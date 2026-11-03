Pișcoturi Savoiardi de casă. Rețetă din bucătăria italiană pentru tiramisu

Aceste pișcoturi Savoiardi de casă sunt preparate după rețeta biscuiților italienești, cunoscuți și sub denumirea de Ladyfingers, datorită formei lor alungite, asemănătoare unor degete. Au un rol important în bucătăria italiană, fiind ingredientul de bază pentru celebrul desert tiramisu.

Pișcoturile de casă au un gust delicat, dulce și discret aromat cu vanilie | Pexels

Originea pișcoturilor Savoiardi este legată de regiunea Savoia, aflată astăzi în nord-vestul Italiei. Tradiția culinară le asociază cu bucătăria curților nobiliare medievale. De-a lungul timpului, au devenit populari în numeroase țări europene.

Pișcoturile de casă au un gust delicat, dulce și discret aromat cu vanilie. Interiorul este moale și aerat imediat după coacere. Exteriorul devine ușor crocant pe măsură ce biscuiții se răcesc și se usucă.

Aceste pișcoturi pot fi servite simple, alături de cafea sau ceai. Sunt potrivite și pentru deserturi cu cremă, fructe sau ciocolată. Le poți folosi la tiramisu clasic, torturi cu pișcoturi și prăjituri fără coacere.

Rețeta este potrivită pentru cei care preferă biscuiții pregătiți acasă. Poți controla dimensiunea, gradul de rumenire și textura finală. În plus, pișcoturile se păstrează bine într-un recipient închis ermetic.

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Pișcoturi Savoiardi de casă - Ingrediente( pentru aproximativ 40-48 de pișcoturi)

4 ouă mari

130 g zahăr

90 g făină albă

5 ml extract de vanilie

1 g sare

zahăr pudră pentru presărat, opțional.

Rețeta pișcoturilor italienești - Mod de preparare

Înainte de a începe pregătirea aluatului pentru pișcoturi încălzește cuptorul la 190°C, cu funcția de încălzire sus și jos. Tapetează trei tăvi cu hârtie de copt.

Cum prepari aluatul pentru pișcoturi Savoiardi de casă

Separă ouăle cu grijă. Pune gălbenușurile într-un bol încăpător și albușurile într-un vas perfect curat.

Adaugă jumătate din cantitatea de zahăr peste gălbenușuri. Pune extractul de vanilie și mixează aproximativ cinci minute.

Continuă până obții o cremă deschisă la culoare, consistentă și aerată. Zahărul trebuie să se dizolve cât mai bine.

Pune sarea peste albușuri și începe să mixezi la viteză medie. Când devin spumoase, adaugă treptat zahărul rămas.

Continuă mixarea până obții o bezea fermă, lucioasă și stabilă. Ridică paletele mixerului și verifică dacă vârfurile își păstrează forma.

Încorporează bezeaua peste crema de gălbenușuri în trei tranșe. Folosește o spatulă și amestecă delicat, prin mișcări largi.

Cerne făina deasupra compoziției, în două tranșe. Încorporeaz-o ușor, fără să pierzi aerul acumulat în aluat.

Oprește amestecarea imediat ce făina s-a încorporat complet. Compoziția trebuie să rămână pufoasă și suficient de consistentă.

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Formare și coacere pișcoturi Savoiardi de casă

Transferă compoziția într-un poș prevăzut cu dui rotund. Folosește un dui cu diametrul de aproximativ 1,2 cm.

Formează bastonașe lungi de aproximativ 9 cm pe tăvile pregătite. Lasă suficient spațiu între ele, deoarece pișcoturile cresc ușor.

Păstrează dimensiuni asemănătoare pentru o coacere uniformă. Lucrează relativ repede, deoarece aluatul aerat nu trebuie lăsat mult timp.

Introdu tăvile în cuptorul preîncălzit și coace pișcoturile aproximativ 12-15 minute. Urmărește suprafața și marginile, care trebuie să capete o nuanță aurie.

Scoate tăvile din cuptor când pișcoturile sunt ferme la atingere. Lasă-le câteva minute să se răcorească pe hârtia de copt.

Dezlipește cu grijă biscuiții și așază-i pe un grătar. Lasă-i să se răcească complet înainte de depozitare.

Dacă preferi pișcoturi mai uscate și crocante, lasă-le suplimentar în cuptor. Redu temperatura la aproximativ 100°C și păstrează ușa întredeschisă.

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Cum păstrezi pișcoturile de casă

Păstrează pișcoturile Savoiardi într-o cutie închisă ermetic. Așază-le în straturi, eventual separate prin hârtie de copt.

Ferește recipientul de umezeală și de sursele directe de căldură. Pentru păstrare mai îndelungată, poți congela pișcoturile complet răcite.

Recomandări pentru pișcoturi Savoiardi de casă reușite

Folosește ouă la temperatura camerei pentru o compoziție mai aerată. Asigură-te că bolul pentru albușuri nu conține urme de grăsime.

Nu amesteca energic după adăugarea făinii. Acest lucru poate reduce volumul și poate produce pișcoturi prea dense.

Nu deschide cuptorul în primele minute de coacere. Schimbările bruște de temperatură pot afecta textura biscuiților.

Pișcoturile sunt potrivite pentru tiramisu, charlotte și alte deserturi cu cremă. Pentru tiramisu, lasă-le să se răcească complet înainte de folosire.