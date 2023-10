De ce nu este indicat să bei must înainte de a te urca la volan, dar și dacă ai alte probleme de sănătate

Mustul este deliciosul suc al toamnei. Mulți români așteaptă culesul strugurilor pentru a se delecta cu licoarea dulce a acestora. Mai ales că poate fi consumat indiferent de vârstă, fiind considerat non-alcoolic.

Mustul este adorat atât de copii, cât și de adulți. Însă mulți îl beau fără să știe că nu este o băutură atât de ”nevinovată” pe cât pare. Românii se lasă ”furați” de gustul dulce, fără să ia în seamă consecințele. Ba mai mult, mulți se urcă la volan după ce consumă un pahar (sau mai multe) de must.

De ce nu este indicat să îl bei înainte de a te urca la volan

Mustul îi îmbie pe oameni cu particularitățile sale deosebite. Se poate spune chiar că îi vrăjește datorită gustului dulce și aromat. Însă românii nu trebuie să uite modul în care este obținută această licoare.

Aceasta este obținută din stoarcerea strugurilor, proces care duce și la obținerea vinului. Astfel că, prin fermentare, mustul își schimbă proprietățile. Tocmai de aceea, acesta are o „perioadă de valabilitate” foarte scăzută.

Acest suc începe să producă alcool încă din prima zi, când poate aunge până la 1%. Pe măsură ce trece timpul și capătă un gust acrișor și chiar înțepător, concentrația de alcool crește până la 4%. Din acest motiv nu este indicat să fie consumat înainte de urcarea la volan.

Cine ar trebui să evite consumul băuturii tradiționale

Și alte persoane sunt vulnerabile la ingerarea acestui produs. Printre ele se numără: femeile însărcinate și copiii cu probleme de imunitate, deoarece strugurii nu sunt spălați înainte de a fi zdrobiți, și persoanelor care suferă de diabet, deoarece conține o cantitate mare de zahăr (aproximativ 280 de grame/ litru).

De asemenea, nu este recomandat persoanelor cu probleme de greutate, potrivit ego.ro, fiind bogat în calorii. Un pahar de must fiind echivalentul unui kilogram de struguri. Cei care sunt atenți la aportul de calorii, trebuie să ia în calcul și acest lucru atunci când pofta de un pahar de must le dă târcoale.

Trebuie avut în vedere și faptul că mustul are proprietăți laxative și diuretice. Astfel că este recomandat să fie consumat cu moderație. Deși pare băutura perfectă la o ieșire între prieteni sau o cină în familie, trebuie luate în calcul consecințele excesului.

Cu toate acestea, mustul nu este bun doar la gust, ci are și mari beneficii pentru organism. Este bogat în vitaminele A, B1, B2 și C, potasiu și magneziu. Consumarea acestei băuturi stimulează imunitatea, are un efect revigorant și ajută la detoxifierea organismului.

Deși este o băutură îndrăgită de toți românii, trebuie consumată cu moderație și în conformitate cu indicațiile medicului. În ciuda faptului că, de cele mai multe ori, este făcută în casă, nu este o băutură inofensivă. Din cauză că fermentează foarte repede, trebuie să fie supravegheați copii și nu este indicat să fie lăsați să consume lichidul.