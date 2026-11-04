Antena Căutare
Home Lifestyle Food Desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten

Desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten

Acest desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten combină fructele de sezon cu o compoziție rumenită, potrivită pentru mesele de familie. Este un desert simplu, cu ingrediente naturale și gust echilibrat.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 08:35 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 08:40
Un desert simplu, cu ingrediente naturale și gust echilibrat | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Preparatele de tip crisp sunt foarte apreciate în bucătăria americană. Acestea conțin fructe coapte și un strat crocant, presărat deasupra. Spre deosebire de crumble, toppingul poate conține fulgi de ovăz și nuci. Textura rezultată este mai consistentă și oferă un contrast plăcut fructelor moi.

Prunele sunt potrivite pentru acest desert datorită gustului dulce-acrișor. Prin coacere, pulpa devine moale și eliberează sucuri aromate. Gustul lor se intensifică, iar aciditatea naturală echilibrează dulceața toppingului. Poți folosi prune roșii, prune albastre sau soiuri mai mici, bine coapte.

Un avantaj important al acestei rețete este absența făinii obișnuite de grâu. Astfel, desertul poate fi pregătit cu ingrediente fără gluten, verificate corespunzător. Fulgii de ovăz trebuie să fie certificați fără gluten. Acest detaliu contează pentru persoanele care trebuie să evite contaminarea cu gluten.

Crusta crocantă completează foarte bine fructele coapte. Ovăzul oferă consistență și o aromă discretă, asemănătoare nucilor. Nucile adaugă grăsimi sănătoase și o textură plăcută. Scorțișoara completează aromele și se potrivește foarte bine cu prunele.

Articolul continuă după reclamă

Este un desert pe care îl poți servi simplu sau alături de iaurt grecesc. Pentru o prezentare mai specială, adaugă o porție mică de înghețată de vanilie. Contrastul dintre fructele calde și înghețata rece este foarte plăcut.

Desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten – Ingrediente

Cantitățile sunt pentru 8 porții. Folosește o tavă pătrată de aproximativ 23 × 23 cm.

Pentru umplutura de prune:

  • 900 g prune proaspete, cântărite înainte de curățarea sâmburilor
  • 110 g miere
  • 25 g amidon de porumb sau amidon de arorut
  • 1,5 g scorțișoară măcinată.

Pentru toppingul crocant:

  • 90 g fulgi de ovăz fără gluten
  • 50 g făină de migdale
  • 40 g fistic mărunțit sau nuci
  • 65 g zahăr de cocos sau zahăr brun
  • 2 g ghimbir măcinat
  • 1,5 g sare
  • 55 g unt topit
  • 45 g iaurt simplu sau iaurt grecesc.

Pentru servire:

  • Iaurt grecesc simplu
  • Înghețată de vanilie
  • Frișcă naturală.

Desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 180°C, folosind funcția de încălzire sus și jos. Spală prunele și îndepărtează codițele. Taie fructele în jumătăți și scoate sâmburii. Feliază fiecare jumătate în bucăți potrivite, fără să îndepărtezi coaja.

Așază prunele într-un bol încăpător. Adaugă mierea, amidonul și scorțișoara. Amestecă delicat până când toate bucățile sunt acoperite uniform. Transferă fructele într-o tavă termorezistentă, păstrând sucul rămas în bol.

Nivelează prunele într-un strat uniform. Amidonul va îngroșa sucul eliberat în timpul coacerii. Astfel, umplutura va deveni consistentă, fără să-și piardă textura fructată.

Citește și: Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată

Pregătirea toppingului crocant

Pune fulgii de ovăz într-un bol încăpător. Adaugă făina de migdale și fisticul mărunțit. Încorporează zahărul de cocos, ghimbirul și sarea. Amestecă ingredientele uscate până obții o compoziție uniformă.

Topește untul și lasă-l câteva minute să se răcorească. Toarnă-l peste ingredientele uscate. Adaugă iaurtul și amestecă folosind o lingură.

Continuă să amesteci până când toate ingredientele sunt umezite. Compoziția trebuie să formeze aglomerări mici și neregulate. Nu o transforma într-un aluat compact.

Asamblare desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten

Distribuie toppingul peste prune, folosind o lingură. Acoperă cât mai uniform suprafața fructelor. Păstrează câteva spații mici între bucățile de topping. Nu presa compoziția, deoarece trebuie să rămână aerată și crocantă.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C. Coace desertul aproximativ 40-50 de minute. Urmărește culoarea toppingului în ultimele minute.

Desertul este gata când stratul superior devine auriu și ușor crocant. Umplutura trebuie să bolborosească discret pe marginile tăvii. Dacă toppingul se rumenește prea repede, acoperă tava lejer cu folie alimentară.

Scoate tava din cuptor și las-o să se odihnească 10-15 minute. În acest timp, sucul fructelor se va îngroșa suplimentar. Porționează desertul cu o lingură mare și servește-l călduț.

Citește și: Pișcoturi Savoiardi de casă. Rețetă din bucătăria italiană pentru tiramisu

Sfaturi pentru un desert crocant cu prune, fistic și topping de ovăz cu migdale, fără gluten reușit

Alege prune bine coapte, dar încă ferme. Fructele prea moi pot elibera prea mult suc.

Nu curăța prunele de coajă. Aceasta contribuie la culoare și păstrează textura fructelor.

Folosește fistic nesărat pentru a controla mai bine gustul final.

Înlocuiește fisticul cu nuci sau migdale, dacă preferi alte arome.

Verifică etichetele fulgilor de ovăz pentru certificarea fără gluten.

Dacă dorești mai mult topping, mărește cantitățile ingredientelor uscate cu aproximativ 50%.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, maximum cinci zile. Încălzește porțiile în cuptor înainte de servire. Astfel, toppingul își recapătă parțial textura crocantă.

Poți servi desertul și rece, direct din frigider. Pentru micul dejun, combină o porție cu iaurt grecesc simplu. Obții o combinație gustoasă de fructe, proteine și fibre.

Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată. Secretul unui desert delicios, preparat din câteva ingrediente...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani Cum arată acum &#8222;fata de mingi&#8221; care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani
Observatornews.ro 5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi 5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
Antena 3 „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță" „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
SpyNews Anne-Mary și Maria de la Mireasa au rupt prietenia în direct. Ce s-a întâmplat: „Eu nu sunt nimeni” Anne-Mary și Maria de la Mireasa au rupt prietenia în direct. Ce s-a întâmplat: „Eu nu sunt nimeni”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată. Secretul unui desert delicios, preparat din câteva ingrediente
Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată. Secretul unui desert delicios, preparat din câteva...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Pișcoturi Savoiardi de casă. Rețetă din bucătăria italiană pentru tiramisu
Pișcoturi Savoiardi de casă. Rețetă din bucătăria italiană pentru tiramisu
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x