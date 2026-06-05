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Survivor 2026 liveblog, săptămâna 22. Urmează cea mai grea etapă! Opt concurenți sunt gata să lupte pentru trofeu

În săptămâna 22 din Survivor România 2026, tribul Los Niños are de înfruntat noi provocări pe traseul din Republica Dominicană. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 13:01 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 14:07
Adi Vasile a pregătit numeroase provocări în ultima etapă a show-ului Survivor România | Antena 1
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Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Survivor 2026 liveblog, 5 iunie 2026

  • 13:00

Au mai rămas doar trei ediții din acest sezon, iar opt concurenți simt că îndârjirea și motivația i-au adus în cea mai grea etapă! Cinci foști Faimoși – Andreea Munteanu, Bianca Giurcanu, Cristi Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu și trei foști Războinici – Bianca Stoica, Ramona Micu și Lucian Popa sunt cei care au reușit performanța de a se califica în ultima săptămână! Ce îi așteaptă și cine va ridica trofeul? Rămâne de văzut, la Antena 1!

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Cele mai uluitoare momente din Survivor România 2026 pot fi văzute și pe AntenaPlay și în canalul de YouTube.

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