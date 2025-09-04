Antena Căutare
Diferenţa dintre pilaf şi risotto. Cum se prepară fiecare în parte

Deși la prima vedere par similare, pilaful și risotto sunt două preparate distincte care vorbesc despre tradiții culinare diferite. Ambele folosesc orez drept ingredient principal, însă tehnicile de gătire, textura finală și modul în care aromele se dezvoltă fac ca fiecare să aibă personalitatea sa.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 09:05
Pentru pilaf și risotto este nevoie de tipuri diferite de orez, dar și de tehnici diferite de preparare

Pilaful este o mâncare cu rădăcini în bucătăria orientală și balcanică, adaptată în zeci de variante regionale, de la simplu orez cu ceapă până la rețete elaborate cu legume, carne sau mirodenii bogate. Procesul de gătire este liniar: orezul se călește întâi în grăsime, apoi se hidratează cu tot lichidul deodată, se acoperă și se lasă să fiarbă lent fără a mai fi deranjat. Astfel, boabele rămân separate, au o textură fermă și absorb aromele de la început până la capăt.

Risotto, în schimb, vorbește despre priceperea bucătăriei italiene, unde răbdarea și atenția la fiecare etapă sunt esențiale. Supa caldă se adaugă treptat, iar amestecarea constantă eliberează amidonul din boabe, creând acea cremă delicată care învăluie orezul. Spre final, untul rece și parmezanul îi desăvârșesc consistența onctuoasă. Chiar dacă la bază rețeta pare simplă, risotto este genul de preparat care cere exercițiu și atenție la detalii pentru a reuși perfect. Alegerea tipului de orez potrivit, temperatura constantă a lichidului și sincronizarea fiecărui pas transformă un fel aparent modest într-o demonstrație de rafinament culinar.

Care este diferenţa dintre pilaf şi risotto

Diferența dintre pilaf și risotto ține de mai multe aspecte esențiale: tehnica de preparare, tipul de orez folosit, consistența finală și modul în care se dezvoltă aromele.

Pilaful este un preparat specific Orientului Mijlociu, Balcanilor și Europei de Est. Orezul se călește mai întâi în puțină grăsime (ulei sau unt), împreună cu ceapă sau alte legume, apoi se stinge cu lichid fierbinte (apă, supă clară) care se adaugă tot odată. Vasul se acoperă și orezul se gătește la foc mic, fără a mai fi amestecat, până când tot lichidul este absorbit, iar boabele rămân separate și pufoase. Pilaful este un preparat aerat, cu textură ușor uscată comparativ cu risotto, fiind folosit adesea ca garnitură sau fel principal simplu.

Risotto, originar din nordul Italiei, se prepară cu un alt tip de orez – arborio, carnaroli sau vialone nano – varietăți bogate în amidon. Spre deosebire de pilaf, risotto presupune adăugarea treptată a lichidului (supă caldă) câte un polonic, amestecând continuu, astfel încât amidonul să se elibereze și să formeze o cremă naturală. La final, consistența risotto este catifelată, aproape fluidă, iar boabele rămân moi la exterior și ușor ferme în centru (al dente). Preparatul se definitivează prin „mantecatura” – amestecarea cu unt rece și parmezan ras, care intensifică onctuozitatea.

Cum se face pilaful

Iată cum se prepară un pilaf clasic, gustos, cu boabe separate și aromă bogată.

Ingrediente

  • 300 g orez cu bob rotund
  • 1 ceapă mare
  • 1 morcov mediu
  • 50 ml ulei sau 50 g unt
  • 750 ml supă clară de pui sau legume (sau apă)
  • 1 ardei gras (opțional)
  • sare și piper după gust
  • 1 foaie de dafin
  • pătrunjel verde pentru servit

Mod de preparare

Orezul se spală bine în mai multe ape reci până lichidul devine limpede, pentru a elimina excesul de amidon care ar face pilaful lipicios. Într-o cratiță cu fund gros se încinge uleiul sau untul, apoi se adaugă ceapa tocată mărunt și morcovul ras sau tăiat cubulețe. Dacă folosești ardei gras, se pune și acesta, tăiat cuburi mici. Se călesc toate împreună 3–4 minute, până ceapa devine sticloasă, amestecând ușor.

Se adaugă orezul bine scurs și se continuă călirea încă 2–3 minute, amestecând constant, până bobul se perlează și devine ușor translucid. Se toarnă supa fierbinte sau apa, se adaugă sare, piper și foaia de dafin, apoi se amestecă scurt ca orezul să fie uniform distribuit. Se reduce focul la mic, se acoperă cratița cu capac și se fierbe aproximativ 15–20 de minute, până când lichidul se absoarbe complet și boabele sunt moi, dar rămân întregi.

După ce se oprește focul, pilaful se lasă acoperit încă 10 minute, ca boabele să se umfle complet și să se frăgezească. La servire, se presară pătrunjel verde tocat și, după gust, se poate adăuga un cub mic de unt pentru un plus de savoare.

Cum se face risotto

Iată o rețetă clară și detaliată de risotto clasic, cremos și plin de gust, așa cum se pregătește în bucătăria italiană.

Ingrediente

  • 300 g orez pentru risotto (arborio, carnaroli sau vialone nano)
  • 1 ceapă mică
  • 50 g unt
  • 50 ml ulei de măsline
  • 100 ml vin alb sec
  • 1 l supă de pui sau legume, fierbinte
  • 50 g parmezan ras
  • sare și piper proaspăt măcinat

Mod de preparare

Ceapa se curăță și se toacă mărunt. Într-o cratiță largă cu fund gros se încinge jumătate din unt împreună cu uleiul de măsline, apoi se adaugă ceapa și se gătește la foc mic 4–5 minute, până devine translucidă, fără să se rumenească. Se toarnă orezul în cratiță și se amestecă energic 2–3 minute, până bobul devine ușor sticlos la exterior. Se stinge cu vinul alb, lăsându-l să fiarbă până când alcoolul se evaporă complet.

Din acest moment se începe adăugarea supei fierbinți, câte un polonic o dată, amestecând continuu cu o lingură de lemn. De fiecare dată când lichidul este aproape absorbit, se mai toarnă un polonic de supă, continuând acest proces aproximativ 18–20 de minute, până când orezul este cremos și bobul rămâne ușor ferm la mijloc.

două farfurii cu pilaf și risotto

La final, se oprește focul, se adaugă restul de unt și parmezanul ras, amestecând energic ca risotto-ul să devină catifelat și legat. Se potrivește gustul de sare și piper, apoi se lasă un minut să se odihnească în cratiță. Risotto se servește imediat, fierbinte, simplu sau ca bază pentru diverse ingrediente: ciuperci, fructe de mare, sparanghel sau legume de sezon.

