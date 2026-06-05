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Ce au putut să găsească anchetatorii în casa fostului preot Cristian Pomohaci. Perchezițiile au scos la iveală totul

Cristian Pomohaci se află din nou în centrul unui scandal de proporții. Fostul preot și interpret de muzică populară a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. În urma perchezițiilor făcute de anchetatori, în locuința acestuia au fost descoperite sume impresionante de bani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 15:44 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 15:46
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Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Ce au descoperit anchetatorii în locuința lui | Hepta
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Anchetatorii au ridicat mai multe probe, iar cazul este acum în atenția autorităților. Cristian Pomohaci este cercetat pentru acuzații extrem de grave, însă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv. De ce este acuzat fostul preot

Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce magistrații au admis solicitarea procurorilor. Decizia vine în cadrul unui dosar în care fostul preot este cercetat pentru infracțiuni care vizează un minor.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, acuzațiile formulate în dosar sunt de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi avut loc faptele.

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Cristian Pomohaci, cunoscut publicului atât pentru activitatea sa ca interpret de muzică populară, cât și pentru trecutul său în cadrul Bisericii, a mai fost implicat anterior în controverse publice.

Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci

În timpul perchezițiilor efectuate în locuințele lui Cristian Pomohaci, anchetatorii au făcut și o descoperire surprinzătoare. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aceștia au găsit sume foarte mari de bani în numerar.

Surse din anchetă au precizat că ar fi fost descoperite aproximativ 8 milioane de lei, sute de mii de euro, dar și alte sume în diferite valute, inclusiv forinți, lire sterline și dolari.

Banii au fost verificați de anchetatori, care au folosit inclusiv echipamente speciale pentru numărarea sumelor ridicate în urma perchezițiilor.

Cristian Pomohaci a fost exclus din preoție în urmă cu mai mulți ani

Cristian Pomohaci a devenit cunoscut inițial ca preot, dar și ca interpret de muzică populară. În anul 2017, acesta a fost exclus din preoție, după un scandal care a atras atenția opiniei publice. Ulterior, el și-a continuat activitatea artistică și a rămas o persoană cunoscută în zona muzicii populare.

cristian pomohaci fotografiat de jurnalisti

Noul dosar în care este cercetat se află în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat. Până la o hotărâre definitivă a instanței, Cristian Pomohaci beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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