Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025

Românii care pregătesc masa de Paște ar putea plăti mai mult pentru carnea de miel în 2026. Vezi cât costă kilogramul în piețe și supermarketuri.

Carnea de miel este nelipsită din meniul tradițional, însă prețurile i-ar putea face pe mulți să renunțe la ea anul acesta. | Shutterstock

Se apropie sărbătorile pascale, iar mulți români sunt preocupați de ceea ce vor pune pe masă. Carnea de miel este nelipsită din meniul tradițional, însă prețurile i-ar putea face pe mulți să renunțe la ea anul acesta.

Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026

În preajma sărbătorilor de Paște, românii se pregătesc temeinic cu tot ce au nevoie pentru a avea o masă bogată și îmbelșugată. Prețul cărnii de miel este în continuă creștere anul acesta față de anul trecut. Potrivit unor surse, bucățile cu os și carcasele se vând acum între 50 și 70 de lei pe kilogram, în funcție de oraș și de retailer.

Prețul se menține pe un trend ascendent, iar în piețe și supermarketuri se poate observa acest lucru. Deși prețurile diferă de la un magazin la altul și de la o zonă la alta, s-a remarcat o ușoară creștere față de anul trecut. Organele sau alte părți de miel se vând cu 25–40 de lei pe kilogram, potrivit aceleiași surse.

Există supermarketuri care au listat carnea de miel cu os la 50–70 de lei/kg, dar și magazine care o vând cu aproximativ 60 de lei/kg. Este important să studiezi cu atenție oferta pentru a face cea mai bună alegere pentru bugetul tău.

Cât costă mielul viu în anul 2026

Nici prețurile la mielul viu nu au scăzut anul acesta. Estimările fermierilor indică un preț de aproximativ 55 de lei pe kilogram pentru carnea de miel. Este o creștere semnificativă față de anul trecut.

De exemplu, în 2025, fermierul Ionică Nechifor declara că un miel de 20–25 de kilograme nu se va vinde cu mai mult de 22 de lei pe kilogram viu. Majorarea prețurilor se resimte mai ales în orașele mari, unde cererea este ridicată în apropierea sărbătorilor pascale.

Conform unor estimări, în București și Ilfov se înregistrează un interval de 25–28 lei/kg pentru mielul viu și aproximativ 55–56 lei/kg pentru carcasă.

Cât de mult se scumpește carnea de miel față de anul precedent

Dificultățile economice s-au resimțit și în rândul crescătorilor de animale. Acest lucru a dus la costuri mai mari de producție și, implicit, la un preț final mai mare pentru consumatori. Carnea de miel s-ar putea scumpi în 2026 chiar și cu 10% față de anul trecut.

„2026 trebuie abordat cu responsabilitate, dar și cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, stabilitate legislativă, finanțare previzibilă și o viziune națională care să așeze agricultura în centrul dezvoltării României”, au transmis reprezentanții Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România.

Nu doar prețul cărnii de miel ar putea crește. În perioada următoare, cererea pentru ouă este așteptată să crească și ea. De aceea, este important să te documentezi cu atenție despre produsele pe care urmează să le cumperi, pentru a face cea mai bună alegere pentru bugetul tău.