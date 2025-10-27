Murături fără sare: rețetă pentru cei care sunt la dietă

Murăturile fac parte din tradiția culinară românească, însă pentru cei care țin dietă sau au restricții medicale, sarea poate deveni un obstacol. Vestea bună este că există rețete de murături fără sare, la fel de gustoase și aromate, care pot fi integrate cu succes într-un stil de viață echilibrat.

Murăturile fără sare se păstrează cel mai bine la frigider pentru a rezista cât mai mult timp | Shutterstock

Rolul sării în murături este acela de a conserva legumele și de a le menține textura crocantă. Atunci când este eliminată, păstrarea și gustul se obțin prin alte ingrediente, în special prin oțet, zahăr și condimente. Boabele de muștar, hreanul, usturoiul sau frunzele de vișin devin aliați de nădejde, nu doar pentru aromă, ci și pentru efectele lor antibacteriene naturale. Astfel, chiar și fără sare, legumele rămân savuroase și sigure pentru consum.

Murăturile fără sare sunt o variantă excelentă pentru persoanele care suferă de hipertensiune, retenție de apă sau care urmează diete hiposodice. Deși au o durată de conservare mai scurtă decât cele tradiționale, ele pot fi păstrate în siguranță câteva luni, dacă borcanele sunt sterilizate corect și depozitate la rece. În plus, gustul lor este mai delicat, iar aromele condimentelor ies mai bine în evidență, ceea ce le transformă într-o alternativă sănătoasă și surprinzător de gustoasă pentru sezonul rece.

Cum poți face murături fără sare

Ingrediente

1 kg gogonele verzi

500 g castraveți mici

300 g morcovi

300 g conopidă

200 g ardei kapia

1 l apă

150 ml oțet de mere sau de vin alb (cu aciditate 5–6%)

30 g zahăr

5 g boabe de piper negru

5 g boabe de muștar

3 foi de dafin

3–4 căței de usturoi

1 crenguță de mărar uscat sau semințe de mărar

Mod de preparare

Se spală bine toate legumele sub jet de apă rece. Se taie morcovii rondele, ardeii kapia fâșii, iar conopida se desface în buchețele mici. Se sterilizează borcanele prin spălare în apă fierbinte și uscare în cuptor la 100°C timp de 10 minute.

În fiecare borcan se așază la bază câteva condimente: boabe de piper, boabe de muștar, usturoi tăiat felii și o bucățică de mărar uscat. Se adaugă legumele, alternând gogonelele, castraveții, morcovii, ardeii și conopida, astfel încât să se obțină un aspect colorat și uniform.

Separat, se prepară marinada: într-o cratiță se pun apa, oțetul și zahărul. Se adaugă foile de dafin și se lasă să dea în clocot. Când lichidul începe să fiarbă, se ia de pe foc și se toarnă fierbinte peste legumele din borcane, având grijă să le acopere complet.

Borcanele se închid imediat cu capace etanșe și se lasă la răcit sub o pătură, pentru a se face vidul. Se păstrează într-un loc răcoros și întunecat. Murăturile se pot consuma după 2–3 săptămâni, când aromele se întrepătrund.

Ingrendientele alternative

În murături, sarea are două roluri fundamentale: conservarea prin inhibarea dezvoltării bacteriilor nedorite și oferirea gustului specific. Atunci când vrei să reduci sau să elimini sarea, trebuie să folosești ingrediente care să asigure atât siguranța preparatului, cât și savoarea lui.

Un prim înlocuitor este oțetul, de preferat cu aciditate de 5–6%, care împiedică dezvoltarea microorganismelor și asigură păstrarea legumelor pe termen mai lung. În combinație cu zahărul, nu doar echilibrează gustul, ci și stabilizează lichidul de conservare. Condimentele devin și ele esențiale: boabele de muștar, piperul, coriandrul, foile de dafin, mărarul uscat sau semințele de mărar dau aromă intensă și completează lipsa gustului sărat.

De asemenea, pot fi folosite și ingrediente cu note acide sau ușor picante, precum usturoiul, hreanul, ardeiul iute sau ghimbirul, care nu doar parfumează, dar și contribuie la conservare prin proprietățile lor antibacteriene naturale. Pentru un plus de savoare, unii gospodari adaugă frunze de vișin, cireș sau dafin ori chiar bucăți mici de țelină rădăcină, care intensifică aroma saramurii.

Deși gustul murăturilor fără sare va fi diferit de cel clasic, ele pot rămâne crocante și apetisante datorită acestor combinații, fiind mai potrivite pentru persoanele care trebuie să își limiteze aportul de sodiu.

Cât timp rezistă murăturile de dieta și cum se pot păstra mai mult

Murăturile de dietă, adică acelea preparate cu mai puțină sare sau chiar fără sare, rezistă mai puțin decât murăturile tradiționale. Motivul este simplu: sarea are rol de conservant natural, inhibând dezvoltarea bacteriilor și menținând textura crocantă a legumelor. În lipsa ei, conservarea se bazează mai mult pe oțet, zahăr și condimente cu efect antimicrobian, ceea ce scurtează durata de păstrare.

În general, murăturile fără sare rezistă aproximativ 2–3 luni dacă sunt depozitate corect, în timp ce cele cu sare pot fi păstrate chiar și peste un an. Pentru a prelungi durata de viață, este esențial ca borcanele să fie sterilizate corect înainte de umplere și închise ermetic. De asemenea, păstrarea lor într-un spațiu răcoros, întunecat și uscat, cum ar fi o cămară sau pivniță, încetinește alterarea.

Un alt truc este păstrarea la frigider. Murăturile dietetice rezistă mai mult timp la temperatură scăzută, păstrându-și și prospețimea. De asemenea, folosirea unui raport mai mare de oțet și zahăr în lichidul de conservare, precum și adăugarea de ingrediente precum hrean, usturoi, frunze de vișin sau mărar uscat, ajută la menținerea crocantă și la o conservare mai sigură.

Dacă vrei să le păstrezi mai mult de 2–3 luni, o soluție eficientă este să le faci în cantități mai mici, astfel încât să fie consumate repede, sau să folosești metoda murăturilor „rapide la frigider”, pregătite pentru consum în câteva zile și păstrate până la 6–8 săptămâni în condiții optime.