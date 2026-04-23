Antena Căutare
Home Lifestyle Food Tartă cu rubarbă și căpșuni. Un desert cu o combinație irezistibilă de arome

Tartă cu rubarbă și căpșuni. Un desert cu o combinație irezistibilă de arome

Această tartă cu rubarbă și căpșuni este unul dintre acele deserturi care marchează clar trecerea spre sezonul cald. Este o prăjitură rustică, cu rădăcini în bucătăria de casă, unde combinațiile simple, dar bine gândite, dau rezultate memorabile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 07:59 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 08:13
O tartă potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru momentele liniștite, alături de o cafea sau un ceai. | Shutterstock

Această tartă are o textură care cucerește de la prima îmbucătură. Baza fragedă, ușor crocantă, contrastează plăcut cu umplutura suculentă. Pe măsură ce se coace, sucul lăsat de fructe se leagă într-un strat ușor gelatinos, care păstrează aroma naturală a ingredientelor. Rubarba își pierde din asprime și capătă o dulceață discretă, iar căpșunile devin moi și intens parfumate. Este genul de desert care nu are nevoie de artificii sau decoruri complicate — farmecul lui stă în naturalețe.

În multe case, această tartă se pregătește primăvara, când rubarba apare în piețe și căpșunile încep să fie din ce în ce mai gustoase. Rubarba, cu gustul ei acrișor și ușor vegetal, era folosită frecvent în gospodării pentru a echilibra dulceața deserturilor, mai ales acolo unde zahărul era cândva un ingredient prețios. În combinație cu căpșunile, care aduc dulceață, parfum și o culoare vibrantă, rezultatul este o tartă perfect echilibrată, nici prea dulce, nici prea acră.

Este o rețetă potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru momentele liniștite, alături de o cafea sau un ceai. Servită ușor călduță sau complet răcită, cu sau fără un adaos de frișcă sau înghețată, tarta își păstrează caracterul autentic și gustul proaspăt.

Tartă cu rubarbă și căpșuni - Ingrediente:

  • 250 g făină
  • 125 g unt rece
  • 80 g zahăr
  • 1 ou
  • 1 praf de sare
  • 500 g rubarbă
  • 300 g căpșuni
  • 120 g zahăr pentru umplutură
  • 30 g amidon alimentar
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • coaja rasă de la 1 lămâie

Rețeta tartei cu rubarbă și căpșuni - Mod de preparare

Pentru aluatul de tartă mai întâi cerne făina într-un bol încăpător. Adaugă untul rece tăiat cubulețe și freacă rapid cu vârful degetelor până obții un aluat nisipos. Încorporează zahărul, oul și praful de sare. Frământă ușor, doar cât să lege compoziția, fără să încălzești prea mult aluatul. Formează o bilă, învelește-o în folie alimentară și las-o la frigider timp de aproximativ 30 de minute.

Curăță rubarba de eventualele fibre tari și taie-o în bucăți de aproximativ 1–2 cm. Spală căpșunile, îndepărtează codițele și taie-le în jumătăți sau sferturi, în funcție de mărime. Pune fructele într-un bol, adaugă zahărul, amidonul, vanilia și coaja de lămâie. Amestecă ușor și lasă-le deoparte câteva minute, cât să înceapă să-și lase sucul.

Cum formezi tartă cu rubarbă și căpșuni

Scoate aluatul din frigider și întinde-l pe o suprafață ușor înfăinată, într-o foaie potrivită pentru forma de tartă. Așază aluatul în tavă, presează-l ușor pe margini și înțeapă baza cu o furculiță din loc în loc.

Toarnă umplutura de rubarbă și căpșuni peste aluat, distribuind uniform fructele și sucul format. Dacă dorești, poți păstra o mică parte din aluat pentru a face fâșii decorative deasupra.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și coace tarta timp de aproximativ 40–45 de minute, până când marginile devin aurii, iar umplutura este bine legată și ușor caramelizată la suprafață.

Scoate tarta din cuptor și las-o să se răcească complet înainte de a o tăia. În acest timp, umplutura se va stabiliza și va căpăta consistența potrivită.

Servește delicioasa tartă cu rubarbă și căpșuni simplă sau cu un adaos de frișcă ori înghețată de vanilie. Gustul ei echilibrat, în care dulcele și acrișorul se completează perfect, o transformă într-un desert de sezon care merită pregătit de fiecare dată când ai ocazia.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x