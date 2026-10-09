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Prăjitura cu dovleac care îți parfumează toată casa. Se face din ingrediente simple și iese incredibil de pufoasă

Prăjitura cu dovleac care îți parfumează toată casa e ideală pentru toamnă, când poți găsi dovleci dulci, ideali pentru deserturi.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 14:59 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:16
Prăjitura cu dovleac se face din ingrediente simple și are un aluat fraged | Shutterstock
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Prăjiturile și deserturile coapte au o istorie fascinantă de mii de ani, care s-a transformat semnificativ.

În Europa, grecii antici găteau prăjituri coapte și alte tipuri de dulciuri pentru evenimente religioase și ocazii speciale, scrie World History.

Dar nu ai nevoie de o ocazie specială pentru a te bucura de această prăjitură cu dovleac, care se prepară ușor și îți poate parfuma întreaga casă.

Aceasta e creată din ingrediente simple, care te ajută să faci un desert pufos.

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Prăjitura cu dovleac care îți parfumează toată casa

Potrivit Rețele fel de fel, pentru prăjitura cu dovleac care îți parfumează toată casa e ideal să folosești dovleac plăcintar sau hokkaido.

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Coacerea sau caramelizarea aduce la suprafață cea mai bună aromă a dovleacului, ceea ce intensifică dulceața lui într-o notă complexă, de caramel.

Pentru această prăjitură ai nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru aluatul fraged:

  • 450 g făină albă
  • 200 g unt rece (82% grăsime)
  • 100 g zahăr pudră (sau 70 g pentru o variantă mai puțin dulce)
  • 2 gălbenușuri
  • 2 linguri smântână grasă
  • 1 plic zahăr vanilat/esență naturală de vanilie
  • 1 praf de sare
  • ½ plic praf de copt

Pentru umplutura de dovleac caramelizat:

  • 800 g dovleac ras (Rețete fel de fel recomandă plăcintar sau hokkaido)
  • 100 - 120 g zahăr brun
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 linguriță esență de rom (opțional)
  • 1 lingură unt sau ulei
  • 1 lingură miere (după gust)

Cum se prepară prăjitura de dovleac

Prăjitura de dovleac se poate prepara simplu, în doar câțiva pași, care vor duce la un aluat pufos și o umplutură dulce.

Pregătirea umpluturii de dovleac

În primul rând, trebuie să topești untul într-o tigaie mare și să adaugi dovleacul ras. După aceea, presară zahărul brun și amestecă la foc mediu până când dovleacul se înmoaie și începe să se caramelizeze ușor, aproximativ 10-12 minute.

Prin acest proces, dovleacul își va pierde lichidul și va căpăta o aromă intensă. În această etapă, adaugă scorțișoară, miere și, dacă dorești, puțin rom pentru mai multă profunzime. Compoziția trebuie să se răcească complet înainte să ajungă în aluat.

Prepararea aluatului fraged

Pentru aluatul fraged, amestecă ingredientele uscate (făina, praful de copt, sarea și zahărul pudră), la care adaugi untul rece tăiat cuburi. Frământă aluatul cu vârful degetelor până acesta ajunge să aibă o textură nisipoasă.

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După aceea, adaugă gălbenușurile și smântâna și frământă ușor până când se leagă aluatul. Acesta trebuie împărțit în 2: 2 treimi pentru baza prăjiturii și o treime băgată la congelator pentru 30 de minute. Partea mai mică va fi răzuită deasupra umpluturii ulterior.

Coacere

Pune hârtie de copt într-o tavă de aproximativ 25x35 de centimetri și întinde bucata mare de aluat în ea. Aluatul trebuie înțepat ușor cu o furculiță și copt parțial timp de 10 minute la 180 de grade Celsius.

După aceea, întinde umplutura de dovleac peste acest aluat și răzuiește bucata mai mică de aluat din congelator deasupra. La aceeași temperatură, prăjitura trebuie să stea la cuptor în jur de 35-40 de minute.

Îți vei da seama că e gata atunci când aluatul răzuit de deasupra va deveni auriu și crocant. După ce o scoți din cuptor, prăjitura trebuie să se răcească înainte de o tăia, pentru a obține felii perfecte. Gustul și textura vor fi și mai bune a 2-a zi după coacere.

Pentru umpluturile cu dovleac, poți adaugă și alte arome, precum coajă rasă de portocală și ghimbir uscat, în funcție de preferințe.

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