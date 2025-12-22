Pumpkin Spice Latte nu mai este de mult doar băutura-vedetă a cafenelelor.

Cum să prepari cel mai bun Pumpkin Spice Latte acasă: rețeta pas cu pas pentru un rezultat perfect | Shutterstock

Cu ingrediente simple și mai puțin de 10 minute la dispoziție, îl poți prepara chiar la tine acasă, într-o variantă mai gustoasă și mai naturală decât cea din comerț. Secretul? Dovleac adevărat, cafea de calitate și un amestec echilibrat de condimente.

Tot mai mulți pasionați de cafea aleg rețetele homemade, iar această variantă promite o băutură cremoasă, aromată și ușor de personalizat, exact pe gustul tău.

Ingrediente-cheie pentru un latte reușit

Pentru două porții, ai nevoie de:

Articolul continuă după reclamă

1/2 cană cafea tare sau 2 shot-uri de espresso

2 căni lapte, clasic sau vegetal (ovăz, migdale, soia)

2 linguri piure de dovleac (din conservă sau făcut în casă)

1 lingură zahăr sau sirop de arțar, după preferință

1 lingură extract de vanilie

1/2 linguriță pumpkin pie spice (scorțișoară, nucșoară, ghimbir, cuișoare)

Frișcă, opțional, pentru decor

De ce dovleac adevărat?

Spre deosebire de multe băuturi din comerț, această rețetă folosește piure de dovleac, care oferă un gust autentic și o textură catifelată. Poți folosi dovleac din conservă sau piure preparat acasă.

Citește și: Dovlecii rămași după Halloween, un motiv de îngrijorare. La ce ar putea fi folosiți

Mod de preparare – pas cu pas

1. Încălzește laptele

Pune laptele, piureul de dovleac și zahărul într-o cratiță, la foc mediu. Încălzește ușor, fără să lași să fiarbă, amestecând constant.

2. Adaugă aromele

Ia cratița de pe foc și încorporează vanilia, condimentele și cafeaua sau espresso-ul.

3. Potrivește gustul

Gustă și ajustează cu mai mult zahăr sau condimente, dacă este nevoie.

4. Servește

Toarnă în două căni, adaugă frișcă și presară puțin pumpkin pie spice deasupra.

Sfaturi de la barista pentru acasă

Încălzire blândă: Nu fierbe laptele – astfel eviți gustul ars și obții o textură mai fină.

Cafea mai puternică: Pentru un gust intens, folosește espresso sau cafea preparată mai concentrat.

Aromă mai intensă de dovleac: Redu piureul de dovleac separat, pe foc mic, până scade cu o treime. Aroma va fi mai concentrată.

Alternative: Poți înlocui piureul cu pumpkin butter pentru un gust mai dulce și mai pronunțat.

O băutură personalizată, gata în 10 minute

Această rețetă este nu doar rapidă, ci și extrem de versatilă. Poți alege laptele preferat, îndulcitorul dorit și intensitatea aromelor. În plus, este o opțiune mai economică și mai sănătoasă decât variantele din cafenele.

Citește și: Ardeiul gras, unul dintre cele mai nutritive legume din familia Solanaceelor. Cât de periculoasă este această familie de plante

Cu câteva ingrediente la îndemână și pași simpli, Pumpkin Spice Latte-ul perfect poate deveni răsfățul tău zilnic, direct din bucătărie.

Pentru a descoperi mai multe detalii despre dovleac și rețete specifice, poți răspunde la o întrebare simplă și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.