Ultimele zile în umbra lui Mercur marchează o etapă mai dificilă pentru unele zodii, care sunt sfătuite să mai aibă răbdare puțin timp până la finalizarea unor proiecte mai importante.

Mai multe zodii vor fi afectate semnificativ de ultimele zile din umbra retrogradă a planetei Mercur | Shutterstock

Mercur a ieșit oficial din retrograd pe 13 noiembrie, dar pentru astrologi ciclul lui retrograd din această toamnă nu s-a terminat.

Planeta comunicării mai are câteva zile de umbră, adică o perioadă de tranziție care se încheie luni, 30 noiembrie.

Până atunci, astrologii le recomandă nativilor să lămurească ce a rămas în suspans, înainte de a face pași mari.

După ce Mercur va intra în mișcare directă, lucrurile se vor schimba semnificativ pentru mulți nativi.

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Ultimele zile în umbra lui Mercur retrograd

Retrogradarea de toamnă a lui Mercur a fost a 3-a și ultima din acest an. Întregul ciclu s-a desfășurat în Scorpion și a avut mai multe etape, scrie Cafe Astrology.

Perioada de pre-umbră a început pe 4 octombrie și Mercur a devenit retrograd pe 24 octombrie. Planeta a ajuns în conjuncție cu Soarele pe 4 noiembrie și a revenit la mersul direct pe 13 noiembrie.

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Ultima etapă se încheie pe 30 noiembrie 2026, la 20 de grade și 59 de minute în Scorpion.

În ora României, retrogradarea a început sâmbătă, 24 octombrie, la 10:12, și s-a încheiat vineri, 13 noiembrie, la 17:53. Mercur a început să retrogradeze la o zi după intrarea Soarelui în Scorpion și la o zi înainte de Luna plină a Vânătorului, scrie Bustle.

Ce înseamnă umbra lui Mercur

Umbra post-retrogradă e intervalul de care are nevoie planeta ca să ajungă din nou în punctul în care și-a schimbat sensul la început. Perioada se încheie când Mercur trece din nou peste gradul la care a devenit retrograd. Umbra nu e totuna cu așa-numita perioadă de furtună, în care planeta se mișcă foarte încet, potrivit Cafe Astrology.

Astrologii numesc această perioadă capitolul final al ciclului retrograd, asociată cu ordonarea planurilor, a discuțiilor și a deciziilor, scrie Farmers' Almanac.

Cât timp e retrograd, Mercur e asociat cu întârzieri, confuzii și neînțelegeri. Pentru acea perioadă, astrologii recomanda evitarea semnării contractelor, a deciziilor majore și a lansării de afaceri noi, dar și atenție sporită la bani, la datele personale și la acte.

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Perioada de după retrogradare e în general mai potrivită pentru proiectele noi pe termen lung decât cea dinaintea ei. Riscul ar fi ca oamenii să se răzgândească după revenirea lui Mercur la mersul direct, motiv pentru care angajamentele importante sunt amânate, de regulă, până după această dată.

Cum sunt afectate zodiile prin ultimele zile ale umbrei

Astrologii au mai multe recomandări pentru fiecare zodie pentru ultimele zile de umbră ale lui Mercur. Iată la ce trebuie să fie atenți:

Berbec

Pentru Berbeci, ultimele zile ale umbrei țin de relații și bani. Farmers' Almanac le recomandă să nu mai fugă de o discuție incomodă cu partenerul. Momentul e potrivit pentru a închide o problemă rămasă în suspans, fie că ține de bani, fie de relație.

Taur

Taurii sunt guvernați de Venus, planeta asociată în astrologie cu iubirea, relațiile și banii, care și-a încheiat și ea retrogradarea pe 13 noiembrie. De aceea, recomandarea pentru ei pune accent pe relații și pe ritmul de zi cu zi. Astrologii sugerează o singură schimbare practică, dar care să le aducă mai multă liniște acasă.

Gemeni

Gemenii sunt guvernați chiar de Mercur, așa că finalul umbrei îi privește în mod special. Astrologii le recomandă să-și facă ordine și să revină la planurile pe care le-au lăsat deoparte. Pentru ei, perioada e bună și pentru relații, hobby-uri și creativitate.

Rac

Pentru Raci, atenția se îndreaptă spre familie, spre casă și spre ce le aduce bucurie. O problemă din gospodărie care îi tot frământă poate fi rezolvată acum. La fel de potrivit e momentul pentru a stabili, în sfârșit, o întâlnire pe care au tot amânat-o.

Leu

Astrologii asociază retrogradarea lui Mercur cu neînțelegeri și Leii vor avea ca punct sensibil relațiile cu familia sau cu cei apropiați. Recomandarea e să nu mai evite o conversație pe care o tot amână. Pentru ca discuția să lămurească lucrurile, e important să se exprime clar și să asculte cu atenție ce are de spus celălalt.

Fecioară

Ca și Gemenii, Fecioarele sunt guvernate de Mercur, planetă pe care astrologia o leagă de comunicare, călătorii și luarea deciziilor. Pentru ele, ultimele zile ale umbrei aduc în prim-plan finanțele și alegerile importante..

Balanță

Balanțele sunt guvernate de Venus, așa că pentru ele, mesajul perioadei e să se gândească mai mult la propriile nevoi. Le e recomandat să se întrebe ce le face cu adevărat fericite și câtă energie investesc în așteptările altora.

Scorpion

Retrogradarea lui Mercur din această toamnă s-a desfășurat în întregime în Scorpion, așa că astrologii le recomandă Scorpionilor să-și îndrepte atenția spre obiectivele personale. Sfatul e să aleagă un singur obiectiv și să facă primul pas concret spre el.

Săgetător

Pentru Săgetători, recomandările privesc prieteniile și planurile de viitor. Soarele a intrat deja în semnul lor, deci sezonul aniversar a început. Le e recomandat să reia legătura cu un prieten vechi sau să plănuiască ceva care să le dea un motiv de bucurie.

Capricorn

Capricornii sunt îndemnați să se concentreze pe muncă și pe ambițiile profesionale. E momentul să dea curs unei oportunități apărute recent, să-și actualizeze planurile sau să discute deschis despre viitorul lor la locul de muncă.

Vărsător

Pentru Vărsători, finalul lunii aduce în prim-plan oportunitățile noi, mai ales în zona învățării, a călătoriilor și a carierei. Astrologii le sugerează să se documenteze despre o excursie, un curs, un proiect sau o direcție profesională care îi interesează cu adevărat.

Pești

Peștilor li se recomandă să fie atenți la încredere și la angajamentele pe care și le asumă. Trebuie să pună întrebări, să verifice detaliile și să se asigure că înțeleg exact la ce se obligă, mai ales când e vorba de bani sau planuri comune.