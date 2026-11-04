Acest desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten combină fructele de sezon cu o compoziție rumenită, potrivită pentru mesele de familie. Este un desert simplu, cu ingrediente naturale și gust echilibrat.

Un desert simplu, cu ingrediente naturale și gust echilibrat | Shutterstock

Preparatele de tip crisp sunt foarte apreciate în bucătăria americană. Acestea conțin fructe coapte și un strat crocant, presărat deasupra. Spre deosebire de crumble, toppingul poate conține fulgi de ovăz și nuci. Textura rezultată este mai consistentă și oferă un contrast plăcut fructelor moi.

Prunele sunt potrivite pentru acest desert datorită gustului dulce-acrișor. Prin coacere, pulpa devine moale și eliberează sucuri aromate. Gustul lor se intensifică, iar aciditatea naturală echilibrează dulceața toppingului. Poți folosi prune roșii, prune albastre sau soiuri mai mici, bine coapte.

Un avantaj important al acestei rețete este absența făinii obișnuite de grâu. Astfel, desertul poate fi pregătit cu ingrediente fără gluten, verificate corespunzător. Fulgii de ovăz trebuie să fie certificați fără gluten. Acest detaliu contează pentru persoanele care trebuie să evite contaminarea cu gluten.

Crusta crocantă completează foarte bine fructele coapte. Ovăzul oferă consistență și o aromă discretă, asemănătoare nucilor. Nucile adaugă grăsimi sănătoase și o textură plăcută. Scorțișoara completează aromele și se potrivește foarte bine cu prunele.

Articolul continuă după reclamă

Este un desert pe care îl poți servi simplu sau alături de iaurt grecesc. Pentru o prezentare mai specială, adaugă o porție mică de înghețată de vanilie. Contrastul dintre fructele calde și înghețata rece este foarte plăcut.

Desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten – Ingrediente

Cantitățile sunt pentru 8 porții. Folosește o tavă pătrată de aproximativ 23 × 23 cm.

Pentru umplutura de prune:

900 g prune proaspete, cântărite înainte de curățarea sâmburilor

110 g miere

25 g amidon de porumb sau amidon de arorut

1,5 g scorțișoară măcinată.

Pentru toppingul crocant:

90 g fulgi de ovăz fără gluten

50 g făină de migdale

40 g fistic mărunțit sau nuci

65 g zahăr de cocos sau zahăr brun

2 g ghimbir măcinat

1,5 g sare

55 g unt topit

45 g iaurt simplu sau iaurt grecesc.

Pentru servire:

Iaurt grecesc simplu

Înghețată de vanilie

Frișcă naturală.

Desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 180°C, folosind funcția de încălzire sus și jos. Spală prunele și îndepărtează codițele. Taie fructele în jumătăți și scoate sâmburii. Feliază fiecare jumătate în bucăți potrivite, fără să îndepărtezi coaja.

Așază prunele într-un bol încăpător. Adaugă mierea, amidonul și scorțișoara. Amestecă delicat până când toate bucățile sunt acoperite uniform. Transferă fructele într-o tavă termorezistentă, păstrând sucul rămas în bol.

Nivelează prunele într-un strat uniform. Amidonul va îngroșa sucul eliberat în timpul coacerii. Astfel, umplutura va deveni consistentă, fără să-și piardă textura fructată.

Citește și: Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată

Pregătirea toppingului crocant

Pune fulgii de ovăz într-un bol încăpător. Adaugă făina de migdale și fisticul mărunțit. Încorporează zahărul de cocos, ghimbirul și sarea. Amestecă ingredientele uscate până obții o compoziție uniformă.

Topește untul și lasă-l câteva minute să se răcorească. Toarnă-l peste ingredientele uscate. Adaugă iaurtul și amestecă folosind o lingură.

Continuă să amesteci până când toate ingredientele sunt umezite. Compoziția trebuie să formeze aglomerări mici și neregulate. Nu o transforma într-un aluat compact.

Asamblare desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten

Distribuie toppingul peste prune, folosind o lingură. Acoperă cât mai uniform suprafața fructelor. Păstrează câteva spații mici între bucățile de topping. Nu presa compoziția, deoarece trebuie să rămână aerată și crocantă.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C. Coace desertul aproximativ 40-50 de minute. Urmărește culoarea toppingului în ultimele minute.

Desertul este gata când stratul superior devine auriu și ușor crocant. Umplutura trebuie să bolborosească discret pe marginile tăvii. Dacă toppingul se rumenește prea repede, acoperă tava lejer cu folie alimentară.

Scoate tava din cuptor și las-o să se odihnească 10-15 minute. În acest timp, sucul fructelor se va îngroșa suplimentar. Porționează desertul cu o lingură mare și servește-l călduț.

Citește și: Pișcoturi Savoiardi de casă. Rețetă din bucătăria italiană pentru tiramisu

Sfaturi pentru un desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten reușit

Alege prune bine coapte, dar încă ferme. Fructele prea moi pot elibera prea mult suc.

Nu curăța prunele de coajă. Aceasta contribuie la culoare și păstrează textura fructelor.

Folosește fistic nesărat pentru a controla mai bine gustul final.

Înlocuiește fisticul cu nuci sau migdale, dacă preferi alte arome.

Verifică etichetele fulgilor de ovăz pentru certificarea fără gluten.

Dacă dorești mai mult topping, mărește cantitățile ingredientelor uscate cu aproximativ 50%.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, maximum cinci zile. Încălzește porțiile în cuptor înainte de servire. Astfel, toppingul își recapătă parțial textura crocantă.

Poți servi desertul și rece, direct din frigider. Pentru micul dejun, combină o porție cu iaurt grecesc simplu. Obții o combinație gustoasă de fructe, proteine și fibre.