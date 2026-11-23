Simona Halep a transmis un mesaj emoționant după incendiul de la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Ce le-a transmis celor afectați de tragedie.

Simona Halep, mesaj emoționant după incendiul de la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Ce a declarat fosta jucătoare de tenis | Getty Images

Simona Halep a transmis un mesaj emoționant după incendiul puternic izbucnit la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Fosta jucătoare de tenis și-a exprimat îngrijorarea prin intermediul conturilor sale de socializare și a mărturisit că este profund întristată de incidentul petrecut la una dintre cele mai cunoscute unități de cazare din stațiune. Sportiva le-a transmis un gând celor afectați și a avut cuvinte de apreciere pentru pompierii care luptă de ore întregi cu flăcările.

Simona Halep, mesaj emoționant după incendiul de la Hotel Alpin din Poiana Brașov

„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță. Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a transmis fosta jucătoare de tenis.

Simona Halep deține, la rândul său, două unități de cazare, una în Poiana Brașov și cealaltă în Mamaia Nord, fiind implicată și în domeniul turismului.

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Mesajul său vine în contextul unui incident de amploare, care a mobilizat numeroase echipaje de intervenție.

Ce s-a întâmplat la Hotel Alpin din Poiana Brașov

Un incendiu puternic a izbucnit duminică seara, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 19:30, la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Flăcările au cuprins inițial mansarda clădirii, iar ulterior s-au extins la acoperiș, fațadă și ultimele trei etaje ale imobilului, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din hotel. Din fericire, potrivit informațiilor transmise de autorități și de conducerea unității de cazare, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au intervenit cu numeroase autospeciale, iar la operațiune au fost mobilizate echipaje din Brașov, Covasna, Prahova și Argeș, alături de reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Râșnov.

Intervenția s-a dovedit extrem de dificilă din cauza configurației acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Pentru identificarea acestora, salvatorii au folosit camere cu termoviziune și o dronă de recunoaștere aeriană.

„În continuare, pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Intervenția este una deosebit de dificilă, având în vedere configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse”, au transmis reprezentanții ISU Brașov, luni dimineață, conform Observator.

La momentul ultimelor informații disponibile, luni, 23 noiembrie, pompierii continuau operațiunile pentru lichidarea incendiului și eliminarea oricărui pericol. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită în urma verificărilor de specialitate.