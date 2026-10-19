Tacos cu pui la cuptor, guacamole și varză proaspătă. Rețetă inspirată din bucătăria mexicană

Tacos cu pui la cuptor, guacamole și varză proaspătă este o rețetă potrivită pentru un prânz consistent sau o cină în familie. Preparatul combină carnea de pui marinată în suc de citrice și condimente cu lipii moi, varză tăiată fin, ceapă verde, coriandru proaspăt și guacamole cremos.

Carnea de pui marinată în suc de citrice și condimente este combinată cu lipii moi, varză tăiată fin, ceapă verde, coriandru proaspăt și guacamole cremos | Shutterstock

Un element important la acest preparat este marinada pe bază de citrice. Sucul de lămâie, lime și portocală oferă cărnii un gust proaspăt, în timp ce sosul Worcestershire și condimentele completează aroma. Pentru un rezultat bun, lasă puiul la marinat cel puțin o oră, iar dacă ai timp, prelungește această etapă până la 24 de ore, păstrând carnea la frigider.

Acest preparat se remarcă și prin contrastul dintre ingredientele folosite. Carnea de pui caldă se potrivește cu varza crocantă, guacamole-ul moale și salsa ușor picantă. Ceapa verde și coriandrul adaugă prospețime, iar zeama de lime echilibrează gustul smântânii și al cărnii. Fiecare tortilla poate fi asamblată individual, astfel încât fiecare persoană să își aleagă cantitatea de guacamole, salsa sau smântână.

Tacos cu pui sunt potriviți pentru mesele de weekend, întâlnirile cu prietenii sau o cină în care vrei să aduci la masă un preparat diferit de rețetele obișnuite cu pui. Deși marinarea și coacerea necesită timp, pregătirea legumelor și a sosurilor se poate face în paralel. Organizează ingredientele înainte de servire și încălzește tortillas chiar în momentul asamblării, pentru a le păstra moi și ușor de împăturit.

Tacos cu pui la cuptor, guacamole și varză proaspătă - Ingrediente

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Pentru pui și marinadă:

120 ml ulei vegetal

120 ml suc de lămâie

120 ml suc de lime

120 ml suc de portocală

30 ml sos Worcestershire

1 linguriță sare condimentată

1 linguriță sare cu usturoi

1 linguriță condiment cu lămâie și piper

1 pui întreg de aproximativ 1,35 kg, porționat

Pentru umplutură și servire:

½ căpățână de varză, aproximativ 400–500 g

3 lime, stoarse și împărțite pentru legume, guacamole și servire

2 avocado bine copți

Sare, după gust

Piper negru măcinat, după gust

8 tortillas din făină de grâu, cu diametrul de aproximativ 15 cm

1 legătură de ceapă verde

¼ cană coriandru proaspăt tocat, aproximativ 10 g

60 ml smântână

60 ml salsa, după gust

Tacos cu pui la cuptor, guacamole și varză proaspătă - Mod de preparare

Pregătește marinada și lasă puiul la marinat

Amestecă într-un bol încăpător uleiul vegetal, sucul de lămâie, sucul de lime, sucul de portocală și sosul Worcestershire. Adaugă sarea condimentată, sarea cu usturoi și condimentul cu lămâie și piper. Omogenizează bine ingredientele, astfel încât condimentele să se distribuie uniform.

Pune bucățile de pui în marinadă și întoarce-le de câteva ori, pentru a acoperi întreaga suprafață a cărnii. Acoperă bolul și păstrează-l la frigider cel puțin o oră. Pentru o aromă mai intensă, lasă puiul la marinat până la 24 de ore.

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Coace puiul și pregătește carnea

Încălzește cuptorul la 190°C. Transferă bucățile de pui într-un vas termorezistent și adaugă marinada. Introdu vasul în cuptorul preîncălzit și coace carnea timp de 45–60 de minute, în funcție de dimensiunea bucăților.

Verifică dacă puiul este bine pătruns, iar temperatura internă a cărnii ajunge la minimum 74°C. Scoate vasul din cuptor și lasă carnea să se odihnească puțin, până când o poți manevra în siguranță.

Desfă carnea în fâșii cu ajutorul a două furculițe și îndepărtează toate oasele și cartilajele. Păstrează carnea suculentă și, dacă este nevoie, adaugă puțin din sosul rămas în vas, pentru a preveni uscarea acesteia.

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Pregătește varza și guacamole

Taie varza în fâșii subțiri și pune-o într-un bol. Adaugă aproximativ o treime din sucul celor trei lime și amestecă bine. Lasă varza câteva minute, cât să capete un gust proaspăt și ușor acrișor.

Taie avocado în jumătăți, îndepărtează sâmburii și scoate pulpa cu o lingură. Zdrobește pulpa cu o furculiță până obții o pastă cremoasă, dar păstrează și câteva bucățele pentru textură. Adaugă aproximativ un sfert din sucul de lime rămas, sare și piper negru, după gust. Amestecă și gustă pentru a potrivi asezonarea.

Asamblează tacos cu pui la cuptor, guacamole și varză proaspătă

Încălzește tortillas într-o tigaie, la foc mediu spre mic, timp de 2–3 minute, întorcându-le pentru a se încălzi uniform. Nu le lăsa prea mult pe foc, deoarece se pot usca și rupe atunci când le împăturești.

Așază fiecare tortilla pe o farfurie și distribuie carnea de pui în centru. Adaugă varza tăiată fin, ceapa verde feliată și coriandrul proaspăt tocat. Pune deasupra guacamole, smântână și salsa, în cantitățile dorite.

Stoarce restul de suc de lime peste umplutură și servește tacos imediat, cât tortillas sunt calde, iar ingredientele își păstrează prospețimea.

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Sfaturi pentru un tacos cu pui la cuptor, guacamole și varză proaspătă reușit

Alege avocado bine copt, care cedează ușor la apăsare, dar nu este moale în exces. Pentru un guacamole mai aromat, adaugă puțină ceapă tocată fin și câteva cubulețe de roșie.

Taie varza cât mai subțire, pentru a o putea distribui ușor în tortillas. Dacă preferi un gust picant, folosește o salsa iute sau adaugă câteva felii de ardei jalapeño.

Nu umple excesiv tortillas, deoarece ingredientele se pot revărsa în timpul servirii. Dacă pregătești masa pentru mai multe persoane, păstrează carnea, legumele și sosurile în recipiente separate și lasă fiecare persoană să își asambleze propriile tacos.

Servește tacos cu pui alături de salsa suplimentară, felii de lime și, dacă dorești, o salată proaspătă.

Păstrează separat carnea gătită și ingredientele proaspete în recipiente închise, la frigider, timp de 3–4 zile pentru pui și aproximativ 1–2 zile pentru guacamole, în funcție de prospețimea ingredientelor.

Reîncălzește bine carnea înainte de servire și asamblează tacos chiar înainte de masă, pentru a evita înmuierea tortillas.