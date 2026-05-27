Salată de cartofi cu smântână și ceapă verde. O rețetă plină de gust și sățietate

Această salată de cartofi cu smântână și ceapă verde este unul dintre preparatele simple care reușesc să adune la aceeași masă gustul confortabil al bucătăriei de familie și prospețimea unei garnituri perfecte pentru zilele calde.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 07:32 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 07:42
Această salată de cartofi cu smântână și ceapă verde poate fi garnitura perfectă într-o zi de vară | Shutterstock
Inspirată din aromele binecunoscute ale chipsurilor cu smântână și ceapă, această salată de cartofi cu smântână și ceapă verde are un gust bogat, cremos și ușor acrișor. În același timp, rămâne foarte proaspătă datorită cepei verzi și a arpagicului. Este genul de salată care merge la fel de bine lângă carne la grătar, șnițele crocante, pește sau chiar servită simplu, cu pâine proaspătă.

Secretul unei salate de cartofi reușite stă în alegerea cartofilor potriviți și în felul în care aceștia absorb dressingul. Cartofii aurii, cu textură ușor untoasă, rămân fermi după fierbere și capătă o consistență catifelată atunci când sunt amestecați cu smântâna. Dressingul nu este greu și încărcat, ci echilibrat, cu note discrete de muștar Dijon, usturoi și lămâie. Ceapa verde aduce prospețime și o aromă delicată, fără să domine preparatul.

Această salată are și avantajul că devine chiar mai gustoasă după câteva ore petrecute la rece. Aromele se combină, dressingul pătrunde în cartofi, iar textura devine și mai plăcută. Este o alegere excelentă pentru mese în familie, picnicuri sau platouri pentru musafiri, deoarece poate fi pregătită din timp și rezistă foarte bine în frigider.

Salată de cartofi cu smântână și ceapă verde - Ingrediente

  • 1 kg cartofi galbeni mici
  • 1 legătură mare ceapă verde
  • 1 legătură arpagic proaspăt
  • 200 g smântână grasă fermentată
  • 3 linguri maioneză
  • 1 linguriță muștar Dijon
  • 1 lingură suc proaspăt de lămâie
  • 1/2 linguriță usturoi granulat
  • 1/2 linguriță ceapă granulată
  • 1 1/2 linguriță sare
  • 1/2 linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • Opțional pentru decor:
  • chipsuri simple sfărâmate grosier
  • extra arpagic tocat

Salată de cartofi cu smântână și ceapă verde - Mod de preparare

Spală foarte bine cartofii și taie-i în bucăți potrivite, fără să îi cureți de coajă. Pune-i într-o cratiță mare și acoperă-i cu apă rece. Adaugă o linguriță de sare și fierbe-i până devin fragezi, dar fără să se sfărâme. În funcție de mărime, durează aproximativ 15-20 de minute.

Scurge cartofii și lasă-i câteva minute să elimine excesul de abur. Este important să nu fie complet reci atunci când îi amesteci cu dressingul, deoarece cartofii călduți absorb mult mai bine aromele.

Pentru dressing, într-un bol mare amestecă smântâna, maioneza, muștarul Dijon, sucul de lămâie, usturoiul granulat, ceapa granulată, restul de sare și piperul. Dressingul trebuie să fie cremos, fin și ușor acrișor.

Taie ceapa verde în rondele subțiri și toacă arpagicul. Adaugă-le în dressing și amestecă bine.

Pune cartofii călduți peste sos și amestecă delicat, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform. Unele margini ale cartofilor se vor zdrobi ușor și vor face salata și mai cremoasă.

Acoperă bolul și lasă salata la frigider cel puțin o oră înainte de servire. Gustul devine mai intens și mai echilibrat după răcire.

Înainte de servire, presară peste delicioasa salată de cartofi cu smântână și ceapă verde extra arpagic. Iar dacă îți place textura crocantă, adaugă câteva chipsuri sfărâmate grosier. Inspirat de ideea originală, acest detaliu oferă exact acea aromă familiară de „sour cream & onion”.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
