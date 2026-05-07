(P) De la primul cont online la casa ta: cum accesezi un credit ipotecar pas cu pas

Ai găsit casa visurilor tale și începi să te gândești la următorul pas. De cele mai multe ori, acesta înseamnă accesarea unui credit ipotecar, un proces care poate părea complicat la început.

De la primul cont online la casa ta: cum accesezi un credit ipotecar pas cu pas | https://www.istockphoto.com/

Un credit ipotecar accesat online este un împrumut destinat achiziției unei locuințe, pentru care aplici și parcurgi majoritatea etapelor prin aplicația băncii, folosind un cont online.

Astăzi, poți începe procesul în mod digital, fără să mergi din prima în sucursală. Totuși, există în continuare și varianta clasică, în care discuți cu un consultant bancar față în față. Alegerea depinde de preferințele tale și de cât de mult vrei să gestionezi procesul digital.

Ce este un credit ipotecar și când ai nevoie de el

Un credit ipotecar este un împrumut acordat pentru achiziția unei locuințe, în care imobilul cumpărat este adus ca garanție. Acest tip de credit implică, de regulă, sume mai mari și perioade lungi de rambursare, care pot ajunge până la 30 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Este potrivit atunci când:

vrei să cumperi un apartament sau o casă

nu dispui de întreaga sumă necesară

vrei o rată lunară mai accesibilă pe termen lung

Cum începi: deschiderea unui cont online

Primul pas în accesarea unui credit ipotecar este deschiderea unui cont curent. Acesta poate fi făcut fie online, fie în sucursală.

Deschiderea unui cont online depinde de bancă, însă în cele mai multe cazuri procesul este simplu și durează doar câteva minute. Completezi datele personale, îți verifici identitatea, de obicei printr-un apel video sau selfie, și semnezi electronic documentele.

Alternativ, poți merge într-o sucursală, unde un consultant te poate ghida pas cu pas. Această variantă este preferată de cei care vor explicații detaliate încă de la început.

De ce contează ecosistemul digital al băncii

După deschiderea contului, diferența reală o face cât de ușor poți continua procesul.

Un ecosistem digital bine dezvoltat îți permite:

să faci simulări de credit

să aplici direct din aplicație

să încarci documente

să urmărești statusul cererii

Un exemplu este BCR, unde aplicația George permite gestionarea întregului proces dintr-un singur loc, de la simulare până la aprobare.

Pașii pentru obținerea unui credit ipotecar din Geroge

Procesul de aplicare online pentru un credit ipotecar este gândit să fie simplu și ușor de urmărit, majoritatea pașilor putând fi parcurși direct din aplicația George, oferită de BCR.

În linii mari, procesul arată astfel:

Intri în aplicația George și accesezi secțiunea dedicată creditelor și alegi tipul de credit ipotecar și completezi cererea, inclusiv dacă aplici împreună cu un coplătitor sau pentru refinanțare. Dacă nu ești deja client, poți începe printr-o simulare pentru a vedea suma la care te încadrezi, apoi îți deschizi un cont bancar online și continui procesul direct din aplicație.

După aplicare, primești rapid o ofertă personalizată, în care vezi cât poți împrumuta și îți configurezi creditul în funcție de preferințe, alegând tipul de dobândă și modul de rambursare. Informațiile sunt prezentate clar, astfel încât să poți lua o decizie informată.

Oferta poate fi rezervată pentru o perioadă de până la 2 luni, timp în care ai posibilitatea să analizezi în detaliu opțiunile și să pregătești documentele necesare.

Aplicația te ghidează apoi pas cu pas: afli ce documente trebuie să pregătești, de unde le obții și cum le încarci. După transmiterea acestora, urmează analiza dosarului și evaluarea imobilului.

La final, primești aprobarea pe telefon și te pregătești pentru singura etapă care necesită prezență fizică, semnarea contractelor, conform legislației în vigoare.

Ce poți face online și ce necesită prezență fizică

Deși procesul este în mare parte digitalizat, nu este 100% online.

Poți face online

deschiderea contului

simularea creditului

aplicarea pentru credit

încărcarea documentelor

urmărirea statusului

Necesită prezență fizică:

semnarea contractului final

unele etape legate de verificări sau clarificări

interacțiuni specifice evaluării imobilului

Condiții de eligibilitate pentru un credit ipotecar

Pentru a accesa un credit ipotecar, trebuie să îndeplinești câteva condiții de bază:

venituri stabile și dovedibile

istoric de plată bun

lipsa restanțelor majore

avans (de regulă între 15% și 25%)

vârstă în limitele acceptate de bancă

Analiza se face individual, în funcție de profilul fiecărui client.

Analiza unui credit ipotecar: la ce trebuie să fii atent

Atunci când alegi un credit ipotecar, nu este suficient să te uiți doar la rata lunară, deoarece aceasta nu reflectă întotdeauna costul real al creditului. Pentru a lua o decizie corectă, este important să analizezi mai multe elemente esențiale:

DAE (Dobânda Anuală Efectivă)

Reprezintă costul total al creditului, incluzând dobânda și comisioanele. Este cel mai bun indicator pentru a compara diferite oferte.

Dobânda fixă vs. dobânda variabilă

Dobânda fixă îți oferă stabilitate pe o perioadă determinată, în timp ce dobânda variabilă poate fluctua în funcție de piață, influențând valoarea ratei în timp.

Costurile suplimentare

Pe lângă dobândă, pot exista costuri precum evaluarea imobilului, taxele administrative sau alte comisioane, care influențează costul final.

Flexibilitatea în rambursare

Posibilitatea de a face rambursări anticipate sau de a ajusta creditul pe parcurs te poate ajuta să reduci durata și costul total al împrumutului.

Toate aceste elemente, analizate împreună, îți oferă o imagine completă și te ajută să alegi varianta potrivită pe termen lung.

Accesarea unui credit ipotecar nu mai este la fel de complicată ca în trecut. Cu ajutorul unui cont online, poți parcurge majoritatea etapelor rapid și eficient.

Totuși, combinația dintre digital și interacțiunea umană rămâne importantă, mai ales pentru decizii financiare majore. Alegerea între online și sucursală depinde de tine, dar ideal este să folosești ambele opțiuni în avantajul tău.

Întrebări frecvente despre creditul ipotecar

Cât durează aprobarea unui credit ipotecar?

De la câteva ore până la câteva zile, în funcție de complexitate.

Ce avans este necesar?

De regulă, între 15% și 25% din valoarea imobilului.

Ce documente sunt necesare?

Acte de identitate, venituri și documente ale imobilului.

Poți aplica pentru un credit ipotecar fără să mergi la bancă?

Da, în mare parte, însă unele etape finale necesită prezență fizică.