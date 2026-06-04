Năut în sos cremos de unt cu mirodenii indiene. Rețetă gustoasă și consistentă pentru un prânz hrănitor

Dacă adori preparatele cu năut și ești în căutare de rețete noi, îți recomandăm să încerci și rețeta de năut în sos cremos de unt cu mirodenii indiene. Rețeta este inspirată din bucătăria indiană, unde condimentele, roșiile și lactatele se combină creând sosuri catifelate și intens parfumate.

Năutul în sos cremos se servește fierbinte, alături de orez basmati simplu, orez cu unt sau pâine naan | Shutterstock

Acest preparat amintește de celebrul butter chicken prin textura sosului și prin combinația de unt, roșii și smântână. Însă folosește năut în locul cărnii, rezultând o mâncare vegetariană extrem de hrănitoare. Năutul absoarbe aromele condimentelor și devine incredibil de gustos după ce fierbe în sosul bogat și cremos.

Garam masala, chimionul, coriandrul și ghimbirul construiesc baza aromatică a preparatului. Roșiile oferă echilibru și prospețime, în timp ce untul și smântâna adaugă finețe și rotunjesc aromele condimentelor. Rezultatul este o mâncare cu un sos dens și catifelat, perfect pentru a fi servită cu orez basmati, pâine naan sau lipii proaspete.

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Este una dintre acele rețete care impresionează prin profunzimea gustului, deși ingredientele sunt simple și accesibile. În plus, se prepară relativ repede și este ideală atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele în care dorești să aduci pe masă ceva diferit și aromat. Îți oferim mai jos lista de ingrediente și pașii necesari pentru a prepara și tu rețeta.

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Năut în sos cremos de unt cu mirodenii indiene - Ingrediente

800 g năut fiert și scurs

400 g roșii cuburi din conservă

200 ml smântână pentru gătit

50 g unt

1 lingură ulei vegetal

1 ceapă mare, tocată fin

3 căței de usturoi, tocați

20 g ghimbir proaspăt ras

2 lingurițe garam masala

1 linguriță chimion măcinat

1 linguriță coriandru măcinat

1 linguriță boia dulce

¼ linguriță fulgi de chili

1 linguriță zahăr brun

150 ml apă sau supă de legume

sare, după gust

coriandru verde pentru servire.

Năut în sos cremos de unt cu mirodenii indiene - Mod de preparare

Topește untul împreună cu uleiul într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță. Adaugă ceapa și gătește-o la foc mediu până devine moale și ușor aurie. Pune usturoiul și ghimbirul și amestecă timp de aproximativ un minut. Adaugă garam masala, chimionul, coriandrul măcinat, boiaua și fulgii de chili.

Gătește condimentele timp de 30 de secunde pentru a-și elibera aromele. Adaugă roșiile și zahărul brun.

Lasă sosul să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute, până când se îngroașă ușor. Toarnă apa sau supa și adaugă năutul.

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Fierbe preparatul încă 10-15 minute, amestecând ocazional. Redu focul la minimum și încorporează smântâna.

Potrivește gustul cu sare și mai lasă preparatul pe foc 2-3 minute, fără să clocotească puternic. Presară coriandru verde tocat înainte de servire.

Servește deliciosul năut în sos cremos de unt cu mirodenii indiene fierbinte, alături de orez basmati simplu, orez cu unt sau pâine naan. Pentru un plus de prospețime, poți adăuga câteva frunze de coriandru și puțin suc de lămâie chiar înainte de servire.

Preparatul are un sos bogat, catifelat și aromat, cu note discrete de unt și mirodenii, iar năutul devine fraged și plin de gust. Este o mâncare reconfortantă, consistentă și extrem de aromată, perfectă pentru cei care apreciază bucătăria indiană și preparatele vegetariene pline de savoare.

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