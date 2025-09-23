Copilul tău zâmbește când îl cerți? Iată care ar putea fi motivul

De ce zâmbesc copiii atunci când sunt certați? Specialistul în parenting Gen Muir explică mecanismele emoționale din spatele zâmbetului copiilor, de la teamă și tristețe la strategii instinctive de autoreglare. Află cum să recunoști semnalele ascunse și ce pași concreți poți urma.

Ai certat vreodată copilul și ai rămas surprinsă de zâmbetul lui obraznic? Nu, nu e neapărat lipsă de respect sau răutate. În spatele fiecărui zâmbet aparent ștrengăresc se poate ascunde teamă, tristețe sau o strategie instinctivă de a face față emoțiilor copleșitoare. Descoperă cum să înțelegi și să gestionezi aceste momente delicate.

Fiecare părinte s-a confruntat cu momentul în care, după ce a certat copilul pentru un comportament neadecvat, acesta zâmbește, râde sau chiar continuă să facă exact ceea ce nu ar trebui. În mod instinctiv, ne întrebăm: „De ce zâmbește când ar trebui să fie supărat sau speriat?”

Gen Muir, antrenor parental și asistent social, explică că acest zâmbet nu este un semn de neascultare sau răutate, ci o reacție complexă, legată de emoțiile și mecanismele de autoreglare ale copilului.

Ce se ascunde în spatele zâmbetului?

Potrivit lui Gen Muir, în spatele fiecărui zâmbet aparent obraznic se pot ascunde emoții intense precum tristețea sau teama. Uneori, copiii zâmbesc sau devin jucăuși când sunt certați, nu pentru că sunt ciudați sau lipsește empatia, ci pentru că situația le depășește capacitatea de a se regla emoțional. Ei sunt copleșiți și încearcă să facă față stresului printr-o strategie instinctivă: zâmbetul.

„Când un copil nu ascultă sau pare intenționat obraznic, ceea ce se întâmplă cu adevărat este că cerințele emoționale ale situației depășesc capacitatea lui de a le gestiona. Practic, este copleșit”, explică Muir.

De ce zâmbesc copiii când sunt certați?

Au reacții diferite la stres

Există două tipuri de reacții atunci când copiii se simt copleșiți: unii se sperie și întristează, în timp ce alții devin mai jucăuși sau zâmbesc. Dar, sub acest comportament, ei nu vor să fie obraznici, ci pur și simplu încearcă să facă față emoțiilor.

„Trebuie să înțelegem că micuții sunt buni din fire. Ei vor să ne mulțumească, pentru că supraviețuirea lor depinde și de relația cu noi”, adaugă Muir.

Folosesc zâmbetul ca pe mecanism de a face față situației

Zâmbetul poate fi astfel un mecanism de coping: un mod prin care copilul încearcă să mascheze emoțiile mai profunde. Potrivit specialistului, de cele mai multe ori, sub zâmbetul obraznic se ascund tristețe și teamă.

Cum interpretează psihologii zâmbetul copiilor

Psihologul clinic Colby Pearce explică faptul că bebelușii zâmbesc pentru a stimula conexiunea și reacția pozitivă din partea părinților. Pe măsură ce cresc, această strategie continuă: copiii folosesc zâmbetul pentru a-i „regla” pe părinți atunci când aceștia sunt supărați.

„Privit astfel, zâmbetul poate reflecta un comportament instinctiv care induce emoții pozitive și grijă din partea adulților. Departe de a fi satisfăcut de sine, copilul simte nesiguranță și zâmbetul este o reacție instinctivă pentru a reduce anxietatea și a restabili sentimentul de bine”, explică Pearce.

Ce să faci când copilul zâmbește în timpul unei mustrări

Recunoaște emoțiile reale

Dacă ai certat copilul și acesta zâmbește, Muir recomandă să verbalizezi ce se întâmplă: „Văd că zâmbești, chiar dacă sunt supărată că l-ai lovit pe fratele tău. Chiar dacă pari fericit, cred că în adâncul tău ești puțin îngrijorat și poate trist sau dezamăgit de ce s-a întâmplat.”

Recunoașterea emoțiilor reale ajută copilul să-și revină și să se simtă văzut și înțeles.

Încearcă să fii fermă, dar blândă

Dacă copilul zâmbește în timp ce face ceva ce nu ar trebui, de exemplu, sare pe canapea, Muir sugerează să intervii ferm: „ Văd că testezi ce voi face, dar nu te las să sari pe canapea. Te opresc.’” Apoi ajută-l fizic să coboare și nu îi permite să se urce din nou.”

Este foarte important ca părinții să fie blânzi, calmi, încrezători și să creadă mereu că micuțul face tot ce poate mai bine în acel moment.

Sfaturi practice pentru mame

Un aspect important pentru o mamă este să observe emoțiile reale ale copilului. Zâmbetul nu înseamnă întotdeauna veselie. Uneori, în spatele lui se pot ascunde frica sau tristețea. Atenția la aceste nuanțe îl ajută pe părinte să înțeleagă mai bine ce simte copilul.

De asemenea, este important să verbalizezi și să recunoști emoțiile copilului. Spunându-i ceea ce crezi că simte, îl ajuți să își identifice și să își înțeleagă propriile trăiri. Această validare îl face să se simtă ascultat și înțeles.

Când copilul face ceva periculos sau nepotrivit, intervenția trebuie să fie fermă, dar blândă. Este suficient să îl oprești fizic și verbal, fără a recurge la certuri sau ton agresiv. Astfel, învață limitele fără a se simți respins.

Un alt sfat este să rămâi calmă în orice situație. Copilul își reglează adesea emoțiile în funcție de cele ale mamei, așa că un ton blând și încrezător îl va ajuta să se simtă în siguranță și să reacționeze mai bine.

Nu în ultimul rând, încurajează exprimarea emoțiilor. Oferă-i copilului șansa de a-și spune temerile și frustrările prin cuvinte, nu doar prin comportament. Aceasta îl ajută să-și dezvolte inteligența emoțională și să facă față mai ușor situațiilor dificile.

