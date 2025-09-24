Ce este untul clarificat și cum se folosește în bucătărie. Sfaturi pentru a-l prepara acasă

Untul clarificat este una dintre acele arme secrete care ajută bucătarii să facă magie în bucătărie. Preparatele sunt aduse la următorul nivel, atât din punct de vedere al gustului, cât și al texturii. Deși se găsește și în majoritarea magazinelor, poți face și acasă foarte ușor unt clarificat.

Untul clarificat se poate consuma chiar și de către persoanele cu intoleranță la lactoză. | Shutterstock

Untul clarificat este unt din care s-au eliminat apa și materiile solide din lapte, lăsând doar grăsimea pură. Acest proces se face prin încălzirea untului la foc mic până când apa se evaporă, iar proteinele din lapte se separă și se așează pe fundul vasului. După această etapă, grăsimea de deasupra (untul clarificat) este separată de reziduuri și poate fi folosită la gătit.

Unul dintre avantajele majore ale untului clarificat este punctul său de ardere ridicat, care îl face ideal pentru prăjire, coacere sau sotare la temperaturi înalte, fără a se arde sau a dezvolta gust amar. De asemenea, datorită faptului că sunt eliminate proteinele din lapte, acesta este o alternativă bună pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.

Untul clarificat are o aromă curată, intensă de unt, care poate fi puțin mai puțin dulce decât untul obișnuit, deoarece substanțele solide din lapte au fost îndepărtate. În forma sa lichidă, untul limpezit este galben limpede, spre deosebire de untul topit, care este mai palid și tulbure. Când este lăsat să se solidifice din nou, untul clarificat este neted, dar nu la fel de cremos ca untul obișnuit și nu va deveni la fel de ferm ca untul neclarificat.

Ca și în cazul oricărui aliment bogat în grăsimi saturate și untul clarificat trebuie consumat cu moderație ca parte a unei diete echilibrate. Pentru cei cu intoleranță ușoară la lactoză, untul clarificat poate fi adesea consumate fără efecte negative, potrivit unui studiu realizat de medici de la Clinica Cleveland.

Cum se prepară untul clarificat pe aragaz

Cel mai simplu mod de a clarifica untul este pe aragaz. Trebuie să folosești unt nesărat cu 80-82% grăsime. Încălzește untul într-o cratiță, evitând să-l fierbi. Pe măsură ce se topește, untul se va separa în trei straturi. Spuma care se formează deasupra, grăsimea clarificată la mijloc și solidele din lapte care se vor depune la fund.

Îndepărtează cu grijă spuma de la suprafață folosind o lingură sau o spumieră. Continuă să gătești untul la foc mic, asigurându-te că nu amesteci. În acest proces, apa din unt se va evapora. Solidele din lapte se vor așeza pe fundul cratiței, lăsând grăsimea clarificată.

După ce untul a devenit complet limpede, îndepărtează-l de pe foc. Strecoară grăsimea printr-o sită fină sau un tifon pentru a separa complet solidele rămase. Transferă untul clarificat într-un recipient curat și lasă-l să se răcească. Poate fi păstrat la temperatura camerei sau la frigider, unde va avea o textură mai solidă.

Cum se prepară untul clarificat în cuptorul cu microunde

Pentru a prepara unt clarificat acasă în cuptorul cu microunde, începi prin a folosi un bol de sticlă rezistent la microunde. Pune unt nesărat în bol și asigură-te că îl tai în cuburi mai mici pentru a se topi uniform. Alege un unt cu conținut ridicat de grăsime pentru cele mai bune rezultate.

Introdu bolul în cuptorul cu microunde. Încălzește untul la putere medie, în sesiuni de 30-60 de secunde, verificându-l și amestecând ușor între sesiuni. Procesul durează de obicei 3-5 minute în total, în funcție de cantitatea de unt. Vei observa cum untul începe să se separe în trei straturi: spuma deasupra, grăsimea clarificată la mijloc. Solidele din lapte care se așază la fund.

După ce untul s-a separat complet, scoate-l din cuptorul cu microunde. Îndepărtează cu grijă spuma de la suprafață folosind o lingură. Apoi, strecoară grăsimea limpede printr-o sită fină sau tifon pentru a reține solidele din lapte.

Transferă untul clarificat într-un recipient curat și lasă-l să se răcească. După ce s-a răcit complet, poate fi păstrat la temperatura camerei sau la frigider pentru o durată mai lungă de depozitare.

Care este punctul de fum al untului clarificat?

Unul dintre motivele pentru a clarifica untul este creșterea punctului de fum sau a temperaturii la care se va arde și a da arome neplăcute mâncărurilor tale. Punctul de fum al untului clarificat este în jur de 190-250 °C. De aceea, este ideal pentru gătit la temperaturi mai ridicate, cum ar fi prăjirea sau sotarea.

Punctul de fum poate varia în funcție de calitatea untului folosit și de modul în care a fost clarificat. Comparativ cu untul obișnuit, care are un punct de fum mai scăzut, aproximativ 150-190°C, untul clarificat este mult mai stabil la căldură. Așa că poți sota legumele la foc mare în unt clarificat și să obții aroma de unt. De asemenea, poți folosi unt clarificat pentru a prăji burgeri sau fripturi, unde aroma untului îi va da cărnii un gust mai special.

Cum se folosește untul clarificat

Untul clarificat este extrem de versatil și poate fi folosit în diverse moduri în bucătărie. Datorită punctului său de fum ridicat, este ideal pentru prăjire și gătit la temperaturi mari, fără a se arde sau a dezvolta gusturi neplăcute. Poți utiliza untul clarificat pentru a soté legume, a prăji carne, pește sau fructe de mare, oferind un gust bogat și o textură delicioasă.

De asemenea, este excelent pentru coacere, fiind folosit în locul untului obișnuit în rețete de prăjituri, biscuiți sau alte produse de patiserie. În plus, poți adăuga unt clarificat în sosuri sau dressinguri pentru salate, oferindu-le o notă cremoasă.

În gastronomia indiană, untul clarificat, cunoscut sub numele de „ghee”. Este folosit adesea în preparate tradiționale, cum ar fi curry-urile sau pilafurile. De asemenea, poate fi folosit pentru a unge pâinea, a prepara popcorn sau a adăuga la piureuri pentru un plus de savoare.

Cum se păstrează untul clarificat

Untul clarificat trebuie păstrat la frigider. Va putea fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, cu un risc mai mic de râncezire decât untul obișnuit. Acest lucru se întâmplă deoarece au fost îndepărtate atât substanțele solide din lapte, cât și excesul de apă. Untul clarificat se va păstra până la șase luni la frigider.

Dacă ai o cantitate mai mare de unt clarificat îl poți congela. Pune-l cât este în stare lichidă într-o tavă pentru cuburi de gheață și lasă-l să se solidifice. Apoi scote cuburile și pune-le într-o pungă de congelator sau un recipient pentru a le folosi după cum este necesar. Untul clarificat va rezista în congelator mai mult de un an. Asigură-te că îl păstrezi într-un recipient bine sigilat, astfel încât să nu prindă alte arome din congelator.

