Cătălin Cazacu își construiește o casă în Zanzibar, o destinație în care și-a dezvoltat deja planuri de afaceri și pe care o vede ca pe o alternativă la stilul de viață din România. Iată ce probleme întâmpină în realizarea planului său.

Pe șantier, cele mai mici detalii pot genera cele mai mari surprize atunci când comunicarea și execuția nu sunt aliniate. Cătălin Cazacu a trecut printr-o situație care ilustrează tocmai această dinamică: un perete proaspăt finisat și o intervenție aparent minoră care capătă o dimensiune neașteptată.

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Cătălin Cazacu, probleme la construcția din Zanzibar

Cătălin Cazacu este pe șantierul din Zanzibar, unde pare că reușește cu greu să comunice cu muncitorii. Acesta a prezentat pe TikTok o situație care, deși a stârnit râsul, îl poate costa mult.

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El le-a cerut muncitorilor să facă o gaură cât pentru o priză, însă situația a scăpat de sub control: „Cum funcționează Zanzibarul: Ilie... astăzi peretele ăsta tocmai a fost terminat, alb, frumos, tot pregătit, dat cu glet. Și Ilie le-a zis la oamenii ăștia ca să facă pe dinăuntru o gaură mică pentru o priză. Ca atare... ei au...

Bine, dracu, că s-a-ntors Ilie-n jumate de oră, că dacă... dacă venea în vreo două ore, nu mai aveam nimic. dărâmau ăștia tot.”

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Cătălin Cazacu a revenit pe șantier și și-a dat seama că muncitorii distruseseră aproape întregul perete pe care abia îl terminaseră de făcut.

Internauții s-au amuzat de situație în comentarii, însă Cătălin a era de-a dreptul îngrijorat pentru rezultat în cazul în care nu s-ar fi întors mai devreme la locație.

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De ce investește Cătălin Cazacu în Zanzibar

Conform declarațiilor acestuia, Cătălin contruiește în Zanzibar un spațiu de cazare cu restaurant. Acesta investește în respectiva destinație de vacanță, având în plan un restaurant cu șase camere de închiriat.

În iunie 2026, Cătălin Cazacu a povestit, într-o apariție televizată, că lucrează la un proiect în Zanzibar. De asemenea, într-un interviu, publicat în contextul planurilor sale de retragere din viața agitată din România, Cătălin Cazacu a vorbit despre dorința de a scăpa de iernile reci și de a trăi într-un loc cald. El spune că a descoperit Zanzibarul în urmă cu mai mulți ani și că îi place foarte mult stilul de viață de acolo.

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Ideea lui nu este neapărat să se stabilească definitiv într-o casă proprie, ci să aibă unde să meargă într-un loc cald, în care să poată locui și, eventual, să producă bani.

El spune că i-a trecut prin minte să-și facă o casă în Zanzibar, dar că preferă, deocamdată, să nu se fixeze definitiv într-un singur loc, pentru că preferințele sale se schimbă. Visul său mai mare este să-și cumpere un catamaran și să trăiască pe mare.

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Așadar, proiectul lui Cătălin Cazacu din Zanzibar are în spate o dorință mai veche de relocare sezonieră și libertate financiară, iar întregul proces în plină desfășurare la care participă fizic pare să fie o concretizare parțială a acestui plan, nu doar o investiție turistică.