Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată. Secretul unui desert delicios, preparat din câteva ingrediente

Încearcă o rețetă simplă de negresă pufoasă, cu multă ciocolată și o textură moale. Se prepară ușor, din câteva ingrediente accesibile.

Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată | Profimediaimages.ro

Dacă ai poftă de ceva dulce și nu vrei să petreci prea mult timp în bucătărie, negresa cu ciocolată este alegerea potrivită. Este un desert simplu, aromat și ușor de pregătit. Nu ai nevoie de ingrediente complicate sau de multă experiență. Câteva produse pe care le ai deja în bucătărie sunt suficiente pentru o prăjitură pufoasă, cu gust intens de cacao și ciocolată.

Rețetă de negresă pufoasă, cu gust intens de ciocolată

Această rețetă de negresă pufoasă este potrivită și pentru cei care nu au multă experiență în bucătărie. Compoziția se pregătește ușor, iar prăjitura e gata în aproximativ jumătate de oră.

Pentru un rezultat bun, este important să respecți cantitățile și să încorporezi făina cu grijă. Astfel, aluatul își va păstra aerul acumulat în timpul mixării ouălor.

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Pentru o tavă de aproximativ 20 × 30 cm ai nevoie de următoarele ingrediente:

4 ouă;

180 g zahăr;

150 ml lapte;

100 ml ulei;

220 g făină;

40 g cacao;

10 g praf de copt;

1 linguriță extract de vanilie;

un praf de sare;

zahăr pudră pentru decor.

Cum prepari negresa pufoasă. Rețeta pas cu pas

Primul pas este pregătirea cuptorului. Pornește-l la 175 de grade Celsius, cu încălzire sus-jos. Tapetează tava cu hârtie de copt, astfel încât prăjitura să nu se lipească.

Pune ouăle într-un bol încăpător. Adaugă zahărul și sarea, apoi mixează aproximativ 5 minute. Compoziția trebuie să devină deschisă la culoare și să capete un volum mai mare.

Adaugă uleiul treptat, apoi laptele și extractul de vanilie. Continuă să amesteci la viteză mică, până când ingredientele sunt bine încorporate.

Într-un alt vas, cerne făina împreună cu pudra de cacao și praful de copt. Acest pas ajută la eliminarea cocoloașelor și la obținerea unui aluat uniform.

Adaugă ingredientele uscate peste compoziția cu ouă. Încorporează-le cu o spatulă, folosind mișcări largi și ușoare. Nu amesteca mai mult decât este necesar. Aluatul trebuie să fie omogen, fără urme de făină sau cacao.

Toarnă compoziția în tava pregătită și nivelează ușor suprafața.

Pune tava în cuptor și lasă negresa la copt aproximativ 25-35 de minute. Evită să deschizi ușa cuptorului în primele 20 de minute, pentru ca prăjitura să crească frumos.

După acest interval, verifică dacă este gata cu ajutorul unei scobitori. Introdu-o în mijlocul prăjiturii. Dacă nu rămâne aluat crud pe ea, negresa poate fi scoasă din cuptor.

Las-o să se răcească în tavă, apoi presară zahăr pudră deasupra. Taie prăjitura în pătrate și servește-o alături de cafea, lapte sau un ceai aromat.

Trucuri pentru o negresă moale și pufoasă

Chiar dacă este o rețetă simplă, câteva detalii pot face diferența dintre o prăjitură obișnuită și una foarte reușită.

Un prim sfat este să mixezi bine ouăle cu zahărul. Cele aproximativ 5 minute de mixare ajută la formarea unei compoziții aerate, care contribuie la textura pufoasă a negresei.

Un alt lucru important este încorporarea făinii. Folosește o spatulă și amestecă ușor. Dacă lucrezi prea mult aluatul după adăugarea ingredientelor uscate, prăjitura poate deveni mai densă.

Nu neglija nici timpul de coacere. O negresă ținută prea mult în cuptor se poate usca și își poate pierde textura moale. Începe să verifici prăjitura după 25 de minute. Timpul exact depinde de cuptor și de materialul din care este făcută tava.

După răcire, poți păstra negresa într-un recipient cu capac, pentru a-și menține prospețimea.

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