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O olandeză stabilită în România testează preparatele tradiționale românești. Ce spune despre caltaboș și celelalte delicatese

O olandeză stabilită în România a testat mai multe preparate tradiționale românești, printre care și caltaboș și tobă, și le-a povestit fanilor de pe Instagram ce părere are despre ele.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 13:40 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:05
Olandeza a vorbit despre reacțiile ei când a aflat inițial despre delicatesele din România | Shutterstock
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Richelle, originară din Olanda, s-a stabilit în România alături de soțul ei, român, potrivit video-urilor pe care le publică pe Instagram.

Ea vorbește des despre cultura românească și diferențele dintre țara sa și modul în care a crescut, față de România.

Recent, ea a vorbit despre unele preparate tradiționale românești din sezonul rece, precum jumări și răcituri.

Video-ul a atras mii de vizualizări și zeci de comentarii legate de alte preparate preferate de români.

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O olandeză stabilită în România testează preparatele tradiționale românești

Richelle vorbește des în video-urile sale despre diferențele dintre Olanda și România, dar acum a ales să scoată în evidență mâncarea tradițională. În timp ce noi ne-am obișnuit cu toba pe masa de Crăciun sau cu jumările care sfârâie în ceaun după tăierea porcului, astfel de preparate pot să pară neobișnuite pentru alții.

Chiar Richelle a spus că dieta ei era foarte diferită în Olanda față de ce a găsit aici.

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„Prieteni, sunt olandeză. Practic, am crescut mâncând cartofi în 47 de moduri diferite,” a scris Richelle în comentariile de la video. „Așa că vă rog să aveți răbdare cu mine în timp ce încerc să-mi extind orizonturile și să mă obișnuiesc cu unele dintre aceste delicatese românești.”

Există câteva diferențe între dieta românilor și cea a olandezilor, care au cea mai mică rată de obezitate din Europa, scrie Expatica.

În Olanda, cea mai importantă masă a zilei și, de multe ori, singura care e fierbinte și gătită e cina. La fel cum susține și Richelle, olandezi mănâncă numeroase preparate ce conțin cartofi.

O cină olandeză obișnuită constă din cartofi, carne și legume, servite cu sos, precum stamppot boerenkool (varză kale piure), Hutspot (mâncare gătită de cartofi și morcovi), erwtensoep (supă de mazăre uscată) și bruine bonensoep (supă de fasole neagră/maronie), scrie Amsterdam Canal Cruises.

Ce spune despre caltaboș și celelalte delicatese locale

Printre preparatele tradiționale românești care au surprins-o pe Richelle se numără toba, caltaboșul, piftia (răcituri) și jumările.

„Mâncăruri românești care au șocat papilele mele gustative de olandeză,” începe Richelle video-ul. „Toba, un clasic românesc de sărbători. Ingredientele: cap de porc, limbă și urechi, iar recipientul, un stomac de porc în adevăratul sens al cuvântului.”

Versiuni de tobă și piftie apar în numeroase alte gastronomii. Această metodă de preparare a fost folosită inițial pentru a conserva părțile animalului care nu erau considerate a fi cele mai râvnite. Ca urmare, inițial, erau considerate mai degrabă un fel de mâncare pentru populația mai săracă, scrie Chowhound, dar care avea totuși acces la carne.

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„Numărul 2, caltaboșul, un cârnat românesc făcut din organe de porc. Soțului meu îi place foarte mult să îi facă, dar mirosul e de necrezut,” a continuat Richelle. „Numărul 3, răcitura. E o piftie rece de carne din supă de porc sau pui. Adică, olandezii mănâncă și ei gelatină și piftie, dar de obicei nu de felul acesta.”

Surprinzător, Richelle a recunoscut că alt preparat a luat-o prin surprindere la început, deși e considerat comun în România.

„Numărul 4, jumările. Asta m-a speriat sincer la început. E grăsime de porc prăjită, dar cumva am început să îmi placă,” a continuat Richelle. „De când m-am căsătorit cu un român, am început să mănânc slănină cu ceapă. Așadar, e clar că mă convertesc încet-încet.”

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