Sărbătorile Pascale, în acest an, ar putea fi mai costisitoare decât ne-am imaginat. Iată cu cât a ajuns să se vândă kilogramul de carne de miel.

Românii țin să pună pe masă tot ce este mai bun, mai ales de sărbători. Zilele petrecute în familie se concentrează în parte în jurul mesei. Acolo se deapănă amintiri, se mănâncă bucate tradiționale și se fac planuri de viitor.

În acest an, masa de Paște ar putea fi extrem de costisitoare. Românii ar trebui să fie foarte atenți la calitatea produselor și să își facă un buget pentru a nu cheltui în exces.

Citește și: Rugăciune puternică de rostit în Postul Paștelui. Alungă fricile, îndoielile și gândurile negative

Cât a ajuns să coste kilogramul de carne de miel înainte de Paște. Românii au nevoie de un buget considerabil pentru sărbători

Articolul continuă după reclamă

Unii comercianți au afișat la rafturi prețuri uriașe pentru produsele necesare preparării mâncărurilor tradiționale de Paște.

Potrit unei surse, comercianții din Cluj i-au speriat pe clienți cu prețurile de la carnea de miel, dar și de la legume sau cozonac.

Pentru masa de Paște, românii pregătesc miel. Friptura este una dintre vedetele meniului Pascal, însă prețurile sunt uriașe. Pentru doar un kilogram de carne de miel, clineții trebuie să scoată din buzunare 60 de lei.

Nici legumele nu sunt mai ieftine în Cluj. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a atras atenția asupra prețurilor la legumele românești. Un kilogram de castraveți a ajuns la 25 de lei, de varză 12 lei, ridichi 4 lei, în timp ce legătura de ceapă a ajuns să se vândă cu 3 lei.

Prețurile au crescut și la deserturile tradiționale. Oamenii preferă să cumpere cantități mai mici, doar pentru a-și satisface pofta. Pentru un cozonac de 1 kilogram, prețurile sunt peste 100 de lei.

Citește și: Câți bani scot din buzunare românii pentru vacanțele de Paște pe litoralul românesc. Nimeni nu se așteaptă la aceste prețuri

„Listele deja le închid pe 1 aprilie, de la an la an sunt tot mai mulţi cozonaci. Tradiţional moldovenesc, care porneşte de la 155 de lei. De Paşte o să am fistichiul, care e umplut cu fistic proaspăt. Acesta pornește de la 190 de lei”, a expicat Anca Bulboacă, cofetăreasă, pentru Observatornews.ro.

Pentru cei cu buget restrâns există câteva opțiuni, dat fiind că se poate ajusta gramajul sau se folosește o altă rețetă ori se schimbă ingredientele.

„Nu se mai rezumă la cozonacul acela de un kilogram, cât se poate de mic, eventual de 500 de grame. Kilogramul de cozonac este 120 de lei, la 500 de grame 65 de lei”, a precizat proprietara unei cofetării.

De asemenea, de pe masa de Paște nu pot lipsi ouăle. Nici prețul lor nu este de ignorat. Potrivit unei surse, specialiștii din domeniul avicol din Iași au precizat că, deși de la ferme ouăle pleacă având aceleași prețuri, comercianții sunt cei care adaugă între 5 și 15% la prețul final. Cererea crește în această perioadă, astfel că, de la 0,50 de bani la poarta fermei, ouăle ajung în magazine cu 1,5 lei.

Citește și: Cum va fi vremea de Paște și Florii în România. Ce anunță meteorologii

„De obicei, apar prețuri mari la retaileri, la magazine, înainte de Paște. La poarta fermei sunt aceleași prețuri. Acum, la poarta fermei, oul pleacă cu prețul de 0,50 bani, numărul 2 și 3, adică creșterea la sol pentru cifra 2 și creșterea la baterii, cifra 3. Pentru sistemul ecologic și free-range, cifra 1, oul pleacă de la fermă cu 1 leu”, precizează Leonard Constantin Stafie, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă din Iași.

„În prețul la ou sunt următoarele componente: prețul la furaje care este în jur de 80 la sută, undeva la vreo 18 la sută ai costuri cu personalul, decontaminare, amortizarea găinii, iar vreo 2 la sută costuri comerciale, cum este propria linie de colectare, ambalare și ștanțare ouă.

Acum 3 ani, când s-au scumpit ouăle, a fost din cauza prețului la cereale care a crescut de la 50 de bani, la 1,5 lei. Acum, prețul a stagnat. Fermele mari și mijlocii au făcut provizii de furaje din toamnă, pentru că se fac pentru 6 luni proviziile, deci nu erau fluctuații de preț.

Citește și: Minivacanța de Paște 2025: Câte zile libere au angajații și când revin elevii la școală

Mai apare o tendință de scădere a prețului la poarta fermei, pentru că încep să apară presiuni de la gospodăriile mici, piața nefiscalizată, apar cantități mari de ouă.

Producătorii mari și mijlocii programează perioada maximă de ouat a găinilor de Paște, deci și aici este o presiune, atunci este cea mai mare cantitate de ouă. Ținând cont că cererea este foarte mare în perioada sărbătorilor pascale, retailerii, magazinele, cresc prețurile cu 5-15 la sută, cum cred ei că se simte piața.

Consumatorii și fermierul sunt dezavantajați, oricum ar fi. Presiunea prețului la poarta fermei mai apare și din cauza ouălor din Polonia și Ungaria. De aceea, prețul este mic la noi. Vom avea pe piață, probabil, și ouă din cele două țări, din Polonia și Ungaria.

Este un boom de Paște, deci se triplează într-o lună cantitatea de ouă cumpărată, mai ales că Paștele este în același timp și la catolici, și la ortodocși”, explică acesta.