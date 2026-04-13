Supă de feta la cuptor. Rețeta unui preparat cremos, aromat și ușor de făcut

Această supă de feta la cuptor este o reinterpretare inspirată din celebrul preparat cu brânză feta coaptă și roșii, devenit viral în ultimii ani. Este un preparat reconfortant, perfect pentru masa de prânz sau cină.

Supă de feta la cuptor servită cu crutoane și decorată cu frunze de busuioc și brânză mărunțită în bol, alături de boluri cu crutoane și brânză feta

Rețeta acestei supe combină dulceața naturală a roșiilor coapte cu gustul sărat și cremos al brânzei feta. Este o rețetă simplă, dar cu un gust complex, ideală chiar și pentru cei care nu au multă experiență în bucătărie.

Prepararea supei este o experiență culinară care se construiește treptat, începând cu aromele care umplu bucătăria în timpul coacerii și terminând cu prima lingură catifelată. Este un preparat care îmbină rusticitatea ingredientelor mediteraneene cu o textură modernă, fină și reconfortantă.

În esență, această supă pornește de la combinația clasică dintre roșii și brânză feta, dar tehnica de preparare la cuptor schimbă complet profilul gustativ. Spre deosebire de supele obișnuite de roșii, unde ingredientele sunt fierte, aici legumele sunt coapte, ceea ce concentrează zaharurile naturale și dezvoltă note ușor dulci, aproape caramelizate. Descoperă mai jos rețeta pas cu pas pentru a o prepara și tu.

Supă de feta la cuptor - Ingrediente (4 porții)

400 g brânză feta (o bucată întreagă)

800 g roșii cherry sau roșii bine coapte

1 ceapă mare (albă sau roșie)

4–5 căței de usturoi

1 ardei gras roșu (opțional, pentru dulceață)

4 linguri ulei de măsline extravirgin

500 ml supă de legume (sau apă + cub concentrat)

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat sau câteva frunze proaspete

sare și piper, după gust

1 linguriță fulgi de chili (opțional)

1 linguriță zahăr (opțional, pentru echilibrarea acidității roșiilor)

câteva frunze de busuioc proaspăt pentru servire

crutoane sau pâine prăjită pentru servire.

Rețeta supei de feta la cuptor - Mod de preparare

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 200°C (funcția sus-jos).

Spală bine roșiile și taie-le în jumătăți dacă sunt mai mari. Curăță ceapa și taie-o în sferturi sau felii groase. Curăță usturoiul, dar lasă cățeii întregi pentru a se coace uniform și a deveni dulci și aromați. Dacă folosești ardei gras, taie-l în bucăți potrivite.

Această etapă este importantă pentru că dimensiunea bucăților influențează modul în care se coc legumele. Bucățile mai mari vor rămâne ușor suculente în interior, în timp ce cele mai mici vor deveni caramelizate și intense la gust.

Într-o tavă de copt încăpătoare, adaugă roșiile, ceapa, usturoiul și ardeiul. Stropește-le cu ulei de măsline, presară oregano, puțină sare și piper, apoi amestecă ușor pentru a distribui uniform condimentele.

Așază bucata de feta în mijlocul tăvii, peste legume. Poți să o stropești cu puțin ulei de măsline și să presari deasupra fulgi de chili dacă îți place un gust ușor picant.

Introdu tava în cuptor pentru aproximativ 30–35 de minute. În acest timp, roșiile se vor înmuia și vor începe să se caramelizeze, iar feta se va înmuia și va căpăta o textură cremoasă. Aroma care se dezvoltă în această etapă este esențială pentru gustul final al supei.

Transformarea ingredientelor în supă

După ce ingredientele s-au copt, scoate tava din cuptor și lasă-le să se răcească ușor timp de 5–10 minute. Transferă tot conținutul tăvii (inclusiv sucurile lăsate de roșii) într-un blender sau într-o oală dacă folosești un blender vertical.

Adaugă supa de legume caldă treptat, în timp ce mixezi, până obții consistența dorită. Dacă vrei o supă mai groasă, adaugă mai puțin lichid; dacă o preferi mai fluidă, completează cu mai multă supă.

Gustă și ajustează: dacă roșiile sunt prea acide, adaugă puțin zahăr. Verifică sarea – feta este deja sărată, deci este posibil să nu mai fie nevoie de multă sare.

Toarnă supa într-o oală și mai las-o să fiarbă la foc mic 5–10 minute. Acest pas ajută la omogenizarea aromelor. Dacă supa este prea groasă, mai poți adăuga puțină apă sau supă de legume.

Pentru un plus de finețe, poți adăuga la final o lingură de smântână sau puțin lapte, dar acest lucru este opțional.

Servește supa fierbinte, decorată cu frunze proaspete de busuioc și un strop de ulei de măsline. Adaugă crutoane crocante sau o felie de pâine prăjită pentru textură.

Această supă merge excelent și cu puțin parmezan ras deasupra sau chiar cu semințe prăjite pentru un contrast interesant.

Sfaturi utile pentru o supă de feta la cuptor, reușită

Pentru un gust mai intens, folosește roșii bine coapte, de sezon.

Poți adăuga și morcov sau dovlecel pentru o variantă mai bogată în legume.

Dacă vrei o aromă afumată, adaugă puțin boia afumată înainte de coacere.

Supa se păstrează bine la frigider 2–3 zile și poate fi reîncălzită fără probleme.

Această supă de feta la cuptor este dovada că din ingrediente simple poți obține un preparat sofisticat și extrem de gustos.