Supă cremoasă de năut cu tahini și lămâie. Rețetă inspirată din celebrul hummus oriental

Sunt unele rețete simple care reușesc să surprindă de la prima lingură, iar această supă cremoasă de năut cu tahini și lămâie este exact genul acela de preparat. Este o supă cu gust bogat și textură mătăsoasă, perfectă pentru zilele în care îți dorești ceva simplu, dar deosebit.

Catifelată, hrănitoare și incredibil de aromată, această supă aduce împreună tot ceea ce iubim la hummus: năutul fin și consistent, tahini-ul ușor untoas, usturoiul parfumat, chimionul cald și nota proaspătă de lămâie.

Această combinație poate părea neobișnuită la început, însă funcționează surprinzător de bine. Practic, hummusul se transformă într-o supă elegantă și sățioasă, păstrând toate aromele sale specifice, dar într-o formă mult mai delicată și reconfortantă. Morcovii și ceapa caramelizată oferă dulceață naturală, iar tahini-ul adaugă acea consistență fină și ușor cremoasă care face fiecare lingură extrem de plăcută.

Partea cea mai frumoasă a acestei supe este echilibrul dintre gusturi. Năutul aduce consistență și savoare, lămâia oferă prospețime, usturoiul și chimionul adaugă profunzime, iar toppingul de năut crocant transformă preparatul într-o experiență completă. Este genul de supă care pare sofisticată, dar care se pregătește cu ingrediente simple și accesibile.

Poți servi această supă atât la prânz, cât și la cină, alături de lipie crocantă sau pâine prăjită. Este excelentă și pentru meal prep, deoarece aromele devin și mai bune după câteva ore la frigider. În plus, fiind o rețetă fără carne, este extrem de versatilă și potrivită pentru perioadele în care îți dorești preparate mai ușoare, dar consistente.

Supă cremoasă de năut cu tahini și lămâie - Ingrediente

Pentru supă:

2 conserve de năut (aproximativ 800 g), scurse și clătite

1 ceapă mare

2 morcovi

5-6 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

1 linguriță chimion măcinat

1 litru supă de legume

150 ml apă

3 linguri tahini

sucul de la 1 lămâie

sare și piper după gust.

Pentru topping:

150 g năut

1 lingură ulei de măsline

1/2 linguriță chimion

puțină boia afumată

pătrunjel proaspăt

fulgi de chili (opțional).

Rețetă de supă cremoasă de năut cu tahini și lămâie - Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea năutului crocant.

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Pune 150 g de năut într-un bol și amestecă-l cu ulei de măsline, chimion și puțină boia afumată. Întinde boabele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace-le timp de 20-25 de minute, până devin aurii și crocante.

Acest topping oferă supei o textură minunată și amintește de toppingurile servite peste hummusul clasic.

Prepararea bazei pentru supă

Curăță ceapa și morcovii și taie-i cuburi.

Într-o oală mare, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa timp de 4-5 minute, până devine translucidă și ușor dulce. Adaugă morcovii și gătește încă câteva minute, apoi pune usturoiul tocat și chimionul.

Aromele vor deveni intense și parfumate aproape imediat, iar chimionul va aduce acel gust specific hummusului autentic.

Adaugă restul de năut și toarnă supa de legume și apa. Fierbe totul la foc mediu aproximativ 20 de minute, până când morcovii devin foarte moi.

Ia oala de pe foc și adaugă tahini-ul și sucul de lămâie.

Mixează supa cu un blender vertical până obții o textură extrem de fină și cremoasă. Dacă supa este prea groasă, mai poți adăuga puțină apă fierbinte.

Tahini-ul oferă acea consistență catifelată și gustul ușor de susan specific hummusului, iar lămâia echilibrează perfect preparatul cu o notă proaspătă și luminoasă.

Potrivește gustul cu sare, piper și, dacă îți place mai intensă, încă puțin suc de lămâie.

Toarnă delicioasa supă cremoasă de năut cu tahini și lămâie fierbinte în boluri și adaugă deasupra năutul crocant, pătrunjel proaspăt și câțiva fulgi de chili.

Poți stropi fiecare porție cu puțin ulei de măsline extra virgin și o linguriță suplimentară de tahini pentru un aspect elegant și un gust și mai bogat.

Rezultatul este o supă fină, reconfortantă și incredibil de aromată, cu gust cald de chimion, note proaspete de lămâie și textura aceea catifelată care amintește perfect de hummusul cremos. Este simplă, hrănitoare și suficient de elegantă încât să fie servită chiar și la o masă specială.