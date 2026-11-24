Cu siguranță ai observat faptul că produsle de piele sunt mai trainice față de cele din alte materiale. Totuși, dezavantajul lor este acela că se pot curăța mai greu. Descoperă cum cureți corect canapelele, gentile și pantofii, pentru a le proteja.

Cu siguranță ai observat faptul că produsle de piele sunt mai trainice față de cele din alte materiale. Totuși, dezavantajul lor este acela că se pot curăța mai greu. Descoperă cum cureți corect canapelele, gentile și pantofii, pentru a le proteja.

Fie că este vorba despre canapele, fotolii, pantofi sau genți de piele, aceste produse au nevoie de o îngrijire aparte pentru ca materialul să nu se distrugă. Totuși, ca aceste produse să fie cât mai trainice și pielea să nu capete un aspect ponosit și murdar, specialiștii în curățenie au oferit câteva sfaturi extrem de utile. Descoperă în rândurile de mai jos cum cureți corect produsele din piele, dar și care este greșeala pe care o fac oamenii frecvent și care dăunează materialului.

Cum să cureți corect canapelele, gențile și pantofii din piele, fără să le deteriorezi. Ce greșeală te poate costa scump

Indiferent de modă, canapelele și fotoliile de piele au conferit mereu un aer sofisticat unei locuințe. În plus, mulți le preferă pentru faptul că nu acumulează scampe, nu necesită huse de protecție și rezistă mai bine în timp.

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Pielea este la mare căutare și când vine vorba despre genți, pantofi sau curele, nu doar pentru aspectul elegant, ci și pentru rezistența materialului. Totuși, în cazul tuturor produselor din piele, atunci când vine vorba de îngrijire și curățare este necesară o atenție sporită.

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Cei de la publicația Southern Living au contactat-o pe experta în curățenie Sarah McAllister ca să afle care este greșeala pe care o fac mulți și care distruge materialul, dar și cum se curăță corect pielea.

Descoperă trucuri utile pentru curățarea corectă a produselor de piele

Potrivit acesteia, ideal ar fi ca obiectele din piele să fie șterse o data pe săptămână folosind o cârpă uscată, pentru a îndepărta, în primul rând, praful. Următoarea etapă de curățire se face la 4-6 săptămâni, cu o cârpă umor umezită în apă. Nu doar etapa de curățare e importantă, ci și hidratarea. Este recomandat să folosești soluții speciale în acest sens.

Sarah McAllister susține că poți folosi o soluție formată din apă, detergent de vase sau soluție special de curățat pielea și lavete curate fără scame pentru o curățare în profunzime a pielii. Nu folosi niciodată produse pe bază de înălbitor sau de amoniac, fiindcă e posibil să afecteze culoarea produsului de piele.

Pasul 1: curăță excesul de praf și murdărie cu o lavetă uscată

Pasul 2: folosind laveta umezită în soluția cu apă și detergent de vase, freacă ușor pielea, mai ales în zonele unde se formează cute. Acest pas permite pielii să reacționeze mai bine la produsele de tip balsam.

Pasul 3: cu o altă lavetă curată aplică balsamul sau soluția de hidratare, ce prelungește viața materialului și îi conferă un aspect plăcut. Totuși, așteaptă ca pielea să fie complet uscată înainte de a trece la acest pas. Dacă observe exces de balsam în unele zone, indicat este să le elimini.

„Echipa mea a încercat ambele metode și am observat că ștergerea unei canapele înainte de a folosi balsamul îndepărtează atât de multă murdărie și praf din acele crăpături mai mici și greu accesibile”, a dezvăluit Sarah McAllister, potrivit southernliving.com.

Petele de ulei de pe canapeaua de piele sau de pe genți sau pantofi se elimină cu o cârpă moale și uscată. Se presară bicarbonate de sodiu sau amidon de porumb pe pe pată, se lasă să acționeze câteva ore, apoi se șterge folosind cârpa.

Petele de cerneală de pe canapeaua de piele sau de pe genți sau pantofi se elimină cu o dischetă demachiantă udată cu alcool izopropilic sau dizolvant de ojă.