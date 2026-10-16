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De ce se pune hrean în murături și ce se întâmplă dacă îl omiți. Secretul gospodinelor pentru murături crocante

Te-ai întrebat de ce se pune hrean în murături? Există un motiv important pentru care a devenit un ingredient comun în rețete.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:11 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:15
Hreanul are proprietăți importante pentru saramura de murături | Shutterstock
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Murăturile reprezintă un ingredient comun pentru sezonul rece și o formă ideală de a conserva legumele pentru o perioadă mai lungă.

Au o aromă puternică și numeroase beneficii pentru sănătate, motiv pentru care experții recomandă consumul lor.

Dincolo de gustul acrișor pe care îl oferă, în funcție de ce alte ingrediente bagi în saramură, pot fi picante sau mai dulci, în funcție de preferințe.

Dar un aspect e foarte important atunci când vine vorba de murături. Cei mai mulți oameni preferă ca acestea să fie crocante, motiv pentru care unele ingrediente, precum hreanul, sunt importante.

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Hreanul e apreciat în numeroase gastronomii

Hreanul (Armoracia rusticana) e o plantă perenă care face parte din aceeași familie ca muștarul și wasabi-ul, respectiv Brassicaceae. Originar din Europa de Sud-Est și Asia de Vest, acesta a fost mult timp apreciat atât drept condiment, cât și pentru proprietățile sale medicinale, scrie Spruce Eats.

Partea cel mai des folosită în gastronomie e rădăcina lungă și subțiată spre vârf. Atunci când e rasă, eliberează o iuțeală intensă și volatilă, ce se risipește rapid.

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Frunzele plantei sunt, de asemenea, comestibile, deși sunt folosite mai rar. Frunzele tinere de hrean pot fi preparate la fel ca frunzele de muștar sau spanacul, cu o notă ușor piperată.

Hreanul se pune în murături în numeroase culturi, nu doar în România. În timp ce multe legume rădăcinoase pot avea un conținut ridicat de amidon și sunt destul de blânde ca gust, hreanul e o excepție.

Hreanul își obține iuteala din izotiocianatul de alil, o substanță chimică eliberată atunci când rădăcina e rasă. Aceasta are rolul de mecanism de apărare pentru plantă. Gustul puternic a evoluat pentru a descuraja animalele să o mănânce. De aici și reacția iritantă pe care o provoacă în sinusuri. Însă în cantități echilibrate, e plăcut înțepător și oferă prospețime mâncărurilor, scrie The Daily Meal.

Există numeroase rețete pentru murături picante, dar multe dintre ele folosesc fulgi de ardei iute pentru a adăuga iuțeală. Castraveții și alte legume murate cu felii ardei proaspeți sunt, de asemenea, o alegere comună. Deși toate aceste tipuri de iuțeală pot fi delicioase, hreanul oferă o aromă diferită.

De ce se pune hrean în murături și ce se întâmplă dacă îl omiți

Puțini știu că hreanul conține un nivel ridicat de taninuri. Acești compuși ajută la menținerea texturii crocante pentru murături, apreciată în întreaga lume.

Fermentarea castraveților e dificilă deoarece aceștia au un conținut ridicat de apă și cresc în căldura verii, ceea ce accelerează enzimele care duc la înmuierea lor.

Dacă prepari murături fermentate, taninurile sunt un ingredient esențial pentru a le păstra ferme și crocante luni întregi.

Pentru a împiedica înmuierea castraveților murați, e esențial să adaugi taninuri în saramură. Taninurile sunt compuși fenolici astringenți, naturali, care mențin legumele crocante.

Cum hreanul are un nivel ridicat de taninuri, e folosit și pentru a menține această textură a murăturilor.

Un alt motiv pentru care a devenit un ingredient atât de comun în borcane de murături din întreaga lume e faptul că e considerat un aliment sănătos. Include numeroase vitamine și minerale precum calciu, magneziu, vitamina C și zinc, fiind și o sursă bună de antioxidanți. Poate ajuta chiar la reducerea inflamațiilor și la îmbunătățirea sănătății respiratorii.

În plus, hreanul conține principal izotiocianat de alil (>90%) și are proprietăți antimicrobiene, scrie Science Direct.

Cu ce poți înlocui hreanul

Dacă nu ai acces la rădăcină de hrean, există alte ingrediente bogate în taninuri care pot oferi o textură crocantă similară pentru murături. În primul rând, poți folosi și frunze adulte de hrean, care au proprietăți similare, dar la o concentrație mai mică, scrie Edible Alchemy.

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În aceeași categorie sunt incluse frunze de viță-de-vie și frunze de vișin, și ambele se găsesc din abundență în România. În alte culturi, sunt folosite inclusiv ceaiul negru și coji de banană verde, pentru a obține efecte similare.

Potrivit Love Deco, dacă vrei să înlocuiești aroma și iuțeala oferite de hrean, poți folosi și boabe de muștar, frunze de țelină și ardei iuți.

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