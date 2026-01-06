De ce este bine să mâncăm ciorbă de usturoi în sezonul rece. Cum se prepară

Antena Căutare
Ciorba de usturoi este o rețetă tradițională la care mulți români apelează în sezonul rece. Acest preparat are un gust delicios, dar și multe beneficii asupra organismului.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 14:54
Ciorba de usturoi este o rețetă tradițională la care mulți români apelează în sezonul rece | Shutterstock

Printre cele mai căutate rețete tradiționale din perioada iernii se numără și ciorba de usturoi. După ce au încheiat zilele de sărbătoare cu mese bogate, cei mai mulți români aleg să consume preparate slabe în grăsimi.

De pe mesele acestora nu lipsește ciorba de usturoi. Este o rețetă apreciată și moștenită din generație în generație în unele zone ale României, fiind pregătită foarte des în lunile friguroase. Puțini sunt cei care știu că acest preparat este un adevărat aliată în sezonul rece.

De ce e bine să mâncăm ciorbă de usturoi iarna

Mulți români consideră că usturoiul este „antibiotic natural”, motiv pentru care acesta este prezent frecvent în meniul lor. Unii preferă să îl adauge în diferite preparate, în timp ce alții îl fac vedeta mesei.

Deși consumul de usturoi are avantaje, specialiștii trag un semnal de alarmă. Se pare că beneficiile plantei vor apărea doar dacă este consumată în cantități echilibrate, fără a exagera, potrivit click.ro.

Pe timpul iernii este foarte important să menținem organismul sănătos. Așadar, preparatele cu usturoi nu trebuie să lipsească de pe masă. Acest produs are diferite proprietăți, mai ales când este consumat în sezonul rece.

Usturoiul are alicină, o substanță activă cu efecte antimicrobiene, care ajută organismul să lupte împotriva bacteriilor și să reducă inflamațiile. De asemenea, românii consumă ocazional ciorbă de usturoi considerând că susține imunitatea pe timp de iarnă și în perioadele de oboseală sau stres, conform sursei citate mai sus.

Este foarte important de specificat faptul că ciorba de usturoi nu este un medicament, ci un preparat cu beneficii pentru organism. Nu are puterea să trateze infecțiile și nu poate înlocui tratamentul medical.

Printre avantajele pe care le mai are ciorba de usturoi se numără hidratarea organismului, aportul de antioxidanți naturali, senzația de sațietate și confort digestiv.

Rețetă de ciorbă de usturoi

Rețeta de ciorbă de usturoi este foarte simplă și poate fi făcută de oricine își dorește să pună pe masă un preparat aromat, gustos și sănătos.

Ingrediente pentru ciorba de usturoi:

• Usturoi

• Supă de legume sau apă

• Ulei

• Condimente după preferințe

Pentru început se fierb legumele, iar spre final se adaugă usturoiul. Este indicat să punem o cantitate potrivită ca gustul să nu fie prea intens. Dacă ne dorim o ciorbă consistentă putem adăuga cartofi sau ou.

De asemenea, pentru mai multă savoare și un aspect plăcut se mai poate pune smântână și verdeață proaspătă. Poftă bună!

Un lucru este cert, ciorba de usturoi rămâne un preparat la care românii nu renunță în zilele friguroase. De asemenea, acest aliment se va găsi întotdeauna în rețelele tradiționale ale gospodinelor, aducând un gust inconfundabil.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

