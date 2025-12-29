Antena Căutare
Home Lifestyle Food Se pune sau nu mazăre în salata de boeuf. Ce trebuie să conțină acest preparat, de fapt

Se pune sau nu mazăre în salata de boeuf. Ce trebuie să conțină acest preparat, de fapt

Salata de boeuf este un preparat care nu lipsește de pe mesele românilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Mazărea și carnea de pui sunt cele două ingrediente importante și controversate care nu lipsesc din acest fel de mâncare, dar pe baza cărora au existat o mulțime de comentarii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 16:40 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 17:31
Mazărea și carnea de pui sunt cele două ingrediente importante și controversate care nu lipsesc din acest fel de mâncare | Shutterstock

Salata de boeuf se numără printre puținele preparatele din bucătăria românească ce au stârnit discuții în contradictoriu. Acest fel de mâncare nelipsit de pe mele românilor vine la pachet cu o mare curiozitate: trebuie să conțină sau nu mazăre?

Pentru unele gospodine, mazărea este un ingredient esențial în pregătirea salatei de boeuf, aducând o aromă inconfundabilă. Alte persoane sunt de părere că acest aliment nu are ce căuta într-un astfel de preparat.

Trebuie să punem sau nu mazăre în salata de boeuf

Conform rețetelor de salată de boeuf din mediul online, mazărea este nelipsită din acest preparat. De asemenea, gospodinele aleg să realizeze acest preparat după bunul plac, ținând sau nu cont de rețeta clasică.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce beneficii are mazărea. De ce este bine să o consumăm

Un detaliu foarte important este faptul că salata de boeuf diferă în funcție de fiecare zonă a țării. Unele persoane aleg să adauge mazăre pentru gust și aspect, în timp ce alții nici nu vor să audă de acest ingredient.

Ce trebuie să conțină salata de boeuf

Salata de boeuf este un preparat care a ajuns celebră și în străinătate, fiind adorată pentru aroma inedită. Acest fel de mâncare a reușit să impresioneze și cel mai capricios invitat la masa festivă.

Mai mult, salata de boeuf este dovada că putem realiza un preparat delicios doar cu câteva ingrediente simple, dar estențiale. Carnea de vită fiartă, legumele tăiate cubulețe și maioneza oferă o experiență culinară spectaculoasă, mai ales celor care nu au avut ocazia să le încerce împreună până acum.

Pentru a realiza o salată de boeuf perfectă din punct de vedere al gustului, dar și al aspectului este nevoie de următoarele ingrediente:

• Carne de vită

• Cartofi, morcovi și mazăre congelată

• Murături (castravete, gogoșar)

• Maioneză

• Sare și piper, potrivit jocooks.com.

Este foarte important să folosim carne de vită pentru acest preparat. Mulți au decis să înlocuiască acest ingredient cu carne de pui sau de curcan, îndepărtându-se de rețeta clasică.

De asemenea, morcovii, cartofii și mazărea sunt elemente esențiale în pregătirea salatei de boeuf. Deși rețeta tradițională este fără mazăre, acest ingredient este un deliciu în combinație cu maioneza și carnea de vită.

Nici murăturile nu trebuie să lipsească din acest fel de mâncare. Castraveții și gogoșarii murați oferă un gust inconfundabil.

Citește și: Rețeta de curry de mazare, un deliciu sănătos și sățios. Ingrediente și mod de preparare

Pentru a oferi o textură cremoasă este nevoie de maioneză. Unii aleg să introducă în salata de boeuf și câteva linguri de muștar, însă nu este un ingredient obligatoriu. Acesta poate folosit după gust, ca sarea și piperul sau alte condimente.

Așadar, rețeta de salată de boeuf poate să difere în funcție de anumite zone ale țării, fiind personalizată după bunul plac. Nu există nicio regulă în ceea ce privește prezența sau lipsa mazărei din acest preparat.

Pentru a descoperi mai multe detalii despre mazare, poți răspunde la o întrebare simplă la concursul sponsorizat de Vlad Cazino și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

Ce beneficii are mazărea. De ce este bine să o consumăm...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Antena 3 Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
După câte zile se aruncă salata boeuf. Cât ar trebui să stea la frigider
După câte zile se aruncă salata boeuf. Cât ar trebui să stea la frigider
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită Catine.ro
Rețeta de curry de mazare, un deliciu sănătos și sățios. Ingrediente și mod de preparare
Rețeta de curry de mazare, un deliciu sănătos și sățios. Ingrediente și mod de preparare
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion HelloTaste.ro
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii Jurnalul
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x