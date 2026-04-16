Risotto cremos cu sparanghel și bacon. Un preparat ideal pentru un prânz savuros sau cină

Risotto cremos cu sparanghel și bacon este genul de preparat simplu în aparență, dar care devine memorabil atunci când este făcut cu răbdare și atenție la detalii. Este un preparat care nu iartă graba, dar răsplătește din plin răbdarea.

Nu este o mâncare pe care o lași singură pe foc, ci una în care te implici, amesteci, guști și ajustezi constant. Textura lui trebuie să fie fluidă, cremoasă, aproape mătăsoasă, cu boabele de orez perfect gătite, fragede la exterior, dar ușor ferme în interior.

În combinația aceasta, baconul aduce profunzime și o notă ușor afumată, care se leagă natural de dulceața discretă a cepei și de baza caldă a supei. Sparanghelul vine să echilibreze totul, cu prospețimea lui verde și o ușoară notă vegetală care taie din bogăția preparatului. Parmezanul și untul, adăugate la final, nu sunt doar ingrediente, ci elementele care transformă orezul într-o cremă fină, lucioasă, care curge lent în farfurie, exact cum trebuie să arate un risotto autentic.

Este genul de mâncare care nu trebuie doar gătită, ci simțită de la sunetul ușor al orezului în tigaie, până la momentul în care textura devine exact cea dorită. Iar rezultatul final nu este doar gustos, ci și reconfortant, cald și elegant în același timp. Mai jos îți oferim lista de ingrediente și pașii necesari pentru a prepara și tu rețeta.

Risotto cremos cu sparanghel și bacon - Ingrediente

200 g orez pentru risotto (Arborio sau Carnaroli)

250 g sparanghel proaspăt

100–120 g bacon afumat

1 ceapă mică sau 1 șalotă

2 căței de usturoi

700–800 ml supă de pui sau legume (menținută fierbinte)

100 ml vin alb sec

50 g unt

40–50 g parmezan ras fin

1 lingură ulei de măsline

sare, după gust

piper proaspăt măcinat.

Rețeta de risotto cremos cu sparanghel și bacon - Mod de preparare

Pregătește sparanghelul rupând capetele lemnoase și tăind tijele în bucăți de aproximativ doi-trei centimetri, păstrând vârfurile separat. Opărește bucățile de sparanghel în supă sau în apă cu sare pentru câteva minute, doar cât să devină ușor fragede, apoi scoate-le și lasă-le deoparte.

Taie baconul cubulețe și gătește-l într-o tigaie largă până devine ușor crocant și își eliberează grăsimea. Scoate baconul pe un șervețel, dar păstrează grăsimea în tigaie, pentru că va da aromă întregului preparat.

Adaugă uleiul de măsline și jumătate din cantitatea de unt peste grăsimea rămasă, apoi pune ceapa tocată fin și gătește-o la foc mic până devine moale și translucidă. Adaugă usturoiul și mai gătește câteva secunde, cât să-și elibereze aroma.

Pune orezul în tigaie și amestecă-l ușor timp de unul-două minute, până când boabele devin ușor translucide pe margini. Toarnă vinul alb și lasă-l să se evapore complet, amestecând constant.

Începe să adaugi supa fierbinte, câte un polonic, amestecând continuu. Așteaptă de fiecare dată ca lichidul să fie aproape complet absorbit înainte de a adăuga următorul polonic. Continuă procesul până când orezul este gătit al dente și are o textură cremoasă.

Cu câteva minute înainte de final, adaugă bucățile de sparanghel și o parte din bacon, amestecând ușor pentru a le integra în risotto. Spre final, adaugă și vârfurile de sparanghel, pentru a rămâne fragede și vibrante.

Oprește focul și încorporează restul de unt și parmezanul ras, amestecând energic pentru a obține acea textură fină și lucioasă specifică unui risotto reușit. Potrivește gustul de sare și piper, ținând cont că baconul și parmezanul sunt deja sărate.

Lasă risotto cremos cu sparanghel și bacon l să se odihnească un minut, apoi servește-l imediat, cu restul de bacon presărat deasupra și, dacă îți place, cu un strop fin de zeamă de lămâie pentru prospețime.

