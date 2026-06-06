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Numele secret pe care îl folosea Prințul William când era la universitate. Ce pseudonim a ales viitorul rege

Puțini știu numele secret pe care îl folosea Prințul William când era la facultate, în încercarea de a avea o experiență de facultate cât mai obișnuită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 16:19
Prințul William folosea un alt nume când era la unversitate | Getty Images
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Prințul William a fost un student la Universitatea St. Andrews din Scoția, la care a început cursurile în anul 2001.

Inițial, el a studiat istoria artei, înainte să se mute la departamentul de geografie, scrie Reader’s Digest.

William nu voia să atragă atenția asupra statutului său, așa că prefera să își ascundă identitatea în cele mai multe situații.

Ca urmare, a preferat să folosească un pseudonim în rândul colegilor săi de care nu era atât de apropiat.

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Numele secret pe care îl folosea Prințul William când era la universitate

Potrivit surselor, Prințul s-a înscris inițial la universitate cu numele William Wales, dar și l-a schimbat pentru a nu ieși în evidență printre ceilalți studenți.

„Între prieteni, a decis să folosească pseudonimul Steve, într-o încercare destul de ciudată de a trece neobservat,” scrie biograful regal Robert Jobson în cartea sa Catherine: The Princess of Wales.

Se pare că William era conștient de faptul că unele persoane voiau să profite de el și titlul lui. Așa că se prezenta drept Steve.

„Îi observ repede pe cei care încearcă să profite de mine sau să obțină ceva de pe urma mea și îmi pierd rapid interesul pentru ei. Nu sunt prost,” ar fi declarat Prințul William, potrivit lui Jobson.

Se pare că că William a adoptat pseudonimul pentru a putea avea o experiență universitară cât mai normală și pentru a evita atenția mass media. În ciuda eforturilor sale, William a fost recunoscut în mai multe ocazii.

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Jobson susține că a existat un acord între monarhie și mass media pentru a susține această aparență pe durata studiilor lui William. Fusese încheiată o înțelegere între monarhie și Comisia pentru Plângeri împotriva Presei din Marea Britanie, care interzicea publicarea de fotografii cu el fără permisiune.

Cu excepția câtorva ședințe foto organizate, cum a fost cea din prima sa zi de facultate, în septembrie 2001, William a fost în mare parte lăsat în pace.

În ciuda acordului, chiar un membru al familiei sale a încălcat înțelegerea.

Prințul Edward, unchiul său și cel mai mic fiu al reginei Elisabeta a II-a și al prințului Philip, conducea propria companie de producție TV, Ardent Productions. Edward a trimis o echipă să-l filmeze pe nepotul său.

„William și-a sunat tatăl pentru a se plânge,” scrie Tina Brown în The Palace Papers. „Prințul Charles era furios la culme din cauza acestei trădări.”

Familia regală a folosit mai multe pseudonime de-a lungul timpului

William nu e singurul care a adoptat un pseudonim. În perioada în care se întâlneau, William și Kate își petreceau weekendurile la reședințe precum Balmoral, Highgrove sau Sandringham, iar când se cazau la hotel foloseau un pseudonim foarte banal.

„Ocazional se înregistrau la hoteluri sub numele domnul și doamna Smith, ceea ce probabil nu a păcălit pe nimeni,” scrie Jobson.

După ce s-au împăcat în 2007 și au plecat în vacanță în Seychelles, cei doi au folosit și numele Martin și Rosemary Middleton pentru a se caza la hoteluri.

Dacă un membru al familiei regale dorește să facă o rezervare la un restaurant, hotel sau teatru, folosirea numelui real poate atrage atenție excesivă și chiar riscuri de securitate. Din acest motiv, membrii familiei regale folosesc frecvent nume false, iar asistenții și agenții lor de protecție utilizează și nume de cod.

William și Kate, după căsătorie, au primit titlurile de Duce și Ducesă de Cambridge. Dar personalul palatului îi identifica prin numele de cod Danny Collins și Daphne Clark, ambele cu inițialele „DC”.

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Regele Charles a folosit mai multe pseudonime, printre care Charles Renfrew, inspirat de titlul său de Baron de Renfrew, Charlie Chester, derivat din titlul de Conte de Chester și A.G. Carrick, folosit în anii 1970 când a trimis un tablou în acuarelă la expoziția de vară a Academiei Regale.

Charles și Camilla își spuneau reciproc Fred și Gladys. Prințesa Diana a descoperit odată aceste inițiale pe o brățară destinată Camillei.

Harry și Meghan ar fi călătorit sub numele Davina Scott și David Stevens. Prințesa Margaret folosea numele Maggie Jones pentru rezervări la restaurante. Un local din Kensington și-a schimbat ulterior numele în onoarea ei.

Regina Elisabeta a II-a, în 2009, a rezervat bilete la spectacolul War Horse sub numele Susan Hussey, una dintre doamnele sale de onoare. Nu a fost singurul pseudonim, cum echipa sa de protecție o numea și Sharon.

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