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Clătite pufoase cu banane și fulgi de ovăz, din doar 4 ingrediente. Rețeta simplă pentru un mic dejun delicios

Rețeta de clătite pufoase cu banane și fulgi de ovăz, preparate din doar 4 ingrediente. Sunt ușor de făcut, delicioase și perfecte pentru un mic dejun rapid și hrănitor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 07:45 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 18:06
Clătite pufoase cu banane și fulgi de ovăz, din doar 4 ingrediente | Profimediaimages.ro
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Dacă îți dorești un mic dejun gustos, fără prea mult timp petrecut în bucătărie, încearcă aceste clătite pufoase cu banane și fulgi de ovăz. Ai nevoie de doar 4 ingrediente pentru a pregăti un preparat simplu, aromat și sățios.

Clătite pufoase cu banane și fulgi de ovăz, din doar 4 ingrediente

Ingrediente:

  • 2 banane
  • 2 ouă
  • 100 g fulgi de ovăz
  • 8 g praf de copt
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Cum se prepară clătitele cu banane și fulgi de ovăz

Curăță bananele coapte și taie-le în bucăți mai mici. Amestecă-le cu ouăle, fulgii de ovăz și praful de copt.

Pune o tigaie antiaderentă la foc mediu și unge-o cu ulei. Toarnă o cantitate mică de aluat în centru pentru a forma o clătită, iar când marginile încep să se întărească, întoarce-o și las-o să se coacă.

Așezează-le una peste alta, stropește-le cu sirop de arțar, presasă ciocolată rasă și bucăți de banană deasupra și savurează-le!

Sfaturi pentru cele mai bune clătite cu banane și ovăz

Câteva detalii te pot ajuta să obții clătite fragede, gustoase și ușor de întors în tigaie.

  • Alege banane bine coapte. Bananele cu pete maronii sunt mai dulci și se pasează mai ușor. Astfel, nu este nevoie să adaugi zahăr în compoziție.
  • Mixează bine fulgii de ovăz. Dacă îți dorești clătite cu o textură fină, lasă blenderul să mărunțească suficient fulgii de ovăz. În acest fel, vei obține un aluat mai omogen.
  • Verifică textura compoziției. Aluatul trebuie să fie suficient de gros încât să își păstreze forma atunci când îl torni în tigaie. Dacă este prea lichid, lasă-l să se odihnească aproximativ 5 minute. Fulgii de ovăz vor absorbi o parte din lichid.
  • Prepară clătite mai mici. Sunt mai ușor de întors și au mai puține șanse să se rupă. Folosește un polonic mic sau o lingură pentru a pune cantități egale de aluat în tigaie.
  • Nu grăbi gătirea. Păstrează focul la intensitate medie și întoarce clătitele doar când marginile încep să se închege.

Sunt sănătoase clătitele cu banane și ovăz?

Pot fi o alegere potrivită pentru un mic dejun echilibrat. Bananele conțin potasiu și carbohidrați, fulgii de ovăz aduc fibre, iar ouăle sunt o sursă de proteine.

În plus, bananele bine coapte îndulcesc natural compoziția, așa că nu trebuie să adaugi zahăr. Ca în cazul oricărui preparat, contează și cantitatea consumată, dar și ingredientele folosite pentru servire.

Cum păstrezi clătitele rămase?

Dacă ai pregătit mai multe clătite decât poți mânca la o singură masă, le poți păstra pentru micul dejun din ziua următoare. Lasă-le să se răcească, apoi pune-le într-un recipient închis și păstrează-le la frigider.

Când vrei să le servești din nou, le poți încălzi într-o tigaie, la foc mic, sau în cuptorul cu microunde, pentru câteva secunde. Adaugă puțin sirop de arțar, câteva felii de banană sau fulgi de ciocolată și vei avea din nou un mic dejun gustos, fără prea mult efort.

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