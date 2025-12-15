Prăjitura Bușteanul de Crăciun (Buturuga de Crăciun) sau Bușteanul de Yule

Prăjitura Bușteanul de Crăciun, sau Buturuga de Crăciun, sau Bușteanul de Yule este un desert cu un trecut ritualic. Ingenios format și decorat pentru a arăta ca un buștean tridimensional, prăjitura reprezintă o îmbinare a unor tradiții antice: una care sărbătorea solstițiul de iarnă și o alta care îl onora pe zeul nordic Thor.

Practic este un pandișpan genovez rulat, umplut cu cremă de unt sau frișcă și decorat cu glazură de ciocolată sau ganache, care este “pieptănat” cu o furculiță pentru a crea o textură asemănătoare scoarței de copac. Decorațiunile sunt obligatorii. Mușchiul verde realizat din fistic zdrobit, ciupercile de marțipan sau bezea și alte ornamente care dau impresia că aceste prăjituri au fost aduse adineaori din pădure.

Yule, festivalul de iarnă ce sărbătorește solstițiul de iarnă

Yule, sau Yuletide, cade în jurul solstițiului de iarnă, începând pe 21 decembrie și continuând până pe 1 ianuarie. Yule este unul dintre cele mai vechi festivaluri ale solstițiului de iarnă, cu origini în rândul vechilor nordici, cu mii de ani în urmă.

Yule își are originea în păgânii nordici și germanici, care sărbătoreau întoarcerea soarelui și zilele mai lungi. În mod tradițional, poate dura trei zile; cu toate acestea, oamenilor le-a plăcut să prelungească sărbătoarea de trei zile la doisprezece zile, astfel încât să existe mai mult timp pentru sărbătorit. De la onorarea zeităților la efectuarea de ritualuri care celebrează natura, familia și sinele, Yule era o perioadă de reflecție, de mulțumire și de stabilire a intențiilor pentru Anul Nou.

În multe limbi din nordul Europei, o variantă a cuvântului „Yule” este cuvântul standard pentru „Crăciun”. Originile festivalului precreștin sunt neclare, dar era sărbătorit în Scandinavia și în alte regiuni din nordul Europei. Ulterior a fost înlocuit de sărbătoarea creștină a Crăciunului.

Legătura cu Crăciunul

Conform Britannica, „Yule” a devenit un nume pentru Crăciun în jurul secolului al IX-lea, iar în multe limbi, yule și termenii săi înrudiți sunt încă folosiți pentru a descrie această sărbătoare - jul în norvegiană, suedeză și daneză; joulud în estonă; joulu în finlandeză; și jól în islandeză. Sărbătoarea Crăciunului este încă denumită Yule în limba scoțiană. Conform legendei regelui Haakon Haraldsson al Norvegiei, care a domnit în secolul al X-lea, sărbătoarea nordică Yule și sărbătoarea creștină a Crăciunului au fost contopite în timpul domniei sale. Haakon a devenit creștin după o vizită în Anglia, iar după întoarcerea sa în Norvegia, a promulgat legea conform căreia Yule ar trebui sărbătorit în același timp cu Crăciunul.

Din acest moment, Crăciunul a continuat să domine Yule, deși au rămas unele posibile vestigii ale sărbătorii germanice anterioare.

O posibilă rămășiță a Crăciunului precreștin este bușteanul de Yule, încă popular astăzi în Europa, deși de obicei într-o formă modificată. Arderea buștenilor se făcea în onoarea zeului tunetului și fulgerului, Thor. Invaziile vikingilor au răspândit tradiția în Europa, iar sărbătoarea s-a împletit cu ritualurile solstițiului de iarnă din Europa de Nord, în special cele ale celților, care credeau că arderea unui buștean masiv învinge întunericul iernii. Buștenii de Yule trebuiau să fie suficient de mari pentru a arde pe tot parcursul celei mai lungi și mai reci nopți a anului, rămânând puțin lemn nears. Restul bușteanului urma să fie aprins anul următor, ca simbol al continuității.

Combinația de tradiții a conferit bușteanului de Yule o longevitate surprinzătoare. Conform scrierilor folcloristului Sir James George Frazer, practica arderii bușteanului de Yule a supraviețuit mult după introducerea creștinismului. Unele familii franceze din secolul al XVII-lea credeau că o bucată de buștean rămasă putea, „dacă era ținută sub pat, să protejeze casa timp de un an întreg de foc și tunete”. Pentru Frazer, acest lucru sugera credința păgână de a fi cruțat de fulgerele lui Thor.

O variantă modernă populară a bușteanului de Yule este prăjitura în stil ruladă, decorată să arate ca un buștean. Conform Atlas Obscura, prima rețetă cunoscută sub acest nume a fost publicată în 1895 de patiserul francez Pierre Lacan în Le Mémorial Historique et Géographique de la Pâtisserie.

O altă tradiție de Yule rămasă este capra de Yule. În orașele din Suedia, în timpul sezonului de Crăciun, capre mari sunt construite din paie. Această tradiție ar putea avea originea în timpuri străvechi, poate ca un tribut adus zeului Thor, despre care se spunea că mergea într-un car tras de capre. În Suedia, capra este acum o parte integrantă a sărbătorii Crăciunului, iar capra de Yule este, de asemenea, considerată de mulți petrecăreți ca fiind un companion sau omolog al lui Moș Crăciun.

Rețetă prăjitură Bușteanul de Crăciun (Buturuga de Crăciun), sau Bușteanul de Yule

Ingrediente pentru Bușteanul de Crăciun

Pentru decor (opțional): merișoare și rozmarin zaharisite

100 g merișoare proaspete (nu congelate)

4–5 crenguțe de rozmarin

180 ml apă

250 g zahăr tos, împărțit

Blatul de prăjitură

157 g făină pentru prăjituri

10 g pudră de cacao neîndulcită, naturală

1 de praf de copt

1/2 linguriță de sare

6 ouă mari, separate și la temperatura camerei

200 g zahăr tos, împărțit

30 ml ulei vegetal, ulei de canola sau ulei de cocos topit

1 și 1/2 lingurițe extract de vanilie

Pentru rulat: 3 linguri (15 g) pudră de cacao neîndulcită, naturală

Crema de frișcă cu cacao și alune

360 ml smântână pentru frișcă, rece

30 ml lichior Frangelico

30 g zahăr pudră

1 lingură (5 g) pudră de cacao neîndulcită, naturală

60 g alune de pădure tocate mărunt (opțional)

Glazura de ciocolată

170 g ciocolată pentru prăjituri (cu min 50% cacao), tocată mărunt

180 ml smântână pentru frișcă

Mod de preparare pentru prăjitura Bușteanul de Crăciun (Buturuga de Crăciun)

Pregătirea merișoarelor și rozmarinului cu zahăr

Dacă vrei să decorezi tortul cu merișoare cu zahăr și rozmarin, începe să le prepari cu o seară înainte, deoarece trebuie să stea câteva ore bune. Pune merișoarele și rozmarinul într-un bol mare, rezistent la căldură și dă-l deoparte.

Într-o cratiță medie, pusă la foc mediu, adu apa și 150 g de zahăr la fierbere, amestecând cu telul până când zahărul se dizolvă. Iei cratița de pe foc și las-o să se răcească timp de 5 minute. Toarnă apoi siropul de zahăr peste merișoare și rozmarin și amestecă. Acoperă bolul și lasă-l deoparte timp de 15 minute.

Acoperă o tavă de copt cu hârtie de copt sau un covoraș de copt din silicon. Folosind o lingură cu găuri, transferă merișoarele și rozmarinul din siropul de zahăr și așează-le pe tava de copt pregătită. Lasă-le să se usuce, fără să fie acoperite, timp de 1 oră. Toarnă restul de 100 g de zahăr într-un bol mare. Amestecă merișoarele și rozmarinul în zahăr, acoperindu-le de jur împrejur. Așează-le pe o tavă de copt căptușită cu hârtie de copt sau cu un covoraș de silicon și lasă-le să se usuce neacoperite timp de cel puțin 1 oră la temperatura camerei sau în frigider. Acoperă bine și păstrează la frigider până la 3 zile.

Prepararea aluatului de prăjitură

Preîncălzește cuptorul la 177°C. Pulverizează o tavă de copt de 30×43 cm cu ulei sau unge-o cu unt, astfel încât hârtia de copt să se lipească. Apoi, tapeteaz-o cu hârtie de copt, astfel încât prăjitura să se desprindă ușor. Unge și hârtia de copt. Este nevoie de o suprafață extrem de antiaderentă pentru această ruladă.

Amestecă făina, pudra de cacao, praful de copt și sarea într-un bol mediu. Lasă deoparte până la pasul următor.

Folosind un mixer de mână sau un robot de bucătărie, bate albușurile de ou și 100 g de zahăr la viteză mare timp de 4-5 minute sau până se obține o spumă tare. Transferă într-un alt bol. Folosind același bol în care tocmai ai bătut albușurile (nu este nevoie să-l cureți), adaugă gălbenușurile, zahărul rămas, uleiul și extractul de vanilie. Mixează la viteză mare timp de 3-4 minute sau până când compoziția se îngroașă și capătă o culoare deschisă.

Adăugă jumătate din albușurile de ou bătute în amestecul de gălbenușuri. Bate la viteză mică timp de 10 secunde. Repetă cu albușurile rămase și bate la viteză mică timp de 10 secunde. Adăugă jumătate din amestecul de făină și bate la viteză mică sau încorporează cu o spatulă de silicon până se omogenizează. Repetă cu restul amestecului de făină. Evită amestecarea excesivă și dezumflarea albușurilor.

Întinde aluatul uniform în tava pregătită cu hârtia de copt unsă. Lovește ușor tava de blat de câteva ori pentru a scoate bulele de aer. Coace timp de 15-16 minute sau până când aluatul își revine când îl apeși ușor cu degetul. Probabil că prăjitura o să arăte puțin cu bule deasupra când este gata, dar este în regulă. Evită să coci aluatul prea mult, deoarece va crăpa dacă este copt prea mult.

Întinderea și rularea blatului

În timp ce prăjitura se coace, așează o bucată de hârtie de copt (mai mare decât prăjitura) sau un prosop subțire de bucătărie, întins pe blat. (Un prosop de bucătărie este mai bun pentru a preveni crăparea.) Folosind o sită fină, presară 3 linguri (15 g) de pudră de cacao pe hârtia de copt/prosop. După ce aluatul iese din cuptor, treci rapid cu un cuțit pe margini pentru a o desprinde. Răstoarn-o imediat pe hârtia de copt/prosop. Îndepărtează hârtia de copt care a fost pe fundul tăvii în timp ce se cocea.

Începând cu capătul îngust, rulează strâns prăjitura fierbinte cu hârtia de copt/prosopul. Fă acest lucru încet și ușor. Pe măsură ce rulezi blatul, dacă aceasta pare lipicios și umed, presară mai multă pudră de cacao pentru a preveni orice șansă de lipire.

Blatul va fi cald. Lasă-l să se răcească complet rulat în hârtia de copt/prosop. Poți să-l pui la frigider pentru a accelera procesul, aproximativ 3 ore și până la o zi.

Prepararea cremei

Folosind un mixer de mână sau robot de bucătărie, bate smântâna până obții o frișcă groasă, adaugă zahărul pudră, lichiorul Frangelico și pudra de cacao la viteză medie-mare până se formează vârfuri medii spre tari.

Poți înlocui Frangelico cu alt lichior aromat, cum ar fi amaretto, Baileys Irish Cream, Kahlua, Grand Marnier sau altele. De asemenea, poți înlocui alcoolul cu cafea tare (rece sau la temperatura camerei) sau cu o linguriță de extract de vanilie.

Poți adăuga acum alune de pădure tocate mărunt peste umplutura bătută sau le poți adăuga mai târziu.

Poți încerca și o variantă de cremă fără cacao, folosind doar friscă cu zahărul pudră și lichior. Sau o cremă din frișcă cu mascarpone și zahăr pudră, în funcție de gustul fiecăruia.

Montarea cremei pe aluat

Desfă ușor și foarte încet blatul. Întinde uniform crema de frișcă deasupra, lăsând o margine de aproximativ 1,2 cm în jurul prăjiturii. Folosește o spatulă pentru a o întinde. Presară alunele de pădure tocate deasupra. Rulează ușor prăjitura înapoi, de data aceasta fără hârtie de copt/prosop. Ruleaz-o încet. Așeaz-o cu grijă pe un tocător. Dacă exteriorul prăjiturii pare umed, presară cu puțină pudră de cacao. Acoperă cu folie alimentară și dă la frigider timp de cel puțin 30 de minute și până la 2 zile înainte de a o modela și a o acoperi cu ganache.

Prepararea ganache-ului de ciocolată

Pune ciocolata tocată într-un bol mediu. Încălzește frișca într-o cratiță mică până când începe să fiarbă la foc mic. (Nu lăsa să fiarbă rapid - va fi prea fierbinte.) Toarnă peste ciocolată, apoi lasă să stea 2-3 minute pentru a înmuia ușor ciocolata. Amestecă încet până când se combină complet și ciocolata s-a topit. Ganache-ul este foarte subțire imediat după ce îl prepari, așa că este imperativ să îl lași să se răcească înainte de utilizare. Ganache-ul se îngroașă pe măsură ce se răcește. Refrigerează-l, fără capac, timp de cel puțin 30 de minute și până la 1 oră pentru a se îngroașa.

Asamblarea prăjiturii

Scoate prăjitura rulată din frigider. Un capăt al Bușteanului de Crăciun este tăiat în mod tradițional și așezat pe o parte sau deasupra ruloului, ca să semene cu o creangă. Taie pe diagonală o secțiune de 8-10 cm de la un capăt. În acest moment, de obicei trebuie să așezi prăjitura pe un platou de servire. Pune partea înclinată a bucății tăiate pe o latură a ruloului, formând o ramură.

Toarnă încet și întinde ganache-ul îngroșat pe toată suprafața și lateralele prăjiturii. Nu ezita să lași capetele tăiate expuse sau poți să întinzi ganache-ul peste capete. Folosește o furculiță pentru a face linii texturate care seamănă cu scoarța de copac. Decorează cu merișoarele și rozmarinul zaharisit și presară cu zahăr pudră înainte de servire.

Sugestii pentru decorarea Bușteanului de Crăciun:

bezele sub formă de ciuperci

merișoare și rozmarin zaharisite

ierburi și flori comestibile

ornamente de marțipan

așchii de ciocolată

un strat subțire de zahăr pudră care să semene cu zăpada

