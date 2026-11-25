Sile și Nuțu Cămătaru, vizați de ancheta DIICOT, potrivit surselor noastre. Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre presupușii artiști constrânși.

Sile și Nuțu Cămătaru, vizați de DIICOT! Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre artiștii care ar fi fost victime | captura video

Descinderi de amploare în această dimineață! Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au efectuat 45 de percheziții într-un dosar de criminalitate organizată, trafic de persoane, șantaj, camătă și proxenetism.

Sile și Nuțu Cămătaru, vizați de DIICOT

Potrivit anchetatorilor, două grupări ar fi încercat să controleze piața muzicii lăutărești, obligând artiști cunoscuți să cânte gratuit sau pe sume mult mai mici, sub amenințarea violenței. Conform surselor noastre, printre persoanele vizate de anchetă se numără Sile și Nuțu Cămătaru, iar printre presupusele victime s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Biju și alți interpreți cunoscuți.

Descinderi de amploare în această dimineață! Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au efectuat 45 de percheziții într-un dosar de criminalitate organizată, trafic de persoane, șantaj, camătă și proxenetism. Anchetatorii susțin că două grupări ar fi încercat să controleze activitatea unor artiști cunoscuți, prin amenințări și intimidări.

Articolul continuă după reclamă

În această dimineață, 25 noiembrie 2026, Poliția Capitalei a transmis următorul comunicat:

„ACȚIUNE DE AMPLOARE A POLIȚIEI CAPITALEI, ÎMPREUNĂ CU DIICOT: Percheziții domiciliare într-un dosar penal de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism.

Astăzi, 25 noiembrie 2026, polițiștii Capitalei - Serviciul Grupuri Infracționale Violente, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 45 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

De asemenea, sunt puse în executare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit și au acționat două grupuri infracționale organizate, interdependente și având membri comuni.

Grupările de criminalitate organizată au urmărit obținerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național, prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

În același scop, membrii acestora solicitau așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază, și obțineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și Elveției.

În ceea ce privește controlul asupra activității artiștilor, membrii grupurilor infracționale au exercitat presiuni și acțiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți.

În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență.

Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora.

Probele administrate au relevat că anumiți suspecți au fost plasați în proximitatea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea, a menține legătura cu aceștia și a se asigura că dispozițiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate.

Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activitățile desfășurate în cluburile controlate de grupul infracțional.

Totodată, în încercarea de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecții au exercitat presiuni și asupra unor persoane care intenționau să intermedieze contractarea artiștilor.

Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional.

De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare.

Totodată, din investigații a reieșit că unii dintre membrii grupurilor acordau, ca îndeletnicire, împrumuturi bănești cu dobândă, fără a fi autorizați în acest sens.

Ulterior, aceștia au constrâns victimele, în mod repetat, prin amenințarea cu acte de violență, dar și săvârșirea de infracțiuni asupra acestora și a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate și dobânzile aferente.

Într-o astfel de situație, unul dintre suspecți s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare față de suma împrumutată.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului Investigații Criminale Central și ai Polițiilor Sectoarelor 1-6 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, al polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Brașov și Mureș, specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

Sile și Nuțu Cămătaru, printre persoanele vizate. Ce artiști cunoscuți ar fi fost victime

Conform surselor noastre, printre persoanele vizate de anchetă se numără Sile și Nuțu Cămătaru, dar și doi dintre fiii lui Sile Cămătaru, Dani și Mario, precum și alte persoane din anturajul acestora.

Tot potrivit surselor noastre, printre artiștii care s-ar număra printre victimele grupărilor se află Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.