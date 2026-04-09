Rețeta simplă de pască fără aluat a maicii Macrina de la Mănăstirea Sfintei Cruci. Care e ingredientul secret

Pasca este pregătită de gospodine în Săptămâna Patimilor, de preferat în sâmbăta de dinaintea Paștelui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 07:45 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 13:45
Această rețetă de pască fără aluat se face foarte rapid, iar rezultatul este un desert fin și delicios. | Shutterstock

Maica Macrina de la Mănăstirea Sfintei Cruci face o rețetă simplă și delicioasă de pască fără aluat și fără coacere care va scoate din încurcătură orice gospodină. Această rețetă este potrivită în special dacă aveți deja de pregătit multe preparate pentru masa de Paște într-un timp foarte scurt.

Rețeta de pască mănăstirească, fără aluat și fără coacere te va ajuta să obții un desert delicios pentru masa de Paște, numai bun de așezat pe masă lângă cozonaci.

Faptul că această pască nu are nevoie de aluat, înseamnă că te scutește de timpul de frământare și de creștere pe care ar fi trebuit să îl irosești. Iată cum se prepară desertul ușor pentru masa de Paște.

Rețeta de pască fără aluat a maicii Macrina de la Mănăstirea Sfintei Cruci

Ingrediente - Rețeta de pască fără aluat a maicii Macrina de la Mănăstirea Sfintei Cruci

  • 700 gr brânză dulce de vaci
  • 6 ouă
  • 200 gr zahăr
  • 400 gr smântână
  • 150 gr unt
  • 100 gr făină
  • 100 gr griș
  • 200 gr stafide
  • 3 linguri esență de rom
  • un praf de sare

Mod de preparare - Rețeta de pască fără aluat a maicii Macrina de la Mănăstirea Sfintei Cruci

Începem prin a bate cele 6 ouă, iar apoi adăugăm zahărul în ploaie în timp ce amestecăm energic cu telul. Secretul acestui preparat este ca brânza să fie dată prin blender pentru a fi mai fină.

După ce se topește zahărul în amestecul de ouă, adăugăm brânza și amestecăm cu telul. Apoi adăugăm smântâna și amestecăm din nou foarte bine, adăugăm făina, iar apoi grișul și continuăm să amestecăm cu telul. Punem și stafidele, dar se pot folosi și merișoare în loc. Adăugăm și praful de sare și esența de rom și continuăm să amestecăm.

Pentru coacere folosim o tavă detașabilă cu diametrul de 27 cm care a fost tapetată cu unt pe margini și cu hârtie de copt la fund. Turnăm compoziția în tavă și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 170 grade pentru o oră.

