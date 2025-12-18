Antena Căutare
Printre aperitivele tradiționale sărbătorii de Crăciun, alături de piftie, tobă, caltaboș, slănină afumată, lebăr sau cârnaţi afumaţi se numără și jumările. Acestea se mănâncă adesea împreună cu ceapă, pâine cu coajă crocantă, ţuică fiartă şi un vin sec.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 10:31 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 16:31
Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase

Jumările, în afară de a fi servite la aperitiv, se mai folosesc și la alte preparate culinare precum varza călită, sarmale, tocănițe sau fasole. Prepararea unor jumări fragede, gustoase și perfect aromate ține de ingrediențe și de experiență, dar cu ceva atenție și răbdare poți să le prepari acasă fără probleme.

Cum alegi slănina de porc pentru jumări

Este recomandabil ca slănina să fie cât mai proaspătă, fermă, albă, plăcut mirositoare, dar să aibă și ceva carne dacă vrei să le mănânci ca aperitiv. Slănina provenită din zona abdomenului sau a pieptului porcului este excelentă datorită conținutului ridicat de grăsime care se topește mai ușor.

Jumări cu sau fără șorici? Alege o slănină fără șorici, sau separă șoriciul înainte, dacă faci jumări pentru a le consuma ca atare. Dacă păstrezi șoriciul acesta va fi tare după prăjire, deci le vei putea folosi doar la gătit.

Sfaturi pentru a prepara jumări

Taie slănina în fâșii late de 2 max 3 cm, apoi în cuburi, groase în funcție de cât de mari vrei să fie jumările. La bucăți de aproximativ doi centimetri, vor fi destul de mari pentru a rezista topirii, dar destul de mici pentru a elimina grăsimea în mod eficient. Bucățile trebuie să fie uniforme ca mărime pentru a se rumeni toate la fel. Astfel previi arderea unora dintre ele sau insuficienta rumenire a altora.

Topirea trebuie să fie lentă, procesul de topire este etapa cea mai importantă. Gospodinele cu experiență recomandă folosirea unui vas cu fund gros care distribuie uniform căldura. Preferabil ar fi un ceaun, dacă nu atunci o cratiță de inox, fontă sau smălțuită, dar nu din teflon. Slănina trebuie lăsată să se topească încet, la foc mic. Temperatura ridicată poate arde atât grăsimea, cât și carnea.

De asemenea, este important să amesteci regulat, pentru a preveni lipirea și arderea. O topire corectă durează undeva între 40 și 90 de minute, în raport cu cantitatea de slănină și de procentul de grăsime din ea.

Textura finală a jumărilor ține de momentul în care se produce rumenirea. Trebuie să observi culoarea și consistența jumărilor. Când devin aurii și ferme, este momentul să le scoți din untură. Dacă le lași prea mult, se vor usca prea tare și ar putea deveni amărui la gust. Dacă nu le prăjești suficient atunci nu vor fi suficient de crocante.

Contează și scurgerea corecta a unturii. Când le scoți pune jumările o hârtie absorbantă sau lasă-le într-o sita metalică, pentru a se scurge bine grăsimea topită.

Grăsimea topită care rămâne după prepararea jumărilor este o untură de porc pe care, după ce o strecori, o poți folosi ulterior la prepararea unor aluaturi fragede sau la gătit în locul uleiului sau combinată cu ulei vegetal.

Rețetă tradițională jumări de porc

Ingrediente

  • Slănină proaspătă, fără şorici, dar cu 1 - 2 şuviţe de carne
  • Sare grunjoasă

Mod de preparare jumări de porc

Se taie slănina în bucăţi de aproximativ 2/2 cm sau max 3/3 cm. Într-un ceaun sau o cratiţă de fontă groasă se încinge puţină untură.
Se pun bucăţile de slănină la foc, la început cu puțină apă. Se lasă să se prăjească până se fac auriu închis la culoare peste tot, amestecând din când în când pentru a se prăji uniform.
Când s-au rumenit, se scot şi se lasă la scurs într-o sită metalică aşa fierbinţi, să iasă grăsimea lichidă. Se sărează imediat ce au fost scoase din untură, și apoi se pot adăuga și alte condimente după gust.

Ce mai poți adăuga
Jumările sunt un preparat simplu, dar condimentarea lor poate transforma gustul final. De obicei se folosește sare grunjoasă și boia afumată, dar în unele regiuni se adaugă și puțină ceapă uscată sau usturoi pisat. Indiferent ce condimente folosești, adăugă-le cu măsură pentru a nu acoperi gustul lor autentic.

Jumările trebuie păstrate într-un loc uscat (pentru a nu se înmuia textura) și rece, de preferat într-un recipient metalic sau din sticlă. În plastic grăsimea poate râncezi mai ușor.

Dacă iți place să mănânci jumări, ține seama și de conținutul lor nutrițional sau de riscurile pe care le aduce consumul în exces deoarece au multe calorii și sunt foarte bogate în grăsimi.

Jumări: conținut și valori nutriționale

Jumările înseamnă grăsimi și proteine, nu conțin carbohidrați. De asemenea, de obicei, conțin cantități mari de sare, respectiv sodiu, iar unele produse din comerț mai pot conține coloranți artificiali, potențatori de arome și conservanți.

Dacă le cumperi din comerț atunci verifică informațiile nutriționale de pe eticheta produsului, deoarece rețetele diferă în funcție de producător, acelea vor reflecta produsul cumpărat.

Valori nutriționale medii jumări (per 100g):

  • Calorii: 450 - 850 kcal (aproximativ 1900 - 3500 kJ).
  • Grăsimi: 45 - 86 g (din care acizi grași saturați: 20 - 40 g).
  • Glucide: 0 - 0.1 g (din care zaharuri: 0 g).
  • Proteine: 12 - 20 g.
  • Sare: 1.5 - 2 g.

Jumările cu mai multă carne evident c-au mai multe proteine și mai puține grăsimi, în timp ce cele din slănină pură au un conținut mai ridicat de grăsimi.

Ardeiul gras, unul dintre cele mai nutritive legume din familia Solanaceelor. Cât de periculoasă este această familie de...
