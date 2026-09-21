EXCLUSIV: Rețeta de murături a lui Radu Vâlcan. Ingredientul pe care îl adaugă pentru un gust picant: „E plăcerea mea vinovată”

Radu Vâlcan a dezvăluit, în exclusivitate pentru www.a1.ro, rețeta lui de murături. Totodată, acesta a spus ce ingredient folosește ca să obțină un gust picant savuros.

Descoperă rețeta de murături a lui Radu Vâlcan, dezvăluită în exclusivitate pentru www.a1.ro | antena 1/instagram

Recent, Radu Vâlcan și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit faptul că are un nou proiect, de natură culinară, în acest an. Mai exact, îndrăgitul prezentator al emisiunii Insula Iubirii a dezvăluit rețeta lui de murături, dar și ingredientul pe care îl adaugă pentru a obține un gust picant și savuros. Descoperă întreaga rețetă, pas cu pas, în rândurile de mai jos.

Rețeta de murături a lui Radu Vâlcan. Ingredientul pe care îl adaugă pentru un gust picant

Radu Vâlcan a descoperit că îi place să pună murături și nu s-a sfiti să împărtășească acest detaliu inedit și cu urmăritorii săi de pe Instagram. Astfel, gazda emisiunii Insula Iubirii a pozat borcanele cu murături pe care le-a făcut, alături de care a scris următorul mesaj: „Gata! Ăsta este proiectul meu de toamnă - iarnă! Plăcerea mea vinovată, picantă!”.

Așadar, iată că vedeta se pricepe nu doar la prezentat și comentat momentele picante de la Insula Iubirii, ci și la...pus murături, cu gust picant și delicios!

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Radu Vâlcan a acceptat să dezvăluie, în exclusivitate pentru www.a1.ro, rețeta lui de murături. Descoperă mai jos cantitățile necesare și cum se pregătește totul, pas cu pas.

Rețeta de murături picante a lui Radu Vâlcan, dezvăluită în exclusivitate

Din punct de vedere al ingredientelor vei avea nevoie de:

• castraveți

• apă

• sare

• mărar

• cimbru

• hrean

• piper boabe

• foi de dafin

• boabe de muștar

• oțet

Cum se pregătesc castraveții pentru rețeta de murături picante a lui Radu Vâlcan

Castraveții se pun în apă rece timp de 1–2 ore. Apoi se spală fiecare în parte și se lasă la uscat. Mărarul și cimbrul se așază pe fundul borcanului. Hreanul se curăță și se taie în bucăți mai mici, apoi se pun castraveții în borcan.

Prima saramură se face asfel:

Într-o oală se pun la fiert:

• 5–6 litri de apă

• 5 linguri de sare

borcanul se așază pe un fund de lemn, iar sub el se pun două cuțite în cruce, pentru a reduce riscul să crape. Când apa fierbinte se toarnă încet peste castraveți. Se lasă așa 2 zile.

A doua fierbere:

După 2 zile, apa din borcan se scurge într-o cratiță și se pune din nou la fiert.

Se adaugă:

• piper boabe

• foi de dafin

• boabe de muștar

• o ceșcuță de oțet

Între timp, borcanul se clătește cu apă curată, apoi apa se scurge.

Deasupra castraveților se pun:

• 2 fire de mărar

• puțin tarhon, pentru aromă

• 2–3 fire/bucăți de hrean

Saramura fierbinte, împreună cu condimentele, se toarnă ușor înapoi în borcan.

La final, borcanul se lasă până a doua zi, apoi se pune capacul. Castraveții sunt buni de mâncat după aproximativ 3–4 săptămâni.

Iată, așadar, cum poți pregăti chiar la tine acasă rețeta de murături picante a lui Radu Vâlcan de la Insula Iubirii, dar și care este ingredientul folosit pentru un gust picant, delicios!