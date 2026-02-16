Recent, tot mai multe persoane și-au publicat caricaturile pe Facebook și specialiștii au tras un semnal de alarmă. Află care este pericolul ascuns din spatele acestor imagini.

Un nou trend a devenit viral și i-a fascinat mai ales pe români. Persoane de pretutindeni au folosit inteligența artificială pentru a-și face caricaturi cu și despre meseriile sau pasiunile pe care le au. Totuși, sunt și voci care trag un semnal de alarmă și prezintă posibilele pericole din spatele acestor imagini ce au împânzit Facebook și alte rețele sociale. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Pericolul ascuns din spatele caricaturilor făcute cu AI! Ce „plătești” pentru o astfel de imagine, de fapt

Nu mai este o noutate faptul căt tot mai multe persoane s-au lăsat cucerite de trendul cu ineditele caricaturi în care oamenii sunt reprezentați alături de elemente legate de meseriile, pasiunile și familiile lor. Totuși, se pare că în spatele acestor desene ar exista și anumite pericole, pe care nu le conștientizăm. Unul dintre cei care au tras un semnal de alarmă este chiar jurnalistul Andrew Griffin.

Pentru a genera o astfel de caricatură cu ajutorul inteligenței artificiale, un utilizator este nevoit să încarce într-o aplicație precum ChatGPT o fotografie personală și să solicite generarea unei caricaturi pe baza a ceea ce AI știe deja despre meseria omului sau pasiunile sale. Dacă informațiile lipsesc, atunci utilizatorii sunt încurajați să ofere ei alte detalii suplimentare legate de vârstă, pasiuni, îndeletniciri sau alte detalii pe care persoana respectivă le consideră relevante. Ulterior, caricatura este generată și oamenii o pot împărtăși pe rețelele sociale.

Totuși, jurnalistul Andrew Griffin atrage atenția asupra faptului că, înainte de a participa, utilizatorii ar trebui să se gândească de două ori. Se pare că una dintre probleme ar fi faptul că se oferă mult prea ușor date și detalii personale. Odată ce au fost furnizate, imaginile și informațiile pot ajunge în seturi de antrenare ale AI, fără ca utilizatrorul să știe sau să poată interveni. Un alt aspect este cel legat de publicitate: cu cât u utilizator este mai cunoscut, cu atât el va primi reclame tot mai personalizate, căci sistemel devin cu atât mai eficiente cu cât își cunoscut mai bine utilizatorii. Un alt pericol este că, în cazul unei spargeri de date și informații, datele tale pot deveni publice sau pot ajunge pe mâna unor hackeri, arată cei de la adevarul.ro.

În plus, se pare că există și un impact asupra mediului ar fi unul extrem de mare: generarea imaginilor cu ajutorul AI consumă cantități uriașe de apă și energie pentru răcirea serverelor.