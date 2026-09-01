Această salată de spanac cu quinoa, carne de pui și fructe de pădure este o alegere excelentă pentru un prânz ușor, hrănitor și plin de culoare. Este genul de salată pe care o poți pregăti rapid atunci când vrei o masă sățioasă, dar nu ai chef să petreci mult timp în bucătărie.

Este genul de salată pe care o poți pregăti rapid atunci când vrei o masă sățioasă, dar nu ai chef să petreci mult timp în bucătărie | Shutterstock/AI

Combinația dintre frunzele fragede de spanac, quinoa fiartă, carnea fragedă de pui și fructele proaspete oferă un preparat echilibrat, cu texturi și arome care se completează foarte bine.

Quinoa aduce o consistență plăcută și transformă salata într-un preparat mai consistent decât o salată verde obișnuită. Carnea de pui completează rețeta cu proteine, în timp ce afinele sau căpșunile adaugă o notă dulce și proaspătă. Brânza feta contribuie cu un gust ușor sărat, iar migdalele rumenite oferă o textură crocantă foarte plăcută.

Un alt avantaj al acestei salate este dressingul. Uleiul de măsline extravirgin, oțetul de vin alb, muștarul Dijon și mierea formează un sos echilibrat, cu note acrișoare, dulci și ușor picante. Dressingul poate fi pregătit separat și adăugat chiar înainte de servire, astfel încât frunzele de spanac să rămână proaspete și crocante.

Rețeta este potrivită atât pentru un prânz rapid acasă, cât și pentru mesele pregătite în avans. Poți folosi piept de pui gătit în prealabil, resturi de pui fript sau chiar carne de pui rotisată. De asemenea, quinoa poate fi fiartă din timp și păstrată la frigider, ceea ce reduce considerabil timpul de pregătire.

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Pentru fructe, poți alege afine proaspete sau căpșuni feliate, în funcție de sezon și de ceea ce ai la îndemână. Dacă îți plac salatele cu combinații dulci-sărate, această rețetă merită încercată. Este colorată, gustoasă și suficient de consistentă pentru a putea fi servită ca fel principal.

Salată de spanac cu quinoa - Ingrediente

3 căni spanac baby sau mix de frunze verzi

1 cană quinoa fiartă și răcită

⅔ cană piept de pui gătit și tăiat în bucăți

½ cană afine proaspete sau căpșuni feliate

½ uncie brânză feta sfărâmată

2 linguri migdale feliate

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 lingură oțet de vin alb

¼ linguriță muștar Dijon

½ linguriță miere

½ linguriță sare

Rețeta salatei de spanac cu quinoa - Mod de preparare

Pregătește mai întâi quinoa și las-o să se răcească. Dacă folosești quinoa pregătită în avans, asigură-te că este bine răcită înainte de a o adăuga în salată.

Spală bine frunzele de spanac și lasă-le să se scurgă foarte bine. Pune-le într-un bol încăpător, apoi adaugă quinoa fiartă și răcită.

Taie pieptul de pui gătit în bucăți potrivite pentru o salată și adaugă-l peste spanac și quinoa. Dacă folosești pui rămas de la o altă masă, îndepărtează pielea și oasele înainte de a-l tăia.

Adaugă afinele sau căpșunile feliate. Sfărâmă brânza feta deasupra și presară migdalele feliate. Pentru un gust mai intens, poți rumeni ușor migdalele într-o tigaie uscată, la foc mic, apoi lasă-le să se răcească înainte de a le adăuga în salată.

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Pentru dressing amestecă uleiul de măsline cu oțetul de vin alb, muștarul Dijon și mierea. Adaugă sarea și amestecă bine până când obții un dressing omogen.

Toarnă dressingul peste salată chiar înainte de servire. Amestecă delicat, astfel încât toate ingredientele să fie acoperite uniform cu sos, fără să zdrobești fructele.

Servește salata imediat, cât frunzele sunt proaspete, iar migdalele își păstrează textura crocantă.

Sfaturi pentru o salată de spanac cu quinoa reușită

Pentru un rezultat cât mai bun, răcește complet quinoa înainte de a o combina cu spanacul. Quinoa caldă poate înmuia frunzele și poate schimba textura întregii salate.

Dacă pregătești salata pentru serviciu sau pentru o masă ulterioară, păstrează dressingul separat și adaugă-l doar în momentul servirii. În acest fel, spanacul rămâne crocant, iar salata își păstrează prospețimea.

Poți înlocui afinele cu căpșuni, în funcție de sezon. Pentru o variantă cu un gust mai proaspăt, poți adăuga câteva felii subțiri de măr sau pere. Migdalele pot fi înlocuite cu nuci, dacă preferi o aromă mai intensă.

Această salată poate fi servită ca prânz, cină ușoară sau preparat rece pentru pachet. Datorită combinației dintre quinoa, pui, brânză, fructe și frunze verzi, este suficient de consistentă pentru a ține locul unui fel principal, fără să fie grea.

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