Cum trebuie să depozitezi făina ca să nu facă fluturi

Făina face parte din lista alimentelor de bază, așa că sigur ai și tu măcar un pachet în casă. Dacă obișnuiești să faci prăjituri, pâine sau pizza în casă este posibil că ai nu doar mai multe kilograme de făină, ci și tipuri diferite. Indiferent de sortiment făina are un termen de valabilitate.

Dacă nu este depozitată corect, făina poate capta mirosuri neplăcute sau se poate infesta cu insecte. Cel mai bine este să o ții în cămară, cu condiția ca acolo să fie răcoare, fără umezeală. Ține-o într-un recipient care se închide etanș. Acest sfat este valabil pentru făina albă de grâu sau pentru mălai.

În ceea ce privește făinurile integrale, cel mai bun loc în care să le păstrezi este congelatorul. În felul acesta se protejează uleiurile volatile conținute de germeni. Același sfat este valabil și pentru făina de nuci, de năut sau de migdale. În acest caz frigiderul nu este soluția pentru că în interiorul lui este prea multă umiditate. Acest lucru afectează calitatea făinurilor.

În ce recipiente se păstrează făina

Atunci când vii cu făina de la supermarket o poți lăsa în ambalajul său original sau o poți depozita în alte recipiente. Cele mai potrivite sunt cele din sticlă sau din plastic dur, care au capace ce se închid perfect ermetic. Acest detaliu este important mai ales dacă utilizezi des făina. Sistemul de închidere trebuie să fie rezistent pentru a ține la distanță umezeala și/sau dăunătorii.

Este bine să depozitezi făina în ambalajul ei original dacă intenționezi să o utilizezi într-un timp relativ scurt. Ambalajul trebuie să fie bine sigilat și depozitat într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumină. Ambalajul original este conceput să protejeze făina de umiditate și contaminanți. Totuși nu oferă o protecție perfectă împotriva aerului sau dăunătorilor pe termen lung.

Dacă plănuiești să păstrezi făina mai mult de câteva luni, este recomandat să o transferi într-un recipient etanș. Alege unul din sticlă, plastic sau metal, pentru a preveni absorbția umidității și a mirosurilor și pentru a evita infestarea cu insecte. Această măsură devine și mai importantă în cazul făinii integrale. Aceasta este mai predispusă să se râncezească datorită conținutului de uleiuri naturale.

Ce termen de valabilitate are făina

Termenul de valabilitate al făinii depinde de tipul de făină și de condițiile de depozitare. În general, făina albă are un termen de valabilitate de aproximativ 6-12 luni. Trebuie depozitată într-un loc răcoros, uscat și într-un recipient etanș. Dacă este păstrată la frigider sau congelator, poate rezista până la 1-2 ani.

Făina integrală, deoarece conține uleiuri naturale din tărâțe și germeni, are un termen de valabilitate mai scurt, de aproximativ 3-6 luni la temperatura camerei. Pentru a-i prelungi valabilitatea, este recomandat să fie depozitată în frigider sau congelator, unde poate rezista până la 6-12 luni.

Orice semn de miros rânced, textură schimbată sau prezența de insecte indică faptul că făina nu mai este sigură de consumat.

Ce se întâmplă cu făina depozitată incorect

Făina depozitată incorect poate suferi mai multe modificări care o fac improprie pentru consum. Una dintre cele mai frecvente probleme este râncezirea, în special în cazul făinii integrale sau a altor făinuri care conțin uleiuri naturale, cum ar fi cea de migdale sau de semințe. Râncezirea apare din cauza expunerii prelungite la aer, lumină și căldură, rezultând un miros și gust neplăcut, asemănător uleiului oxidat.

Umiditatea este un alt factor care poate afecta făina depozitată incorect. Într-un mediu umed, făina poate absorbi apă din aer, ceea ce duce la aglomerarea acesteia și creșterea riscului de apariție a mucegaiului. Făina mucegăită este toxică și nu trebuie folosită în niciun preparat.

De asemenea, făina depozitată într-un loc neadecvat poate atrage insecte, cum ar fi moliile alimentare sau gândacii de bucătărie. Acestea pot infesta făina și pot depune ouă, ceea ce face făina inutilizabilă.

