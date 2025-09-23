Antena Căutare
Home Lifestyle Family Copilul tău zâmbește când îl cerți? Iată care ar putea fi motivul

Copilul tău zâmbește când îl cerți? Iată care ar putea fi motivul

De ce zâmbesc copiii atunci când sunt certați? Specialistul în parenting Gen Muir explică mecanismele emoționale din spatele zâmbetului copiilor, de la teamă și tristețe la strategii instinctive de autoreglare. Află cum să recunoști semnalele ascunse și ce pași concreți poți urma.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 10:11
Mama stă de vorba cu fiica ei. Copilul tău zâmbește când îl cerți? Iată care ar putea fi motivul | Shutterstock

Ai certat vreodată copilul și ai rămas surprinsă de zâmbetul lui obraznic? Nu, nu e neapărat lipsă de respect sau răutate. În spatele fiecărui zâmbet aparent ștrengăresc se poate ascunde teamă, tristețe sau o strategie instinctivă de a face față emoțiilor copleșitoare. Descoperă cum să înțelegi și să gestionezi aceste momente delicate.

Fiecare părinte s-a confruntat cu momentul în care, după ce a certat copilul pentru un comportament neadecvat, acesta zâmbește, râde sau chiar continuă să facă exact ceea ce nu ar trebui. În mod instinctiv, ne întrebăm: „De ce zâmbește când ar trebui să fie supărat sau speriat?”

Gen Muir, antrenor parental și asistent social, explică că acest zâmbet nu este un semn de neascultare sau răutate, ci o reacție complexă, legată de emoțiile și mecanismele de autoreglare ale copilului.

Ce se ascunde în spatele zâmbetului?

Articolul continuă după reclamă

Potrivit lui Gen Muir, în spatele fiecărui zâmbet aparent obraznic se pot ascunde emoții intense precum tristețea sau teama. Uneori, copiii zâmbesc sau devin jucăuși când sunt certați, nu pentru că sunt ciudați sau lipsește empatia, ci pentru că situația le depășește capacitatea de a se regla emoțional. Ei sunt copleșiți și încearcă să facă față stresului printr-o strategie instinctivă: zâmbetul.

„Când un copil nu ascultă sau pare intenționat obraznic, ceea ce se întâmplă cu adevărat este că cerințele emoționale ale situației depășesc capacitatea lui de a le gestiona. Practic, este copleșit”, explică Muir.

De ce zâmbesc copiii când sunt certați?

Au reacții diferite la stres

Există două tipuri de reacții atunci când copiii se simt copleșiți: unii se sperie și întristează, în timp ce alții devin mai jucăuși sau zâmbesc. Dar, sub acest comportament, ei nu vor să fie obraznici, ci pur și simplu încearcă să facă față emoțiilor.

„Trebuie să înțelegem că micuții sunt buni din fire. Ei vor să ne mulțumească, pentru că supraviețuirea lor depinde și de relația cu noi”, adaugă Muir.

Folosesc zâmbetul ca pe mecanism de a face față situației

Zâmbetul poate fi astfel un mecanism de coping: un mod prin care copilul încearcă să mascheze emoțiile mai profunde. Potrivit specialistului, de cele mai multe ori, sub zâmbetul obraznic se ascund tristețe și teamă.

CITEȘTE ȘI: Semne tăcute că micuțul își ascunde adevăratele sentimente

Cum interpretează psihologii zâmbetul copiilor

Psihologul clinic Colby Pearce explică faptul că bebelușii zâmbesc pentru a stimula conexiunea și reacția pozitivă din partea părinților. Pe măsură ce cresc, această strategie continuă: copiii folosesc zâmbetul pentru a-i „regla” pe părinți atunci când aceștia sunt supărați.

„Privit astfel, zâmbetul poate reflecta un comportament instinctiv care induce emoții pozitive și grijă din partea adulților. Departe de a fi satisfăcut de sine, copilul simte nesiguranță și zâmbetul este o reacție instinctivă pentru a reduce anxietatea și a restabili sentimentul de bine”, explică Pearce.

Ce să faci când copilul zâmbește în timpul unei mustrări

Recunoaște emoțiile reale

Dacă ai certat copilul și acesta zâmbește, Muir recomandă să verbalizezi ce se întâmplă: „Văd că zâmbești, chiar dacă sunt supărată că l-ai lovit pe fratele tău. Chiar dacă pari fericit, cred că în adâncul tău ești puțin îngrijorat și poate trist sau dezamăgit de ce s-a întâmplat.”

Recunoașterea emoțiilor reale ajută copilul să-și revină și să se simtă văzut și înțeles.

Încearcă să fii fermă, dar blândă

Dacă copilul zâmbește în timp ce face ceva ce nu ar trebui, de exemplu, sare pe canapea, Muir sugerează să intervii ferm: „ Văd că testezi ce voi face, dar nu te las să sari pe canapea. Te opresc.’” Apoi ajută-l fizic să coboare și nu îi permite să se urce din nou.”

Este foarte important ca părinții să fie blânzi, calmi, încrezători și să creadă mereu că micuțul face tot ce poate mai bine în acel moment.

Sfaturi practice pentru mame

Un aspect important pentru o mamă este să observe emoțiile reale ale copilului. Zâmbetul nu înseamnă întotdeauna veselie. Uneori, în spatele lui se pot ascunde frica sau tristețea. Atenția la aceste nuanțe îl ajută pe părinte să înțeleagă mai bine ce simte copilul.

De asemenea, este important să verbalizezi și să recunoști emoțiile copilului. Spunându-i ceea ce crezi că simte, îl ajuți să își identifice și să își înțeleagă propriile trăiri. Această validare îl face să se simtă ascultat și înțeles.

Când copilul face ceva periculos sau nepotrivit, intervenția trebuie să fie fermă, dar blândă. Este suficient să îl oprești fizic și verbal, fără a recurge la certuri sau ton agresiv. Astfel, învață limitele fără a se simți respins.

Un alt sfat este să rămâi calmă în orice situație. Copilul își reglează adesea emoțiile în funcție de cele ale mamei, așa că un ton blând și încrezător îl va ajuta să se simtă în siguranță și să reacționeze mai bine.

Nu în ultimul rând, încurajează exprimarea emoțiilor. Oferă-i copilului șansa de a-și spune temerile și frustrările prin cuvinte, nu doar prin comportament. Aceasta îl ajută să-și dezvolte inteligența emoțională și să facă față mai ușor situațiilor dificile.

CITEȘTE ȘI: Copiii și anxietatea: ce sfaturi au experții pentru părinți​

Când încep și când se termină grețurile matinale?...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Când încep și când se termină grețurile matinale?
Când încep și când se termină grețurile matinale?
Sezonul Balanței aduce schimbări majore în viața nativilor din zodiac. Află ce spun astrele
Sezonul Balanței aduce schimbări majore în viața nativilor din zodiac. Află ce spun astrele Catine.ro
Sindromul copilului unic este real? Cum îi afectează pe copii faptul de a fi copil unic
Sindromul copilului unic este real? Cum îi afectează pe copii faptul de a fi copil unic
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică” Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x