Tres Leches Cake. Un desert simplu, dar foarte gustos și rafinat, pentru momente memorabile

Tres Leches Cake este unul dintre acele deserturi care par simple la prima vedere, dar care reușesc să surprindă profund la prima linguriță. Este o prăjitură originară din America Latină, iubită pentru textura ei incredibil de umedă și delicată, aproape imposibil de obținut prin alte metode.

Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 09:04 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 09:21
Porții de desert Tres Leches Cake pe farfurii cu furculițe | Shutterstock

Denumirea acestui desert vine de la combinația de „trei tipuri de lapte” care transformă complet un blat aparent banal într-un desert spectaculos. Blatul, ușor și aerat, este conceput special pentru a absorbi un sirop bogat format din lapte condensat, lapte evaporat și smântână sau lapte integral. Rezultatul nu este o prăjitură îmbibată în sensul neplăcut, ci una fină, suculentă, care se topește pur și simplu în gură.

Fiecare strat are rolul lui: blatul absoarbe și susține, siropul aduce dulceață și profunzime, iar stratul de frișcă de deasupra echilibrează totul printr-o textură aerată și un gust delicat. Este un desert care impresionează fără să fie greu, dulce fără să devină copleșitor și sofisticat fără să fie complicat.

Este genul de prăjitură perfectă pentru ocazii speciale, dar și pentru momentele în care vrei să faci ceva memorabil din ingrediente simple. Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii de urmat pentru a prepara și tu rețeta.

Ingrediente pentru Tres Leches Cake

Pentru blat:

  • 5 ouă
  • 150 g zahăr
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 120 g făină
  • 1 linguriță praf de copt
  • un praf de sare.

Pentru siropul „tres leches”:

  • 400 ml lapte condensat îndulcit
  • 300 ml lapte evaporat (sau lapte integral, dacă nu găsești)
  • 200 ml smântână pentru frișcă lichidă.

Pentru topping:

  • 300 ml smântână pentru frișcă
  • 2 linguri zahăr pudră
  • 1 linguriță extract de vanilie.

Mod de preparare pentru Tres Leches Cake

Începe cu blatul, pentru că acesta trebuie să fie perfect aerat ca să poată absorbi siropul fără să devină greu. Separă ouăle și pune albușurile într-un bol mare. Bate albușurile până devin spumă, apoi adaugă treptat zahărul și continuă să mixezi până obții o bezea fermă, lucioasă.

Adaugă gălbenușurile unul câte unul, amestecând ușor după fiecare, apoi încorporează vanilia. Vei observa că textura devine cremoasă și ușor densă, dar încă aerată.

Amestecă făina cu praful de copt și sarea, apoi adaugă-le treptat în compoziție. Amestecă ușor, cu mișcări largi, de jos în sus, astfel încât să nu pierzi aerul acumulat. Acest detaliu este esențial pentru textura finală.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată și nivelează ușor. Coace blatul până devine auriu și ușor ferm la atingere. Când îl scoți din cuptor, lasă-l să se răcească puțin, apoi înțeapă-l pe toată suprafața cu o furculiță sau o scobitoare. Acest pas ajută la absorbția uniformă a siropului.

Prepară siropul

Pregătește amestecul de lapte combinând laptele condensat, laptele evaporat și smântâna lichidă. Amestecă bine până obții un lichid omogen, cremos.

Toarnă treptat acest sirop peste blat. Nu te grăbi — lasă-l să fie absorbit în etape. Vei observa cum dispare în blat și îl transformă complet. La final, prăjitura trebuie să fie bine hidratată, dar să-și păstreze forma.

Lasă prăjitura la frigider câteva ore, ideal peste noapte. Acest timp este esențial pentru ca aromele să se lege și textura să devină perfectă.

Prepară topping-ul pentru Tres Leches Cake

Pentru topping, bate smântâna pentru frișcă împreună cu zahărul pudră și vanilia până devine fermă și aerată. Întinde frișca peste prăjitură într-un strat generos.

Servește prăjitura rece. Vei observa că fiecare linguriță este moale, cremoasă și incredibil de fină, fără să fie grea sau înecăcioasă — exact echilibrul care face din Tres Leches un desert atât de iubit.

