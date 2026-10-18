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Sandvișul cald cu ouă, bacon și cașcaval topit, ideal pentru micul dejun. Cum îl prepari acasă. Secretul pentru un interior cremos

Încearcă un sandviș cald cu ouă, bacon crocant și cașcaval topit, perfect pentru micul dejun. Află cum îl prepari acasă și care este secretul unui interior cremos și gustos.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 23:12 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 23:13
Sandvișul cald cu ouă, bacon și cașcaval topit, ideal pentru micul dejun | Profimediaimages.ro
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Vrei un mic dejun rapid, sățios și ușor de pregătit? Sandvișul cald cu ouă, bacon și cașcaval topit este alegerea perfectă. Se prepară din câteva ingrediente simple, iar combinația dintre pâinea rumenită, baconul crocant și ouăle moi îl face irezistibil. Află din rândurile de mai jos cum îl poți pregăti acasă și ce truc te ajută să obții un interior cremos, fără ca sandvișul să devină uscat.

Sandviș cald cu ouă, bacon și cașcaval topit. Rețeta simplă pentru un mic dejun delicios

Dacă vrei să îți începi ziua cu un mic dejun gustos și sățios, încearcă acest sandviș cald cu ouă, bacon crocant și brânză topită. Se prepară ușor, din câteva ingrediente simple, și este perfect pentru diminețile în care vrei să mănânci ceva bun, fără să petreci mult timp în bucătărie.

Ingrediente pentru două sandvișuri

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  • 4 felii de pâine groasă, albă sau cu maia
  • 2 linguri de unt moale
  • 4 ouă mari
  • 4–6 felii de bacon
  • 100 g de cheddar ras sau un amestec de cheddar și mozzarella
  • 2 linguri de lapte sau smântână pentru gătit
  • Sare și piper, după gust
  • 1 lingură de ceapă verde sau arpagic tocat, opțional

Cum prepari sandvișul cald cu ouă, bacon și cașcaval topit

1. Prăjește baconul până devine crocant

Pune feliile de bacon într-o tigaie încinsă, la foc mediu. Lasă-le să se rumenească pe ambele părți, până devin crocante. Scoate-le pe un șervețel de hârtie, pentru a absorbi excesul de grăsime. Le poți păstra întregi sau le poți tăia în bucăți mai mici.

2. Pregătește ouăle cremoase

Sparge ouăle într-un bol și amestecă-le cu laptele sau smântâna pentru gătit. Adaugă puțină sare și piper.

Topește puțin unt într-o tigaie, la foc mic spre mediu. Toarnă amestecul de ouă și amestecă ușor, cu o spatulă, până când începe să se închege. Oprește focul înainte ca ouăle să devină prea uscate. Acestea trebuie să rămână moi și pufoase, deoarece vor continua să se gătească ușor în sandvișul fierbinte.

3. Asamblează sandvișurile

Unge cu unt o singură parte a fiecărei felii de pâine. Așază două felii cu partea neunsă în sus și pune ingredientele în următoarea ordine:

Un strat de cheddar ras.
Ouăle jumări, încă moi și cremoase.
Feliile de bacon crocant.
Încă un strat de brânză rasă.
Acoperă fiecare sandviș cu o altă felie de pâine, dar ai grijă ca partea unsă cu unt să rămână la exterior. Brânza pusă deasupra și dedesubt ajută ingredientele să se lege și oferă acea textură cremoasă la fiecare mușcătură.

4. Rumenește sandvișurile în tigaie

Încinge o tigaie la foc mic spre mediu și așază sandvișurile în ea. Lasă-le aproximativ 3–4 minute pe fiecare parte, până când pâinea devine aurie și crocantă.

Apasă ușor cu spatula, fără să strivești umplutura. Dacă vrei ca brânza să se topească mai repede, acoperă tigaia cu un capac timp de 1–2 minute. Poți adăuga și puțin unt în tigaie pentru o crustă și mai rumenă.

5. Servește sandvișurile cât sunt calde

Scoate sandvișurile din tigaie și lasă-le aproximativ un minut. Taie-le pe jumătate și presară deasupra puțină ceapă verde, dacă îți place.

Servește-le imediat, cât brânza este încă topită, iar pâinea este crocantă. Le poți combina cu câteva felii de roșii sau cu o salată proaspătă, pentru un mic dejun mai echilibrat.

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