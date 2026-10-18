Cât timp se coace dovleacul la cuptor ca să iasă dulce, moale și aromat. Temperatura ideală și greșeala pe care să o eviți

Cât timp se coace dovleacul la cuptor pentru a obține o textură moale și un gust dulce, aromat. Care e temperatura ideală, trucurile care îl fac mai gustos și greșeala pe care trebuie să o eviți pentru un dovleac copt perfect.

Cât timp se coace dovleacul la cuptor ca să iasă dulce, moale și aromat | Profimediaimages.ro

E toamnă, iar dovleacul copt este unul dintre cele mai simple și gustoase deserturi ale acestui anotimp. Are o aromă plăcută și un gust dulce, fără să fie nevoie de prea mult zahăr. Pare ușor de pregătit, însă pentru a obține un dovleac moale, bine copt și ușor caramelizat, contează atât temperatura cuptorului, cât și dimensiunea bucăților.

Cât timp se coace dovleacul la cuptor ca să iasă dulce, moale și aromat

Un dovleac tăiat în felii se coace la aproximativ 200°C timp de 35-40 de minute. Dacă este copt în jumătăți mari sau întreg, timpul poate crește considerabil, notează thekitchn.com.

Pentru un rezultat bun, ține cont de următoarele repere:

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La 200°C, în felii: aproximativ 35-40 de minute, pentru bucăți de circa 7-8 cm lățime.

La 200°C, în jumătăți: aproximativ 50-60 de minute sau chiar mai mult, în funcție de dimensiune.

La 200°C, întreg: timpul poate depăși o oră, în funcție de soi și de mărimea dovleacului.

Aceste intervale sunt, evident, orientative. Aproximativ 35-40 de minute sunt recomandate pentru felii, respectiv aproximativ o oră pentru jumătăți coapte până când miezul devine foarte moale.

Pentru un dovleac dulce, moale și aromat, temperatura de 200°C este o alegere potrivită însă, atenție, cuptorul trebuie preîncălzit înainte de a introduce tava. La această temperatură, pulpa se înmoaie, iar suprafața se poate rumeni ușor. Pentru un gust mai intens, alege un dovleac potrivit pentru gătit, cu pulpă dulce și aromată.

Ce greșeală să eviți atunci când coci dovleacul

Pentru a obține un dovleac dulce, moale și aromat, trebuie să eviți să faci o greșeală. Mai exact, nu scoate dovleacul din cuptor înainte ca pulpa să se înmoaie suficient. Nu te baza doar pe timpul indicat în rețetă. Înțeapă miezul cu o furculiță. Dacă intră ușor, dovleacul este gata.

Cum poți obține un dovleac copt mai dulce și mai aromat

Spală dovleacul, taie-l în jumătăți și îndepărtează semințele și fibrele din interior. Apoi taie-l în felii și așază-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu coaja în jos.

Unge ușor pulpa cu puțin ulei, dacă dorești. Nu este obligatoriu să adaugi zahăr. Un dovleac bine ales are suficientă dulceață naturală, iar atunci când e copt aroma se intensifică. Dacă preferi un desert mai parfumat, poți presăra puțină scorțișoară după coacere.

După ce scoți tava din cuptor, lasă dovleacul să se răcească puțin înainte de servire. Îl poți mânca simplu sau îl poți folosi pentru plăcinte, supe-cremă și alte deserturi, mai notează thekitchn.com.

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