Mini clătite olandeze la cuptor, cu fructe și vanilie - Dutch Baby

Mini clătitele olandeze la cuptor, cunoscute sub numele de Dutch Baby, sunt un preparat care se situează undeva între clătită, budincă și sufleu. Spre deosebire de clătitele clasice făcute în tigaie, acestea se coc în cuptor și dezvoltă o textură aparte.

Marginile acestor mini clătite olandeze la cuptor sunt aerate și ușor crocante, iar interiorul rămâne moale, aproape cremos. Această combinație le face deosebit de plăcute și diferite de orice alt desert sau mic dejun obișnuit.

Rețeta originală se bazează pe un principiu simplu, dar foarte important: nu se folosesc agenți de creștere precum praful de copt. În schimb, aerul încorporat în aluat și temperatura ridicată a cuptorului sunt cele care creează acea structură spectaculoasă, umflată, caracteristică acestor clătite.

Un alt detaliu esențial este raportul dintre ingrediente. Aluatul conține mai multe ouă și lichid decât o clătită clasică, ceea ce îi oferă acea consistență ușor custardată în interior. De asemenea, faptul că este mixat bine și lăsat să se odihnească contribuie la o textură mai fină și mai uniformă.

Coacerea în tavă de brioșe transformă preparatul într-o variantă individuală, ușor de servit și foarte practică. Fiecare mini clătită formează o mică adâncitură în centru, perfectă pentru umpluturi: gemuri, fructe proaspete, frișcă sau chiar creme. Este un desert care poate fi adaptat în funcție de sezon și preferințe, fără să își piardă caracterul.

Mini clătite olandeze la cuptor - Ingrediente (12 bucăți)

Pentru aluat:

4 ouă mari, la temperatura camerei

120 ml lapte integral, la temperatura camerei

80 g făină

50 g zahăr

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

1 lingură ulei vegetal.

Pentru servire:

fructe proaspete (afine, zmeură, căpșuni)

zahăr pudră

gem sau dulceață.

Rețeta de mini clătite olandeze la cuptor - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190°C și unge o tavă de brioșe cu ulei. Introdu tava în cuptor pentru a se încinge bine – acest pas este esențial pentru ca aluatul să crească corect.

Pune ouăle, laptele, făina, zahărul, sarea și vanilia într-un blender și mixează-le până obții un aluat complet omogen și fluid. Lasă aluatul să se odihnească 5–10 minute pentru ca făina să se hidrateze.

Scoate cu grijă tava încinsă din cuptor și toarnă rapid aluatul în forme, umplându-le aproximativ o treime.

Introdu tava înapoi în cuptor și coace mini clătitele timp de 20–25 de minute, până când clătitele sunt bine umflate și aurii pe margini.

Nu deschide cuptorul în timpul coacerii, deoarece variațiile de temperatură pot împiedica formarea volumului specific.

Scoate clătitele din tavă imediat după coacere și așază-le pe un platou. În centru se va forma o adâncitură naturală, ideală pentru umplut.

Adaugă fructe proaspete, o lingură de gem sau dulceață și presară zahăr pudră deasupra. Se pot servi și cu frișcă sau iaurt pentru un contrast plăcut.

Observații și detalii importante pentru mini clătite olandeze la cuptor

Temperatura ingredientelor este esențială. Dacă ouăle și laptele sunt reci, aluatul nu va avea aceeași capacitate de a se umfla.

Odihna aluatului nu trebuie omisă. Chiar dacă pare un detaliu minor, acest pas ajută la obținerea unei texturi mai fragede.

Tava trebuie să fie bine încinsă înainte de a turna aluatul. Acest șoc termic contribuie direct la creșterea rapidă a clătitelor în cuptor.

Clătitele se vor lăsa ușor după ce sunt scoase din cuptor – acest lucru este normal și face parte din caracterul lor.

Acest preparat este un exemplu clar de rețetă simplă, dar spectaculoasă, în care tehnica contează la fel de mult ca ingredientele. Mini Dutch Baby nu sunt doar niște clătite, ci o combinație între desert și preparat de brunch, cu o textură aparte și o prezentare care atrage imediat.