de medic vrea să devină Smaranda Știrbu, iubita lui Selly | Antena 1

Un nou motiv de bucurie pentru Smaranda Știrbu, iubita celebruliu Selly! Aceasta a dezvăluit urmăritorilor săi ce specialitate a medicinei a ales, după susținerea examenului de rezidențiat.

Care e specialitatea Smarandei, iubita lui Selly! Tânăra a absolvit recent Facultatea de Medicină din București

Smaranda Știrbu a absolvit Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București și ulterior a susținut examenul de rezidențiat. Fiindcă a obținut un punctaj îndeajuns de mare, aceasta a ales să se specializeze în Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice.

Vestea a fost împărtășită pe Instagram cu multă bucurie și nu a durat mult până ce urmăritorii săi au transmis numeroase reacții și mesaje de felicitare.

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„DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE❤️🙏🏻 Dreams come true🍀🥹”, a fost anunțul făcut de tânără pe pagina sa oficială de Instagram.

Așa cum era de așteptat, Selly a fost primul care a transmis un mesaj iubitei sale, de care este extrem de mândru.

„Auu, cred că mi a crescut glicemia”, a fost mesajul amuzant al lui acestuia, ce a adunat peste o mie de reacții.

„Te iubesc ești cea mai șmecheră și sunt cel mai mândru de tine ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, a fost un alt mesaj transmis de Selly, la un clip vide publicat de tânără în care a dezvăluit detalii despre viața ei de studentă la Medicină.

Smaranda a susținut examenul de rezidențiat în data de 15 noiembrie 2026. Acesta este examenul pe care studenții de la Medicină îl dau pentru a-și putea alege specialitatea, în funcție de punctajul obținut. Tânăra a explicat faptul că timp de 4 ore, studenții trebuie să răspundă la 200 de întrăbări tip grilă și să completeze un borderou, lucru ce înseamnă că pentru fiecare întrebare au la dispoziție doar un minut.

În cadrul unui clip video în care a vorbit mai multe despre cum a arătat viața ei de student înainte de susținerea examenului de rezidențiat, Smaranda Știrbu a dezvăluit faptul că s-a apucat mai serios de învășat pentru acest examen de la 1 octombrie 2025. După mutle sacrificii făcute în vața personală, așa cum chiar ea a dezvăluit, tânăra a reușit să obțină un punctaj îndeajuns de mare ca să se specializeze în Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice.