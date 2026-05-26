(P) Pantofii sport care au rezistat tuturor tendintelor - si de ce nu pleaca nicaieri

Pantofii sport care au rezistat tuturor tendintelor - si de ce nu pleaca nicaieri

Fie ca alegi o pereche pentru alergat dimineata, pentru plimbari lungi prin oras sau pur si simplu pentru confortul zilnic, incaltamintea sport a devenit mult mai mult decat un echipament atletic - e o alegere de stil, de identitate si de functionalitate, iar piata actuala ofera optiuni atat de variate incat decizia devine, uneori, covirsitoare.

Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 12:08 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 12:09
Pantofii sport care au rezistat tuturor tendintelor - si de ce nu pleaca nicaieri
Timp de decenii, incaltamintea sport a fost impartita rigid pe gen - culori diferite, talpi diferite, marketing diferit. Astazi, granita s-a estompat considerabil.

Brandurile mari au inceput sa proiecteze modele unisex sau sa lanseze aceleasi siluete atat pentru femei, cat si pentru barbati, cu ajustari minimale la latime si portanta. Adidasii de dama cu talpa groasa tip "chunky sole", de exemplu, au preluat estetica modelelor masculine din anii '90 si au devenit un fenomen de sine statator.

Un aspect tehnic important este diferenta de constructie. Adidasii de dama sunt, in general, construiti cu o curba de latime mai ingusta si cu un sprijin al arcului plantar calibrat pentru o biomecanica feminina distincta. Aceasta nu e marketing - e anatomie aplicata.

Adidasii pentru barbati, pe de alta parte, tind sa aiba o constructie mai robusta a fetei superioare si o distributie diferita a amortizarii, orientata spre greutate corporala medie mai ridicata. Diferentele conteaza mai ales in utilizarea pe termen lung, cand solicitarile asupra articulatiilor devin vizibile.

Iata cateva criterii dupa care merita sa compari o pereche inainte de cumparare:

  • Tipul de utilizare - alergare, mers, sala sau purtare casual
  • Materialul fetei superioare - mesh respirabil, piele naturala sau piele sintetica
  • Sistemul de amortizare - spuma EVA clasica, gel sau placi de carbon pentru performanta
  • Greutatea perechii - relevanta mai ales pentru antrenamente intense
  • Sustenabilitatea - unele branduri ofera modele fabricate din materiale reciclate

Aceste criterii se aplica indiferent de gen si ajuta la o alegere mai informata, dincolo de aspectul vizual.

Locul brandurilor premium intr-o piata aglomerata

Cand vine vorba de branduri dominante, adidasii Nike raman un punct de referinta greu de ignorat.

Nu din cauza bugetelor uriase de marketing - desi acestea exista - ci pentru ca modelele lor au demonstrat in timp o coerenta intre design si performanta tehnica.

Colectia Air Max, de exemplu, a introdus in 1987 o unitate de aer vizibila in talpa - o inovatie care, la momentul respectiv, parea aproape extravaganta. Astazi, variante actualizate ale aceluiasi concept se gasesc atat in adidasii de dama, cat si in modele mixte, dovedind ca o idee buna rezista deceniilor.

Adidasii Nike din seria React sau Pegasus sunt frecvent recomandate de atletii de performanta pentru amortizarea consistenta pe distante lungi. Nu e o opinie - e un rezultat masurabil in studii biomecanice independente.

Totusi, piata nu apartine unui singur brand. Concurenta dintre Nike, Adidas, New Balance, ASICS sau On Running a fortat fiecare jucator sa inoveze constant. Adidasii pentru barbati din gama New Balance 990, de pilda, au construit o reputatie bazata pe confort exceptional si fabricatie americana - un argument tot mai apreciat de consumatorii atenti la origine.

Pentru adidasii de dama, Adidas Samba si Nike Air Force 1 au dominat alternativ topurile de popularitate in ultimii ani, fiecare cu o identitate vizuala distincta. Samba vine din cultura fotbalului de sala si are o silueta joasa, clasica. Air Force 1 provine din baschet si aduce o prezenta mai voluminoasa.

Pretul nu e intotdeauna un indicator de calitate, dar in segmentul incaltamintei sport, modelele peste 400 de lei tind sa foloseasca materiale superioare si tehnologii de amortizare mai evoluate. Sub aceasta valoare, exista optiuni solide - mai ales de la branduri ca Skechers sau Puma - dar durata de viata poate fi mai scurta la utilizare intensa.

Un tabel util pentru orientare rapida:

Adidasii Nike raman in fruntea listei pentru multi cumparatori, dar alegerea finala depinde de utilizare, anatomie si, bineinteles, de buget.

Un detaliu ignorat frecvent: talpa exterioara se uzeaza asimetric in functie de tipul de mers. Verificarea tiparului de uzura dupa primele luni de purtare poate indica daca ai ales corect tipul de sustinere sau daca ai nevoie de branturi ortopedice suplimentare.

Adidasii de dama cu sustinere suplimentara a gleznei, de exemplu, pot face diferenta intr-o zi lunga de mers pe jos prin oras - nu doar in sala de sport.

Pana la urma, intr-o piata cu mii de modele si zeci de branduri care isi disputa atentia ta, nu te-ai intrebat niciodata daca perechea pe care o porti acum chiar a fost aleasa pentru tine - sau doar pentru ca arata bine pe raft?

