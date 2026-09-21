Antena Căutare
Home Lifestyle Food EXCLUSIV: Rețeta de murături a lui Radu Vâlcan. Ingredientul pe care îl adaugă pentru un gust picant: „E plăcerea mea vinovată”

EXCLUSIV: Rețeta de murături a lui Radu Vâlcan. Ingredientul pe care îl adaugă pentru un gust picant: „E plăcerea mea vinovată”

Radu Vâlcan a dezvăluit, în exclusivitate pentru www.a1.ro, rețeta lui de murături. Totodată, acesta a spus ce ingredient folosește ca să obțină un gust picant savuros.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 12:41 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 12:49
Descoperă rețeta de murături a lui Radu Vâlcan, dezvăluită în exclusivitate pentru www.a1.ro | antena 1/instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Recent, Radu Vâlcan și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit faptul că are un nou proiect, de natură culinară, în acest an. Mai exact, îndrăgitul prezentator al emisiunii Insula Iubirii a dezvăluit rețeta lui de murături, dar și ingredientul pe care îl adaugă pentru a obține un gust picant și savuros. Descoperă întreaga rețetă, pas cu pas, în rândurile de mai jos.

Rețeta de murături a lui Radu Vâlcan. Ingredientul pe care îl adaugă pentru un gust picant

Radu Vâlcan a descoperit că îi place să pună murături și nu s-a sfiti să împărtășească acest detaliu inedit și cu urmăritorii săi de pe Instagram. Astfel, gazda emisiunii Insula Iubirii a pozat borcanele cu murături pe care le-a făcut, alături de care a scris următorul mesaj: „Gata! Ăsta este proiectul meu de toamnă - iarnă! Plăcerea mea vinovată, picantă!”.

Așadar, iată că vedeta se pricepe nu doar la prezentat și comentat momentele picante de la Insula Iubirii, ci și la...pus murături, cu gust picant și delicios!

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Radu Vâlcan a acceptat să dezvăluie, în exclusivitate pentru www.a1.ro, rețeta lui de murături. Descoperă mai jos cantitățile necesare și cum se pregătește totul, pas cu pas.

Rețeta de murături picante a lui Radu Vâlcan, dezvăluită în exclusivitate

Din punct de vedere al ingredientelor vei avea nevoie de:

• castraveți
• apă
• sare
• mărar
• cimbru
• hrean
• piper boabe
• foi de dafin
• boabe de muștar
• oțet

Cum se pregătesc castraveții pentru rețeta de murături picante a lui Radu Vâlcan

Castraveții se pun în apă rece timp de 1–2 ore. Apoi se spală fiecare în parte și se lasă la uscat. Mărarul și cimbrul se așază pe fundul borcanului. Hreanul se curăță și se taie în bucăți mai mici, apoi se pun castraveții în borcan.

Prima saramură se face asfel:

Într-o oală se pun la fiert:

• 5–6 litri de apă
• 5 linguri de sare
borcanul se așază pe un fund de lemn, iar sub el se pun două cuțite în cruce, pentru a reduce riscul să crape. Când apa fierbinte se toarnă încet peste castraveți. Se lasă așa 2 zile.

A doua fierbere:

După 2 zile, apa din borcan se scurge într-o cratiță și se pune din nou la fiert.

Se adaugă:

• piper boabe
• foi de dafin
• boabe de muștar
• o ceșcuță de oțet

Între timp, borcanul se clătește cu apă curată, apoi apa se scurge.

Deasupra castraveților se pun:

• 2 fire de mărar
• puțin tarhon, pentru aromă
• 2–3 fire/bucăți de hrean

Saramura fierbinte, împreună cu condimentele, se toarnă ușor înapoi în borcan.

La final, borcanul se lasă până a doua zi, apoi se pune capacul. Castraveții sunt buni de mâncat după aproximativ 3–4 săptămâni.

Iată, așadar, cum poți pregăti chiar la tine acasă rețeta de murături picante a lui Radu Vâlcan de la Insula Iubirii, dar și care este ingredientul folosit pentru un gust picant, delicios!

De ce este bine să mănânci dovleac toamna. Câte calorii are și ce conține...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Lemon Bars. Rețetă de prăjitură cu lămâie, fragedă și cremoasă
Lemon Bars. Rețetă de prăjitură cu lămâie, fragedă și cremoasă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Desert delicios din doar 4 ingrediente. Are 155 de calorii. Rețeta fără zahăr adăugat, gluten și lactoză
Desert delicios din doar 4 ingrediente. Are 155 de calorii. Rețeta fără zahăr adăugat, gluten și lactoză
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x