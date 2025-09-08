Copiii și anxietatea: ce sfaturi au experții pentru părinți

Anxietatea la copii este mai frecventă decât credem și poate afecta stima de sine, relațiile de prietenie și chiar și școala. Descoperă ce recomandă psihologii pentru a sprijini copiii anxioși și ce strategii practice poți aplica acasă pentru a-i ajuta să își gestioneze fricile.

Din ce în ce mai mulți copii se confruntă cu anxietate, iar părinții se simt uneori copleșiți și neputincioși. Vestea bună este că există soluții. Specialiștii în sănătatea emoțională a copiilor oferă strategii clare, ușor de aplicat, care îi ajută pe cei mici să depășească fricile și să își recapete încrederea.

Este firesc ca un copil să aibă temeri: întunericul, monștrii imaginari, separarea de părinți sau emoțiile primei zile de școală. Însă atunci când fricile se repetă și devin atât de puternice încât îi afectează somnul, rezultatele școlare și relațiile cu ceilalți, vorbim despre anxietate.

Psihologii atrag atenția că aceste emoții nu trebuie trecute cu vederea sau etichetate ca „mofturi”. În lipsa sprijinului, anxietatea poate să crească și să afecteze dezvoltarea emoțională pe termen lung.

Cum recunoști anxietatea la copii

Semnele pot fi subtile și diferite de la un copil la altul, dar există câteva indicii frecvente, precum durerile de burtă sau de cap fără o cauză medicală, refuzul de a merge la școală, plânsul frecvent, tulburările de somn sau evitarea unor situații noi. De asemenea, un copil anxios poate pune aceleași întrebări obsesiv: „O să fie bine?”, „Dacă se întâmplă ceva rău?”, căutând confirmări constante din partea părintelui.

Psihologul american Clark Goldstein, specialist în anxietatea infantilă la Child Mind Institute, spune că „scopul nu este eliminarea anxietății, ci învățarea gestionării ei”. Cu alte cuvinte, părinții nu trebuie să încerce să protejeze copilul de orice frică, ci să îl ajute să o înfrunte treptat, pentru a învăța că are resursele necesare să facă față.

Cum îți poți ajuta copilul

Primul pas este să îl asculți cu adevărat și să îi validezi emoțiile. Evită să îi spui „Nu ai de ce să te temi” sau „Nu e mare lucru”, pentru că aceste replici pot accentua senzația că nu este înțeles. Psihoterapeuta Grace Berman, membră a Anxiety Disorders Association of America, recomandă să înlocuim minimalizarea cu mesaje de tipul: „Știu că îți este teamă și e normal să simți asta. Sunt aici lângă tine.” Validarea îi oferă copilului siguranță și deschidere pentru a vorbi despre ce simte.

Un alt pas important este să îl ajuți să își dezvolte tehnici de liniștire: respirații adânci, număratul lent, desenul sau folosirea unei jucării preferate atunci când se simte copleșit. Aceste instrumente simple, exersate în momentele liniștite, devin foarte utile atunci când anxietatea apare brusc.

De asemenea, specialiștii subliniază importanța rutinei. Un program stabil de somn, mese regulate și activități previzibile scad anxietatea, pentru că îi oferă copilului un cadru de siguranță. Predictibilitatea îl ajută să se simtă protejat într-o lume pe care o percepe adesea imprevizibilă.

Greșeala frecventă a părinților: supraprotecția

Din dragoste, părinții intervin pentru a-și salva copilul din orice situație dificilă. Însă, explică profesorul Eli Lebowitz, de la Yale University, creatorul programului SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions), acest lucru nu face decât să alimenteze anxietatea. „Părinții nu trebuie să înlăture toate obstacolele din calea copilului, ci să transmită încrederea că el le poate depăși singur.”

Asta înseamnă că, deși sprijinul și prezența părintelui sunt importante, copilul are nevoie și să experimenteze treptat situațiile care îi provoacă teamă. Doar așa va descoperi că fricile se diminuează odată ce sunt confruntate.

Puterea exemplului personal

Copiii învață nu doar din ceea ce li se spune, ci mai ales din ceea ce văd. Dacă părintele reacționează cu panică la fiecare situație stresantă, copilul va învăța același tipar. În schimb, atunci când adultul vorbește despre propriile emoții și arată cum le gestionează, de exemplu prin respirație, prin gânduri pozitive sau prin căutarea unor soluții calm, copilul va avea un model sănătos de urmat.

Psihologul irlandez Malie Coyne, subliniază importanța compasiunii în relația părinte-copil. „Un copil anxios are nevoie să fie întâmpinat cu blândețe, nu forțat să treacă rapid peste frică. Înțelegerea și acceptarea îi oferă curajul de care are nevoie.”

Rolul mediului digital

Nu doar experiențele din familie alimentează anxietatea, ci și mediul în care copilul trăiește. Psihologul american Jonathan Haidt, atrage atenția asupra impactului rețelelor sociale și al expunerii excesive la ecrane. Prea mult timp online reduce interacțiunile reale și crește comparațiile toxice, ceea ce poate amplifica anxietatea.

Haidt recomandă părinților să limiteze timpul petrecut pe dispozitive, să încurajeze joaca reală și activitățile în aer liber. Experiențele autentice îi ajută pe copii să își construiască reziliența și să reducă presiunea psihologică indusă de mediul digital.

Când să cauți sprijin profesionist

Dacă anxietatea copilului persistă și afectează semnificativ școala, prieteniile sau viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutorul unui specialist. Terapia cognitiv-comportamentală și alte programe s-au dovedit extrem de eficiente în tratarea anxietății la copii. Sprijinul profesional nu înseamnă eșecul părintelui, ci un pas curajos spre binele copilului.

Anxietatea la copii nu trebuie minimalizată și nici tratată ca un moft. Ea este o realitate emoțională care are nevoie de înțelegere, sprijin și răbdare.