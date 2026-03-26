Rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam. Cum să-i prepari în confortul casei

Această rețetă vine la momentul potrivit, chiar înainte de Paște. Totul despre rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam.

Aceștia cozonaci de la Mănăstirea Adam din Județul Galați sunt deja recunoscuți în toată țara. Cozonacii reprezintă un preparat tradițional. Acești cozonaci în schimb, sunt pregătiți după rețete vechi, mănăstirești, autentice. Aceștia ies extrem de pufoși la final și sunt și bogați în umplutură.

Ingredientele folosite sunt fără doar și poate unele de calitate. Se respectă metodele tradiționale pentru ca gustul să fie același dintotdeauna. Cozonacii de la Mănăstirea Adam sunt dați ca exemplu în diferite emisiuni specifice de gătit.

Rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam

Dacă nu ai încercat până acum rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam, acum este momentul. Paștele se apropie cu pași rapizi, iar cu ocazia sărbătorilor, sfaturile maicii starețe Anastasia sunt binevenite.

Odată cu pregătirea lor în propria casă, produsul va fi fără doar și poate unul autentic. Aluatul va ieși pufos, iar umplutura va fi din belșug. Gustul inconfundabil al copilăriei va fi din nou în bucătărie, arată acest site.

Ingrediente pentru cozonacii pufoși de la Mănăstirea Adam

1 kg făină

4-5 gălbenușuri

450 – 500 ml lapte

14 g drojdie uscata sau 50 g drojdie proaspătă

200 g unt

150 – 200 ml ulei

coaja rasă de la o lămâie

1 linguriță sare

250 g zahăr

3 fiole esență de vanilie

1 fiolă esență rom

Umplutură:

4-5 albușuri

200 g nucă măcinată

100 g zahăr

1 linguriță cacao

Caracteristicile cozonacilor de la Mănăstirea Adam

Rețeta este una păstrată cu sfințenie și nu s-a modificat de-a lungul timpului. Este un preparat specific mănăstiresc. Ingredientele folosite pentru cozonacii aceștia sunt naturale, iar coca este frământată cu grijă și atenție.

Cozonacii ies pufoși, plin de aromă. Sunt umpluți cu un strat generos de nucă, cacao, rahat sau stafide, în funcție de preferințele fiecăruia. Rețeta se găsește în mediul online, pe tot mai multe platforme.

Este un deliciu care nu poate lipsi de pe masa de Paște. De asemenea, reprezintă un exemplu de păstrare a tradițiilor și a rețetelor românești. Printre alte rețete celebre de la Mănăstire se numără borșul de fasole cu hribi, gogoșari cu sos de muștar și busuioc, pască fără aluat, gogoșari cu flori de salcâm, supă de chimen cu legume sau borș de pește, printre altele.

În ceea ce privește cozonacii, tradiția spune că frământarea trebuie să fie atentă, făcută de obicei sub atenta îndrumare a maicilor. Rezultatul este un miez moale și pufos, plin de aromă și crescut foarte bine, ca la carte. Se poate prepara și în casă.