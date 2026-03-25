Secrete de post pentru mâncarea de urzici. Rețeta maicii Tecla de la Mănăstirea Văratec

Urzicile sunt o alegere excelentă în perioadele de post. Acestea sunt hrănitoare și pline de vitamine și nutrienți. Iată o rețetă numai bună de încercat în această perioadă.

Această rețetă în special aduce un plus de valoare preparatului din urzici. Bogate în nutrienți și antioxidanți, urzicile sunt o alegere perfectă în perioadele de post. Au vitamina A, vitamina C, dar și fier.

Mâncarea de urzici cu usturoi oferă o combinație benefică pentru sănătate. Astfel, se întărește organismul, iar sănătatea inimii este de asemenea bifată. În postul Paștelui, rețeta de urzici cu usturoi aduce un plus de savoare pe masă.

Secrete de post pentru mâncarea de urzici

La Mănăstirea Văratec din Județul Neamț, maica Tecla aduce în fața tuturor rețeta sa de urzici de post. Această rețetă o pregătește atât pentru surorile sale, dar și pentru acei beneficiari de la Centrul de vârstnici „Cuvioasa Nazaria”.

Ingrediente pentru rețeta de urzici a maicii Tecla:

1 kg urzici

250 g ceapă

50 g morcov

50 g țelină

30 g usturoi

ulei

sare

piper

Mâncarea de urzici de post poate fi gătită în diferite feluri, în funcție de locul unde se prepară. În special, mâncarea de urzici cu usturoi a maicii Tecla de la Mănăstirea Văratec aduce un plus de valoare acestui preparat atât de încercat în post. Are peste 2 mii de aprecieri pe Youtube și poate fi încercată de oricine.

Beneficiile consumului de urzici

Urzica este o plantă medicinală. Este bogată în antioxidanți și minerale. Deși are multe beneficii, are și câteva contraindicații. E indicat a se consuma cu prudență de acele persoane care suferă de afecțiuni renale, dar și de femeile gravide.

Este de asemenea recomandată o cură de urzici care să se întindă pe o perioadă de 3 luni, apoi o pauză. Urizicile sunt benefice împotriva inflamațiilor din corp. Sunt benefice pentru sănătatea inimii, sănătatea arterială, dar și a părului și pielii.

Urzicile pot fi folosite în diverse moduri, atât în preparate delicioase, cât și ca ceai. Zeama în care fierb urzicile au de asemenea proprietăți nenumărate. Mai există de asemenea tinctură de urzici, dar și semințele de urzică. Acestea sunt de altfel la fel de benefice, în felul lor, arată acest site.

Acei specialiști în medicină alternativă recomandă fără doar și poate urzica, atât în stare naturală cât și preparată. De-a lungul timpului, urzicile au fost consumate în post, ca și mâncare, dar și ca plăcinte sau alte preparate.

În ceea ce privește ceaiul de urzică, acesta menține sănătatea căilor urinare, dar gestionează foarte bine și glicemia. Părul va arăta mult mai frumos după ce vei consuma ceai de urzică.