Quiche fără crustă cu spanac și ciuperci – rețetă pufoasă, cremoasă și bogată în proteine

Quiche fără crustă cu spanac și ciuperci este un preparat gustos și hrănitor, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru brunch sau o masă ușoară de prânz. Este o rețetă inspirată din bucătăria franceză, adaptată într-o variantă fără aluat, mai simplă și cu un conținut redus de carbohidrați.

Un avantaj important al acestei rețete este aportul de proteine provenit din ouă și brânză | Shutterstock

Quiche-ul este un preparat tradițional francez, asociat în special cu regiunea Lorena, unde celebra quiche Lorraine a devenit cunoscută pentru umplutura pe bază de ouă și smântână. De-a lungul timpului, rețeta a cunoscut numeroase variante, cu legume, brânzeturi, carne sau verdețuri, fiind apreciată pentru versatilitatea sa. Varianta fără crustă păstrează compoziția specifică unei quiche, dar renunță la aluatul fraged de la bază.

În această rețetă, ciupercile aduc o aromă intensă, ușor pământie, iar ceapa călită completează gustul cu o notă discret dulceagă. Spanacul proaspăt echilibrează combinația prin gustul său vegetal, în timp ce usturoiul și cimbrul oferă preparatului o aromă plăcută. Brânza Gruyère contribuie la consistența cremoasă și la gustul ușor de nucă, dar poate fi înlocuită cu o brânză maturată care se topește bine.

Un avantaj important al acestei rețete este aportul de proteine provenit din ouă și brânză. În plus, spanacul și ciupercile furnizează fibre, vitamine și minerale. Preparatul este sățios și poate fi inclus într-un meniu echilibrat, fără să fie nevoie de pâine sau de alte adaosuri consistente.

Quiche-ul cu spanac și ciuperci poate fi servit cald, imediat după ce s-a odihnit câteva minute, dar este la fel de gustos și rece. Se potrivește cu o salată proaspătă de roșii, castraveți sau frunze verzi și poate fi pregătit în avans pentru mesele din zilele aglomerate.

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Timp de preparare: 25 de minute

Timp de coacere: 30–35 de minute

Timp total: aproximativ 1 oră

Porții: 6

Dimensiunea formei: 23 cm

Quiche fără crustă cu spanac și ciuperci - Ingrediente

250 g ciuperci proaspete, champignon sau un amestec de ciuperci

200 g ceapă dulce

15 ml ulei de măsline extravirgin

10 g usturoi (aproximativ 2 căței)

140 g spanac proaspăt

6 ouă mari

60 ml lapte integral

60 ml smântână pentru gătit

15 g muștar Dijon

150 g brânză Gruyère rasă sau altă brânză maturată care se topește bine

5 g frunze proaspete de cimbru

2 g sare

1 g piper negru măcinat

Câteva frunze de cimbru pentru decor

Quiche fără crustă cu spanac și ciuperci - Mod de preparare

Mai întâi preîncălzește cuptorul la 190°C, cu încălzire sus și jos. Unge cu puțin ulei o formă rotundă de tartă sau o tavă termorezistentă cu diametrul de aproximativ 23 cm.

Pregătește legumele

Curăță ciupercile și taie-le în felii potrivite. Curăță ceapa și usturoiul. Toacă ceapa mărunt, iar usturoiul zdrobește-l sau taie-l foarte fin. Spală spanacul și lasă-l să se scurgă bine.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare. Adaugă ciupercile și gătește-le la foc mediu spre mare, amestecând periodic. Lasă-le aproximativ 7–8 minute, până când elimină apa, aceasta se evaporă, iar ciupercile încep să se rumenească ușor.

Adaugă ceapa tocată și continuă să gătești aproximativ 5 minute, până când devine moale și ușor translucidă. Pune usturoiul și amestecă timp de aproximativ 30 de secunde, cât să-și elibereze aroma.

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Adaugă spanacul în tigaie, în mai multe tranșe dacă este necesar. Amestecă până când frunzele se înmoaie și își reduc volumul. Mai lasă câteva minute pe foc, dacă legumele au acumulat lichid, astfel încât compoziția să nu fie apoasă. Oprește focul și lasă legumele să se răcorească puțin.

Pregătește compoziția cu ouă și brânză

Sparge ouăle într-un bol încăpător și bate-le cu un tel până când gălbenușurile și albușurile se omogenizează.

Adaugă laptele, smântâna pentru gătit și muștarul Dijon. Pune sarea, piperul și cimbrul proaspăt tocat. Amestecă bine toate ingredientele.

Încorporează brânza Gruyère rasă și legumele călite și răcorite. Amestecă ușor, pentru a distribui uniform ciupercile și spanacul în compoziția de ouă.

Asamblare și coacere Quiche fără crustă cu spanac și ciuperci

Toarnă compoziția în forma pregătită și nivelează suprafața cu o spatulă. Distribuie uniform legumele și brânza, astfel încât fiecare porție să conțină toate ingredientele.

Introdu forma în cuptorul preîncălzit la 190°C și coace quiche-ul timp de 30–35 de minute. Verifică dacă preparatul s-a închegat în centru și dacă suprafața a căpătat o culoare frumos aurie.

Scoate tava din cuptor și lasă quiche-ul să se odihnească aproximativ 10 minute înainte de porționare. În acest timp, compoziția se stabilizează și feliile se vor desprinde mai ușor.

Presară câteva frunze proaspete de cimbru înainte de servire.

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Sfaturi pentru un Quiche cu spanac și ciuperci reușit

Gătește bine ciupercile înainte de a le adăuga în compoziție. Excesul de apă poate împiedica închegarea corespunzătoare.

Dacă folosești spanac congelat, dezgheață-l complet și stoarce-l foarte bine înainte de utilizare.

Nu înlocui brânza Gruyère cu o brânză foarte moale, care poate modifica textura preparatului.

Nu tăia quiche-ul imediat după scoaterea din cuptor. Cele 10 minute de repaus sunt importante pentru obținerea unor felii frumoase.

Păstrează preparatul într-un recipient închis, la frigider, cel mult 4–5 zile.